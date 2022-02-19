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Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен, - Зеленський

Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс заявив про прихильність України мирному та дипломатичному шляху врегулювання ситуації на сході країни та протидії російській агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, телеканал "Україна 24" транслював перемовини Зеленського із Гарріс.

"Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо, - це повернути мир у нашу країну, й у цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику та партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.

Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.

Автор: 

армія рф (17160) Зеленський (23653) росія (64871) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+14
мирный членограй, готов сдаться
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19.02.2022 16:10
+13
Це лише я не вірю цьому брехунові?
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19.02.2022 16:09
+13
Але не шляхом здачі інтересів України на догоду *****
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19.02.2022 16:09
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старе ***** вимагає крові
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19.02.2022 16:09 Відповісти
Це лише я не вірю цьому брехунові?
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19.02.2022 16:09 Відповісти
От **** и не слова про наше Велике будивництво совместно с Россией!
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19.02.2022 16:39 Відповісти
ні , ще всі ті хто підтримує Україну зброєю , грошима , добрим словом . Всі невірять та мовчать , крім вас звичайно .
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19.02.2022 16:49 Відповісти
вони підтримують Україну, а не брехуна
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19.02.2022 17:16 Відповісти
саме так саме так ....... але чомусь в особі зеленського .
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19.02.2022 17:20 Відповісти
в якому хоч одному супровідному документі написано " в особі зеленського" ?
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19.02.2022 17:25 Відповісти
а які ви бачили ? Я його бачив на всіх зустрічах та переговорах . Не вас , чи весь народ України , а саме його . Я впевнений на сто відсотків що якби хоч децл було правди про його ≪кремлёвость≫ американці швидко би з цим впорались . Да , до нього є безліч притензій, як і до всіх його попередників , але якби особисто він був людиною ***** то вже б давно України не було , просто була б суцільна війна .
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19.02.2022 17:42 Відповісти
нахіра ти мені написав 200 слів ?

ти документ скажи.

хоч один
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19.02.2022 17:53 Відповісти
нахІра ? я вас , не тебЕ , запитую в яких документах ви розумієтеся і які на вашу думку можут бути у відкритому доступі ?
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19.02.2022 18:00 Відповісти
для чого ти мене питаєш про якісь документи, якшо це ти, а не я, заявив, що :

"в особі зеленського" .
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19.02.2022 18:07 Відповісти
Все упорошки не верят.
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19.02.2022 16:57 Відповісти
лично ты веришь ?
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19.02.2022 17:17 Відповісти
Але не шляхом здачі інтересів України на догоду *****
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19.02.2022 16:09 Відповісти
та то уже нюансы.

главное - ехать

ехать по хорошей освещенной дороге

а куда - ему какая разница
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19.02.2022 17:19 Відповісти
мирный членограй, готов сдаться
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19.02.2022 16:10 Відповісти
А хтось чув, щоб за останній час Зєля прямо сказав, що ми не будемо звільняти Донбас? Саме Зє, а не його підлеглі.
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19.02.2022 16:10 Відповісти
Підлеглі не отримують рояліті з прокату на засРашці,тому інколи таке говорять.
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19.02.2022 16:14 Відповісти
А ти чув, шо він прямо сказав про "будемо визволяти" ?
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19.02.2022 17:02 Відповісти
Юрий Агапов


@yurvaga

·
https://twitter.com/yurvaga/status/1494977436399845376 4 ч



В России жесткий демографический кризис. А Путин готов бросить в мясорубку войны десятки (сотни) тысяч молодых мужчин. Кто будет детей рожать? Гастарбайтеры из Средней Азии? Значит, Путин реально уничтожает страну. Спасибо, отец родной...
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19.02.2022 16:13 Відповісти
Западу можно было бы такие санкции на россию наложить:

При текущих мировых ценах на нефть в 90$, у россии соглашаться только за 45$ покупать.

И санкции на россию наложили и нефть по дешевке получили!
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19.02.2022 16:14 Відповісти
а почему именно по 45, а не по 89 или 12 ?
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19.02.2022 17:03 Відповісти
Шлях капітуляції та зазирання в очі )(уйла - це той шлях, який нам потрібен, - Зепоц.
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19.02.2022 16:14 Відповісти
путін вважає Зеленського слабким. і хоче напасти на Україну поки Зеленський при владі. а то скоро вибори і президент може змінитися.
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19.02.2022 16:16 Відповісти
Жоден злочинець не йшов з влади внаслідок виборів чи добровільно.
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19.02.2022 16:25 Відповісти
так він може змінитися на бойко чи мураєва
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19.02.2022 17:34 Відповісти
Осталось 794 дня, когда сопливый клоун-скоморох оставит с позором кресло Президента и уйдет обратно, откуда и выползло-в свой квартал к своим скоморохам.

Только ведь примут ли они его??

Хотя....
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19.02.2022 16:19 Відповісти
Давайте признаемся честно: если бы у нас все эти 2.5 года был бы нормальный президент, а не это шутовское барыжное ******, то такого кризиса на границах точно не было бы.
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19.02.2022 16:21 Відповісти
Кризис на границах начался с приходом байдена. При Трампе было намного спокойнее.
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19.02.2022 16:24 Відповісти
Вот оказывается кто виноват!
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19.02.2022 16:26 Відповісти
Не то, что бы виноват. Тут другая картина вырисовывается. Либо Байден - слабый президент, либо сами США - слабеющая держава. В любом из этих случаев будет переполяризация мира. На сегодняшний день Украина - единственная страна, кто непосредственно защищает западные и американские ценности такие как демократия, свобода выбора и .т.д., конечно это идёт в комплекте с защитой своего суверенитета и территории.
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19.02.2022 16:38 Відповісти
мразь зеленая, "мир" ты увидиш от орков вагнеровцев что по иронии судьбы ты спас же их взрывами домов это будет такая "благодарность" как говорил)(уйло террористов нужно уничтожать а не спасать
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19.02.2022 16:22 Відповісти
Він зрадник. Зрадникові легше пояснити свої злочини миролюбністю.
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19.02.2022 16:22 Відповісти
А деньгі, дєньгі нужни? Хтось тебе питати буде, що тобі потрібно? Ти такого раю очікував? А працювати, важко, в поті лиця? А воювати, як прийдеться? Ні? Не чекав?
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19.02.2022 16:22 Відповісти
мір в очку путіна маніт і маніт нашого найвеличнішого! прям як дуліна червоні трухани міхалича
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19.02.2022 16:24 Відповісти
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19.02.2022 16:27 Відповісти
"Кац предлагает сдаться"?
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19.02.2022 16:27 Відповісти
Сьогодні поставив жовто-блакитний прапор на своє авто (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную усім приєднатись до акції. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:30 Відповісти
Всі притомні так роблять ще з 2014р, "друже".
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19.02.2022 16:53 Відповісти
Ну купите же этому дебилу мозги!
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19.02.2022 16:34 Відповісти
История, причем совсем новая показывает, что подобные конфликты не решаются мирным образом.
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19.02.2022 16:48 Відповісти
Похоже это вообще не Зеленскому и не Украине решать. Кажется у взрослых дядей свои планы судя по маразму который творится.
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19.02.2022 16:51 Відповісти
вот как раз ты малоПИД...роский, бенин, Нарко-Дегенерат и не понимаеш что происходит, все пытаешся угодить и ботаксному и гнилому аферисту бене и у корыта остаться, так не бывает, ЗЕБилы закончаться и конец...
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19.02.2022 17:10 Відповісти
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19.02.2022 17:15 Відповісти
тормоз, мирным путе предлагают только впихнуть филиал парашки нам
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19.02.2022 20:44 Відповісти
"Нет, нам нужно воевать!". Опровергали порохоботы, лёжа на своих, продавленных, советских, перетянутых за копейки, диванах. А сколько раз такое было в истории?! -это мы не учили, книжек не читали, и очень слабограмотны по этим причинам.
Суть в том, что Украина пребывала в составе РФии по 300лет, не просто так. Всегда это было нечто подобное- провокации, в следствии которых, почувствовав слабость империи, Украина вместо того, чтобы дождаться её краха, пыталась пойти войной против орды. А они этого только и ждут, и всегда затягивали в своё болото Украину по итогу сражений, на очередные сто лет- до следующего раза, что называется. А потом опять всё по новой....
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19.02.2022 21:06 Відповісти
Це ще що за висір ? Ви повний профан у історії.
Ще скажіть, що Україна кілька разів нападала на підарашків.
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20.02.2022 12:39 Відповісти
 
 