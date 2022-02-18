Внеочередное заседание ТКГ состоится утром 19 февраля

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля.

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожна", - написал Киннунен в своем Twitter.

Как сообщили накануне в Украинской делегации в ТКГ, российская сторона отказалась участвовать во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированном украинской стороной.

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Позже вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных и безотлагательных консультаций в ТКГ 19 февраля.