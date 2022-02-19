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Новини Війна
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Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський

Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

"Перед агресією ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення. Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили й у підтримку наших партнерів", - заявив він.

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Автор: 

Зеленський (23653) санкції (11750)


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Топ коментарі
+9
ми далі будемо возити бітум з росії для нашого крадівництва, а хтось інший нехай там вводить санкції за нас)
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19.02.2022 16:29
+5
Нчого і ніщо вже тобі, виродку, не допоможе.
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19.02.2022 16:29
+2
Сказали що спочатку війна, а потім санкції! От і готуйся до війни, а не петляй!
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19.02.2022 16:33
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Нчого і ніщо вже тобі, виродку, не допоможе.
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19.02.2022 16:29 Відповісти
Клоун гратиме на піаніно у тюремній самодіяльності... - за зрив оборонних замовлень на користь "великому" крадівництву"...
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19.02.2022 17:02 Відповісти
ми далі будемо возити бітум з росії для нашого крадівництва, а хтось інший нехай там вводить санкції за нас)
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19.02.2022 16:29 Відповісти
Если российская мудота ринется в Украину с Белоруссии, или со своей территории без камуфляжа - это будет официальным обьявлением войны Украине, соседнему государству. И тогда никакой «мирный путь» уже не поможет. Тогда Запад вполне вправе оказывать любую помощь Украине
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19.02.2022 16:31 Відповісти
Сказали що спочатку війна, а потім санкції! От і готуйся до війни, а не петляй!
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19.02.2022 16:33 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати
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19.02.2022 16:35 Відповісти
Вони нам нічого не винні, це наша справа підготуватись до війни
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19.02.2022 16:37 Відповісти
какая война ..мы это ..зеленые дороги строим
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19.02.2022 16:48 Відповісти
Країна яка змусила Україну віддати ядерну зброю Мордору нічого нам не винна?
США не мають замість нас воювати - це зрозуміло.
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19.02.2022 17:03 Відповісти
я так понимаю Зебло превентивно обосрется.
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19.02.2022 16:47 Відповісти
ТЫ СНАЧАЛА ПРИЗНАЧ ПРОКУРОРА САП !! ЧМО БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ !
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19.02.2022 16:55 Відповісти
Вводьте свої санкції і грошей нам давайте побільше - а то нам на велике крадівництво не вистачає - Зепоц.
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19.02.2022 17:21 Відповісти
превентивный рояль,или концерт в прибалтике?
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19.02.2022 17:36 Відповісти
 
 