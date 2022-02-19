США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс
США надали Україні значну допомогу з безпеки, гуманітарну та економічну допомогу, і продовжать підтримувати народ України.
Про це повідомила віцепрезидент США Камала Гарріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сполучені Штати надали значну підтримку Україні: допомогу з безпеки, гуманітарну допомогу та економічну допомогу, і ми продовжимо підтримувати народ України", - сказала Гарріс.
Вона також нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що військові США не будуть розгорнуті для того, щоб воювати в Україні. "Але вони будуть захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосила Гарріс.
Віцепрезидент заявила, що США дотримуватимуться принципів, встановлених після двох Світових воєн: що народи мають право вибирати свою форму правління; що нації мають право вибирати свої альянси; що вони мають невід'ємні права, які уряди повинні захищати; що верховенство права необхідно плекати; що суверенітет і територіальну цілісність всіх держав необхідно поважати, а національні кордони не можна змінювати силою.
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https://youtu.be/EX1v-OKMT88
Штаты поддерживают украинский народ. Это чтобы у совковой власти и у совковой оппозиции не было иллюзий.
Дело в том, что 25 миллионов украинцев свободны от совковой программы и готовы жить честно по законам одинаковым для всех.
Ещё десять миллионов украинцев - это полусовки. Ну и 5 миллионов - это махповые совки.
Парадокс в том, что практически вся власть и ресурсы сосредрточены у полусовков и у махровых совков.
Вместе с тем самая большая группа свободных украинцев численностью 25 миллионов не имеет ни единой партии представляющей её интересы.
Безусловно такая партия появится в будущем. Возможно даже в ближайшем будущем. Этот процесс может инициироваться фактически мгновенно и развиваться лавинообразно. Переиграть умственно отсталых полусовков и совков не представляется большим усилием.
Только такая партия или партии смогут легко изменить маркер страны с " чужого" на "свой" для цивилизованного мира. Война может быть катализатором этого процесса, но скорее всего этого не произойдет.
Революции осуществляют герои, а их результатом пользуются негодяи.
Поэтому действовать надо тоньше. А иногда просто не мешать естественной эволюции.
Ось так. США можуть підтримувати народ України тільки в обхід шмарклі та його когорти ушльопків. Ось чому цей тиждень Байден виконує обов'язки президента України -- бо зелене створіннячко нікчемне і дрібне і зрадливе.
Без поддержки воздуха, шансов у 150 тысячного войска ордынцев нет!