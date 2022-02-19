Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс заявив про прихильність України мирному та дипломатичному шляху врегулювання ситуації на сході країни та протидії російській агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, телеканал "Україна 24" транслював перемовини Зеленського із Гарріс.
"Мирний і дипломатичний шлях - це той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо, - це повернути мир у нашу країну, й у цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику та партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав Зеленський під час зустрічі з делегацією США на полях Мюнхенської конференції.
Він також подякував Конгресу США за надану двопартійну підтримку Україні.
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ти документ скажи.
хоч один
"в особі зеленського" .
главное - ехать
ехать по хорошей освещенной дороге
а куда - ему какая разница
@yurvaga
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https://twitter.com/yurvaga/status/1494977436399845376 4 ч
В России жесткий демографический кризис. А Путин готов бросить в мясорубку войны десятки (сотни) тысяч молодых мужчин. Кто будет детей рожать? Гастарбайтеры из Средней Азии? Значит, Путин реально уничтожает страну. Спасибо, отец родной...
При текущих мировых ценах на нефть в 90$, у россии соглашаться только за 45$ покупать.
И санкции на россию наложили и нефть по дешевке получили!
Только ведь примут ли они его??
Хотя....
Суть в том, что Украина пребывала в составе РФии по 300лет, не просто так. Всегда это было нечто подобное- провокации, в следствии которых, почувствовав слабость империи, Украина вместо того, чтобы дождаться её краха, пыталась пойти войной против орды. А они этого только и ждут, и всегда затягивали в своё болото Украину по итогу сражений, на очередные сто лет- до следующего раза, что называется. А потом опять всё по новой....
Ще скажіть, що Україна кілька разів нападала на підарашків.