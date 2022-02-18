Позачергове засідання ТКГ відбудеться вранці 19 лютого
Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться вранці 19 лютого.
Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні увечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії дотику дуже тривожна", - написав Кіннунен у своєму Twitter.
Як повідомили напередодні в Українській делегації в ТКГ, російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні увечері 18 лютого, ініційованому українською стороною.
Пізніше віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила надію на проведення позачергових та невідкладних консультацій у ТКГ 19 лютого.
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🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
https://t.me/skosoi/3823 https://t.me/skosoi/3823
Це треба розуміть так що у випадку початку бойових дій "Блазень "передумає" і летіть в Україну не буде?!
Отже, діючий військовослужбовець зараз гайнув на каву до Литви. Норм.
час лету и 20 евро. всего делов.
И защитили
.....Дочь мою зовут Марьяной в честь того, что папка ейній в том колбарезе віжил. Кстать, у нас-то и потерь почти не біло. Воевать научились бістро.
Как только Бутусов начал правду-матку про него рассказывать - понял что сйечас его будут метелить и сдриснул.
я разочарован.
ведь так давно не был пижжен Шуфрич...
ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ: НОВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕМИНУЕМОЙ АТАКИ РОССИИ
18 февраля 2022 г. - https://www.understandingwar.org/users/press-isw Пресс-центр ISW
Обновление предупреждения России и Украины: новые признаки неминуемой атаки России
Фредрик В. Каган и Мейсон Кларк
18 февраля 2022 г., 14:00 по восточному времени
Россия может начать нападение на Украину в субботу, 19 февраля 2022 года. Нападение, вероятно, начнется с воздушно-ракетной кампании, нацеленной на большую часть Украины, чтобы обезглавить правительство и унизить украинскую армию, а также способность граждан Украины подготовиться к противостоять последующему российскому вторжению. США и их союзники уже несколько дней предупреждают о таком нападении, указывая на численность российских сил, сосредоточенных у границ Украины. [1] Западные официальные лица также заявили, что за последние 24 часа российские войска выдвинулись на исходные позиции для вторжения. Следующие дополнительные условия и индикаторы указывают на 19 февраля как на оптимальную дату для российской атаки:
Президент Украины Владимир Зеленский будет в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.Он должен выступить в 15:30 по мюнхенскому времени.[2]
Его отсутствие в Украине снизит его способность координировать ответ на любое нападение России и создаст более благоприятные условия для спонсируемой Россией попытки государственного переворота.
Российские силы могут закрыть воздушное пространство Украины, чтобы Зеленский не вернулся в Киев.
Сообщается, что президент России Владимир Путин также будет наблюдать за российскими ядерными учениями в субботу, 19 февраля.[3]Президент Беларуси Александр Лукашенко будет сопровождать Путина.
Эти учения проводятся вне обычного цикла учений и явно предназначены для сдерживания любой реакции Запада на атаку.
Путин и Лукашенко будут наблюдать за учениями из неуказанного «ситуационного центра» в Москве, вероятно, из Национального центра управления обороной (ЦНОУ) Минобороны России. Это дало бы им наилучшие возможности для наблюдения за обычными военными операциями.
Начав атаку во время этих учений, можно было бы максимально использовать их сдерживающий эффект.
Провокации российских прокси на востоке Украины резко участились с 16 февраля, включая артиллерийский обстрел, повредивший детский сад на неоккупированной Украине, и многочисленные другие прокси-атаки.[4]
Российские марионетки увеличили частоту и драматизм заявлений о нападениях на них со стороны Украины, а также ложных заявлений о том, что Украина готовится вторгнуться на оккупированный Донбасс.
Прокси России на Донбассе начали эвакуацию мирных жителей в Россию в преддверии заявленного украинского наступления. [5]
На этой неделе российские высокопоставленные чиновники, включая Путина, все чаще повторяли и расширяли эти заявления. [6]
Прокси-кампания, вероятно, предназначена, с одной стороны, для того, чтобы вовлечь украинские силы в ответ, который Россия затем заявит как нападение, а с другой стороны, чтобы использовать атаки под ложным флагом и прямую дезинформацию для фабрикации оправданий российской атаки на «защищать» «российских граждан» на оккупированном Донбассе.Эта риторическая и кинетическая активность перешагнула порог, указывающий на вероятность фактического нападения России.
Это обновление отражает изменение наших оценок и прогнозов. Ранее мы оценили, что Путин устанавливал условия для открытой переброски российских войск на оккупированный Донбасс и, возможно, для проведения ограниченного вторжения в неоккупированную юго-восточную Украину и/или воздушно-ракетной кампании. Теперь мы оцениваем, что эти российские действия весьма вероятны и неизбежны, и что гораздо более крупномасштабное российское вторжение вполне возможно.