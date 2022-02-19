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США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс

США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс

США надали Україні значну допомогу з безпеки, гуманітарну та економічну допомогу, і продовжать підтримувати народ України.

Про це повідомила віцепрезидент США Камала Гарріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати надали значну підтримку Україні: допомогу з безпеки, гуманітарну допомогу та економічну допомогу, і ми продовжимо підтримувати народ України", - сказала Гарріс.

Вона також нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що військові США не будуть розгорнуті для того, щоб воювати в Україні. "Але вони будуть захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосила Гарріс.

Віцепрезидент заявила, що США дотримуватимуться принципів, встановлених після двох Світових воєн: що народи мають право вибирати свою форму правління; що нації мають право вибирати свої альянси; що вони мають невід'ємні права, які уряди повинні захищати; що верховенство права необхідно плекати; що суверенітет і територіальну цілісність всіх держав необхідно поважати, а національні кордони не можна змінювати силою.

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Автор: 

армія рф (17160) допомога (8280) росія (64871) США (22417) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+6
Спасибо за поддержку!
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19.02.2022 14:28
+5
God bless America!
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19.02.2022 14:26
+5
А ми вже практично в НАТО
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19.02.2022 14:26
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КМУ прийняв рішення про можливість перекидання воєнної техніки паромною переправою через Дунай з території Румінії. Випадковість? Не думаю, сказав би Соловьйов.
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19.02.2022 14:26 Відповісти
Это хорошо, но через Орловку паромом много не перевезешь.
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19.02.2022 14:39 Відповісти
God bless America!
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19.02.2022 14:26 Відповісти
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19.02.2022 16:33 Відповісти
А ми вже практично в НАТО
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19.02.2022 14:26 Відповісти
Украинцы и американцы - единственные во всём блоке НАТО, кто применял по москалям весь спектр вооружения
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19.02.2022 14:28 Відповісти
Спасибо за поддержку!
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19.02.2022 14:28 Відповісти
Виступ Байдена!
https://youtu.be/EX1v-OKMT88
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19.02.2022 15:06 Відповісти
дякуемо США
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19.02.2022 16:34 Відповісти
GODно!
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19.02.2022 14:38 Відповісти
закрийте небо України, інакше буде біда, а до США буде зневага
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19.02.2022 14:40 Відповісти
Из уважения к Америке и Британии начинаю учить английский, что бы говорить свободно
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19.02.2022 14:40 Відповісти
Здесь ключевое слово - народ.
Штаты поддерживают украинский народ. Это чтобы у совковой власти и у совковой оппозиции не было иллюзий.
Дело в том, что 25 миллионов украинцев свободны от совковой программы и готовы жить честно по законам одинаковым для всех.
Ещё десять миллионов украинцев - это полусовки. Ну и 5 миллионов - это махповые совки.
Парадокс в том, что практически вся власть и ресурсы сосредрточены у полусовков и у махровых совков.
Вместе с тем самая большая группа свободных украинцев численностью 25 миллионов не имеет ни единой партии представляющей её интересы.
Безусловно такая партия появится в будущем. Возможно даже в ближайшем будущем. Этот процесс может инициироваться фактически мгновенно и развиваться лавинообразно. Переиграть умственно отсталых полусовков и совков не представляется большим усилием.
Только такая партия или партии смогут легко изменить маркер страны с " чужого" на "свой" для цивилизованного мира. Война может быть катализатором этого процесса, но скорее всего этого не произойдет.
Революции осуществляют герои, а их результатом пользуются негодяи.
Поэтому действовать надо тоньше. А иногда просто не мешать естественной эволюции.
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19.02.2022 14:51 Відповісти
Камалі Гарріс-респект...
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19.02.2022 14:53 Відповісти
США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс Джерело: https://censor.net/ua/n3317313

Ось так. США можуть підтримувати народ України тільки в обхід шмарклі та його когорти ушльопків. Ось чому цей тиждень Байден виконує обов'язки президента України -- бо зелене створіннячко нікчемне і дрібне і зрадливе.
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19.02.2022 14:56 Відповісти
Необходимо закрыть небо Украины, это тут же охладит пыл вояк Уйла!
Без поддержки воздуха, шансов у 150 тысячного войска ордынцев нет!
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19.02.2022 16:18 Відповісти
Здали с**и нас с потрохами
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19.02.2022 16:55 Відповісти
 
 