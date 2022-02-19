Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на сході України. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в рамках Мюнхенської конференції по безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.
"Відбулася зустріч з Олафом Шольцом у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході України та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку", - відзначається у повідомленні.
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Пенсионеры теряются в догадках !?
Но не такая гнилая тварь - как гавно-Меркельша.
Эта тварь спонсировала войну против Украины и поставила планету на грань третьей мировой войны.
срань обдрыстаная...