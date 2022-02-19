Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.
"Перед агресією ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення. Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили й у підтримку наших партнерів", - заявив він.
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+9 Ла-ла-ла-ла
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+5 Юрий Коломин
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+2 Владимир Сухов #378743
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США не мають замість нас воювати - це зрозуміло.