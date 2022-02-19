Прокуратура зафіксувала дати створення відеозвернень ватажків "ЛДНР" з кримінально-процесуальної точки зору, - Венедіктова
Україна зафіксувала дати створення файлів відеозвернень ватажків т.зв. "ЛНР" і "ДНР" про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих територій з кримінально-процесуальної точки зору.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці.
"Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" і "ДНР" процесуальними фактами, які для нас із вами мають велике значення. Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду", - написала вона.
Вона наголосила, що для того, щоб притягнення до відповідальності відбулося не тільки в українських судах, а й у зарубіжних інституціях – "ми повинні поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно".
"Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне", - заявила Венедиктова.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рашисты показали "план наступления ВСУ, целью которого является зачистка ОРДЛО от русскоязычных". 2 вопроса:
1)Почему этот "секретный план ВСУ по зачистке от русскоязычных" написан на РУССКОМ?
2)Почему Киев не "зачистит от русскоязычных" сначала подконтрольную ему часть Донбасса?