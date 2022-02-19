Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс заявив про прихильність України мирному та дипломатичному шляху врегулювання ситуації на сході країни та протидії російській агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, телеканал "Україна 24" транслював перемовини Зеленського із Гарріс.

"Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо, - це повернути мир у нашу країну, й у цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику та партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.

Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.