Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

"Перед агресією ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення. Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили й у підтримку наших партнерів", - заявив він.

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