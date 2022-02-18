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Новости Война
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Внеочередное заседание ТКГ состоится утром 19 февраля

Внеочередное заседание ТКГ состоится утром 19 февраля

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля.

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожна", - написал Киннунен в своем Twitter.

Как сообщили накануне в Украинской делегации в ТКГ, российская сторона отказалась участвовать во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированном украинской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские представители в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказались от переговоров

Позже вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных и безотлагательных консультаций в ТКГ 19 февраля.

Автор: 

ОБСЕ (4870) Трехсторонняя контактная группа (842) Киннунен (8)


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Топ комментарии
+6
Тю. Шуфрич удрал.
Как только Бутусов начал правду-матку про него рассказывать - понял что сйечас его будут метелить и сдриснул.
я разочарован.
ведь так давно не был пижжен Шуфрич...
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18.02.2022 21:50
+5
Подняли шумиху и будут протягивать капитуляцию...
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18.02.2022 21:33
+5
🏛️Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".

🤷🏻‍♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.

😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".

https://t.me/skosoi/3823 https://t.me/skosoi/3823

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18.02.2022 21:50
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Подняли шумиху и будут протягивать капитуляцию...
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18.02.2022 21:33 Ответить
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров рассказал о поездке на конференцию в Мюнхен. По его словам, президент должен вылететь завтра утром. Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать.
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18.02.2022 21:35 Ответить
🏛️Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".

🤷🏻‍♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.

😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".

https://t.me/skosoi/3823 https://t.me/skosoi/3823

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18.02.2022 21:50 Ответить
Класичний фсбешний вброс. Баканов друг Зелі. З якого переляку сбу буде зливати в ЗМІ записи телефонних розмов Зелі?
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18.02.2022 21:59 Ответить
Хоча би тому, що, мабуть, баканова колеги не поважають
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18.02.2022 22:01 Ответить
Таки очень похоже что именно лапти хотят этими взбросами расшатать ситуацию изнутри Украины..... Даже несмотря на то что ЗЕля редкий негодяй и разговоры имели место.....Украине СЕГОДНЯ точно не выгодно гражданское противостояние.П
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18.02.2022 22:22 Ответить
Як зрозуміть вислів "Если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать."?!
Це треба розуміть так що у випадку початку бойових дій "Блазень "передумає" і летіть в Україну не буде?!
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18.02.2022 21:57 Ответить
Ты должен сегодня беречь этого клоуна как никогда,диванный стратег....не дай Бог с этим дуриком случится беда....будут как в басне делить власть ваши лебеди раки и щуки....а лапти под шумок откусывать коридорчик в Крым.(
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18.02.2022 22:33 Ответить
Хотят что б наш Дурко-Зеленько поскакал к ним за миром !
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18.02.2022 21:35 Ответить
Мертве померти не може.
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18.02.2022 21:36 Ответить
про драныкы и горилку...
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18.02.2022 21:37 Ответить
Если ночью ничего не случится, а объекты уже заминировали, поэтом перенесли на завтра.
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18.02.2022 21:43 Ответить
Ну че сказать, пацаны... Рад буду видеть пополнение в бригаде) Мы их с 15 били, научим.
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18.02.2022 21:47 Ответить
Сори, лично я в бригаде с 15, били и раньше
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18.02.2022 21:48 Ответить
А в Італії як опинилися?
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18.02.2022 21:50 Ответить
Взагалі-то і ти помилився. То прапор Литви.
Отже, діючий військовослужбовець зараз гайнув на каву до Литви. Норм.
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18.02.2022 21:56 Ответить
в Литве.
час лету и 20 евро. всего делов.
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18.02.2022 21:54 Ответить
проще...випиєн нв опере-и о-ля-ля .бесплатній причем
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18.02.2022 22:01 Ответить
Та читаю ж "сепар ньюз". Туда без презерватива ВПН и ходить нечего. Вас смущает? Можу выключить
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18.02.2022 21:57 Ответить
Отмаз)))
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18.02.2022 22:21 Ответить
Какая бригада? Вы офицер?
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18.02.2022 21:54 Ответить
Не, сержант. 28 ОМБР. На плечах моих пацанов и меня легла защита Марьинки 03.06.15
И защитили
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18.02.2022 21:56 Ответить
Це тоді коли сєпарів там штабелями поклали штук 200?
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18.02.2022 22:04 Ответить
нУ... 200 не 200, но много. Еще и два танка взяли трофеями.
.....Дочь мою зовут Марьяной в честь того, что папка ейній в том колбарезе віжил. Кстать, у нас-то и потерь почти не біло. Воевать научились бістро.
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18.02.2022 22:20 Ответить
Тю. Шуфрич удрал.
Как только Бутусов начал правду-матку про него рассказывать - понял что сйечас его будут метелить и сдриснул.
я разочарован.
ведь так давно не был пижжен Шуфрич...
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18.02.2022 21:50 Ответить
пошел обдумівать,как в суде защищаться .а порох засудит однозначно
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18.02.2022 22:03 Ответить
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russia-ukraine-warning-update-new-indicators-imminent-russian-attack https://www.understandingwar.org/backgrounder/russia-ukraine-warning-update-new-indicators-imminent-russian-attack


ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ: НОВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕМИНУЕМОЙ АТАКИ РОССИИ

18 февраля 2022 г. - https://www.understandingwar.org/users/press-isw Пресс-центр ISW

Обновление предупреждения России и Украины: новые признаки неминуемой атаки России

Фредрик В. Каган и Мейсон Кларк

18 февраля 2022 г., 14:00 по восточному времени

Россия может начать нападение на Украину в субботу, 19 февраля 2022 года. Нападение, вероятно, начнется с воздушно-ракетной кампании, нацеленной на большую часть Украины, чтобы обезглавить правительство и унизить украинскую армию, а также способность граждан Украины подготовиться к противостоять последующему российскому вторжению. США и их союзники уже несколько дней предупреждают о таком нападении, указывая на численность российских сил, сосредоточенных у границ Украины. [1] Западные официальные лица также заявили, что за последние 24 часа российские войска выдвинулись на исходные позиции для вторжения. Следующие дополнительные условия и индикаторы указывают на 19 февраля как на оптимальную дату для российской атаки:

Президент Украины Владимир Зеленский будет в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.Он должен выступить в 15:30 по мюнхенскому времени.[2]

Его отсутствие в Украине снизит его способность координировать ответ на любое нападение России и создаст более благоприятные условия для спонсируемой Россией попытки государственного переворота.
Российские силы могут закрыть воздушное пространство Украины, чтобы Зеленский не вернулся в Киев.

Сообщается, что президент России Владимир Путин также будет наблюдать за российскими ядерными учениями в субботу, 19 февраля.[3]Президент Беларуси Александр Лукашенко будет сопровождать Путина.

Эти учения проводятся вне обычного цикла учений и явно предназначены для сдерживания любой реакции Запада на атаку.
Путин и Лукашенко будут наблюдать за учениями из неуказанного «ситуационного центра» в Москве, вероятно, из Национального центра управления обороной (ЦНОУ) Минобороны России. Это дало бы им наилучшие возможности для наблюдения за обычными военными операциями.
Начав атаку во время этих учений, можно было бы максимально использовать их сдерживающий эффект.

Провокации российских прокси на востоке Украины резко участились с 16 февраля, включая артиллерийский обстрел, повредивший детский сад на неоккупированной Украине, и многочисленные другие прокси-атаки.[4]

Российские марионетки увеличили частоту и драматизм заявлений о нападениях на них со стороны Украины, а также ложных заявлений о том, что Украина готовится вторгнуться на оккупированный Донбасс.
Прокси России на Донбассе начали эвакуацию мирных жителей в Россию в преддверии заявленного украинского наступления. [5]
На этой неделе российские высокопоставленные чиновники, включая Путина, все чаще повторяли и расширяли эти заявления. [6]

Прокси-кампания, вероятно, предназначена, с одной стороны, для того, чтобы вовлечь украинские силы в ответ, который Россия затем заявит как нападение, а с другой стороны, чтобы использовать атаки под ложным флагом и прямую дезинформацию для фабрикации оправданий российской атаки на «защищать» «российских граждан» на оккупированном Донбассе.Эта риторическая и кинетическая активность перешагнула порог, указывающий на вероятность фактического нападения России.

Это обновление отражает изменение наших оценок и прогнозов. Ранее мы оценили, что Путин устанавливал условия для открытой переброски российских войск на оккупированный Донбасс и, возможно, для проведения ограниченного вторжения в неоккупированную юго-восточную Украину и/или воздушно-ракетной кампании. Теперь мы оцениваем, что эти российские действия весьма вероятны и неизбежны, и что гораздо более крупномасштабное российское вторжение вполне возможно.
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18.02.2022 21:55 Ответить
Та *****... На всех ркет не хватит
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18.02.2022 21:58 Ответить
👍
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18.02.2022 22:02 Ответить
ну не кто не отрицает что с начало (если начнется ) то будет авиоракетный удар ( да веселого у нас будет мало) но без наземной операции он будет бесполезен
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18.02.2022 22:09 Ответить
В любом случаее, если не нападут до 22 февраля, то с 23-го их армия будет НЕДЕЕСПОСОБНОЙ (в дупель пьяной как миниму неделю)!
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19.02.2022 08:17 Ответить
я вот смотрю сейчас шустера и думаю набьют сегодня морду мураеву уж очень он ......
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18.02.2022 22:13 Ответить
Там нечего обсуждать, ОНО хочет войну, ОНИ ее получат (и проиграют в итоге, ымперии кают настанет куда быстрее)!
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19.02.2022 08:14 Ответить
 
 