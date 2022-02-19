Прокуратура зафіксувала дати створення відеозвернень ватажків "ЛДНР" з кримінально-процесуальної точки зору, - Венедіктова

Україна зафіксувала дати створення файлів відеозвернень ватажків т.зв. "ЛНР" і "ДНР" про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих територій з кримінально-процесуальної точки зору.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці.

"Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" і "ДНР" процесуальними фактами, які для нас із вами мають велике значення. Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду", - написала вона.

Вона наголосила, що для того, щоб притягнення до відповідальності відбулося не тільки в українських судах, а й у зарубіжних інституціях – "ми повинні поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно".

"Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне", - заявила Венедиктова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь