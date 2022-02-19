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Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на сході України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в рамках Мюнхенської конференції по безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.

"Відбулася зустріч з Олафом Шольцом у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході України та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Джонсон провели зустріч у Мюнхені: Узгодили подальші спільні кроки на тлі агресії РФ. ФОТО

Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на сході України 01

Автор: 

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Е-БМВ или Е-АУДИ ?
Пенсионеры теряются в догадках !?
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19.02.2022 18:40 Відповісти
Украина одна не зостанеться, ніхто не допустить Росію так близько до кордонів НАТО.
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19.02.2022 18:42 Відповісти
С чего это вдруг ? По-моему одна как раз и остается, судя по новостям
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19.02.2022 18:56 Відповісти
Шольц?

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19.02.2022 18:52 Відповісти
Какое многозначительно-художественное фото - самолюбующийся лошок-некакойнибудьдурачок и профессиональный разводила потирающий руки...
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Вы слишком высокого мнения о Шольце, это точно не Меркель, даже рядом не валялся. Думаю его больше не выберут.
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19.02.2022 23:30 Відповісти
Шольц - дешёвка.

Но не такая гнилая тварь - как гавно-Меркельша.

Эта тварь спонсировала войну против Украины и поставила планету на грань третьей мировой войны.

срань обдрыстаная...
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20.02.2022 19:23 Відповісти
Фашик Шольц стурбований))) Фрау Меркель -Штазі також..
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20.02.2022 08:11 Відповісти
 
 