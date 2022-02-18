Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться вранці 19 лютого.

Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні увечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії дотику дуже тривожна", - написав Кіннунен у своєму Twitter.

Як повідомили напередодні в Українській делегації в ТКГ, російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні увечері 18 лютого, ініційованому українською стороною.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила надію на проведення позачергових та невідкладних консультацій у ТКГ 19 лютого.