Зеленський обговорив з Шольцом ситуацію на сході України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в рамках Мюнхенської конференції по безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.

"Відбулася зустріч з Олафом Шольцом у Мюнхені. Обговорили дипломатичний поступ у різних форматах, актуальну безпекову ситуацію на сході України та останні провокації. Поділяємо відданість політико-дипломатичному врегулюванню. Вдячні за підтримку", - відзначається у повідомленні.

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