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Прокуратура зафіксувала дати створення відеозвернень ватажків "ЛДНР" з кримінально-процесуальної точки зору, - Венедіктова

Прокуратура зафіксувала дати створення відеозвернень ватажків

Україна зафіксувала дати створення файлів відеозвернень ватажків т.зв. "ЛНР" і "ДНР" про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих територій з кримінально-процесуальної точки зору.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці.

"Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" і "ДНР" процесуальними фактами, які для нас із вами мають велике значення. Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду", - написала вона.

Вона наголосила, що для того, щоб притягнення до відповідальності відбулося не тільки в українських судах, а й у зарубіжних інституціях – "ми повинні поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно".

"Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне", - заявила Венедиктова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше метадані відеофайлів зі зверненням Пушиліна та Пасічника вказують, що вони були записані заздалегідь

евакуація (2300) Донбас (22354) Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+6
Также старой оказалась и запись перестрелки, которую ДНР преподносила как атаку украинских ДРГ, намеревавшихся взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. Проект Gulagu. net обратил внимание на то, что и в метаданных этого видео дата не соответствует заявленной: оно было снято 8 февраля в 10:29:30, то есть за 10 дней до официальной публикации.
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19.02.2022 14:34
+4
ІнфоВійська України

Рашисты показали "план наступления ВСУ, целью которого является зачистка ОРДЛО от русскоязычных". 2 вопроса:
1)Почему этот "секретный план ВСУ по зачистке от русскоязычных" написан на РУССКОМ?
2)Почему Киев не "зачистит от русскоязычных" сначала подконтрольную ему часть Донбасса?

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19.02.2022 14:40
+3
вы сами постоянно обламываетесь, пытаясь слепить агрументы в защиту всяких трухиных, потому что такого же уровня развития! лучше бы подумали над тем, как сами фальсифицируете свидетельства и в этом направлении рыли бы поступки московских террористов
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19.02.2022 14:33
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вы сами постоянно обламываетесь, пытаясь слепить агрументы в защиту всяких трухиных, потому что такого же уровня развития! лучше бы подумали над тем, как сами фальсифицируете свидетельства и в этом направлении рыли бы поступки московских террористов
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19.02.2022 14:33 Відповісти
Также старой оказалась и запись перестрелки, которую ДНР преподносила как атаку украинских ДРГ, намеревавшихся взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. Проект Gulagu. net обратил внимание на то, что и в метаданных этого видео дата не соответствует заявленной: оно было снято 8 февраля в 10:29:30, то есть за 10 дней до официальной публикации.
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19.02.2022 14:34 Відповісти
спасибо хоть бэлингкэту сказали?
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19.02.2022 14:37 Відповісти
надо также ОФИЦИАЛЬНО УКРАИНЕ ЗАЯВИТЬ ЧТО ВСЕ ПУТИН И ВСЯ ЕГО ШОБЛА БАНДА НАМИ УКРАИНОЙ БУДУТ ВЫКАПЫВАТЬСЯ ИЗ МОГИЛОК И В ГРОБАХ БАНОЧКАХ С ПЕПЛОМ ДОСТАВЛЯТЬСЯ НА СУД В УКРАИНУ ГДЕ В ОТНОШЕНИИ НИХ БУДУТ ПРОВОЗГЛАШАТЬСЯ ПРИГОВОРЫ ВСЕ ГРОБИКИ И УРНОЧКИ МЫ СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОИМ РАКЕТУ И ОТПРАВИМ В КОСМОС ЧТОБЫ ИМИ ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕ ВОНЯЛО НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ..
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19.02.2022 14:43 Відповісти
Взрыв газовой станции тоже прошлогодний.
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19.02.2022 14:38 Відповісти
ІнфоВійська України

Рашисты показали "план наступления ВСУ, целью которого является зачистка ОРДЛО от русскоязычных". 2 вопроса:
1)Почему этот "секретный план ВСУ по зачистке от русскоязычных" написан на РУССКОМ?
2)Почему Киев не "зачистит от русскоязычных" сначала подконтрольную ему часть Донбасса?

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19.02.2022 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bvlSQz7cBr0 потому что, потому что
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19.02.2022 14:46 Відповісти
долбо@бЪ Х@ловское окурочное.. потому -что потому и то самое и есть...
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19.02.2022 14:49 Відповісти
если на карте мы нарисованы синим значит по советско кацапским нормативам военных мы враги.. это карта не нашего наступления ---а наступления Рашки и нашей обороны
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19.02.2022 14:46 Відповісти
Вы удивитесь, но бендерофашизды до сих пор не зачистили от рускАязычных даже Киев! Там даже конь не валялся!!!
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19.02.2022 15:26 Відповісти
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19.02.2022 14:52 Відповісти
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19.02.2022 14:59 Відповісти
 
 