УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3617 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 410 14
обстріл (20911) Донбас (21732) бойові дії (1651) операція Об'єднаних сил (4158) КПВВ (320)

Функціонування КПВВ "Щастя" призупинено через регулярні обстріли військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Функціонування КПВВ

Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування.

Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19 лютого, війська РФ тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ 136 разів відкривали вогонь на Донбасі: 2 українських воїнів загинули, 4 - поранені, один отримав бойову травму, - штаб ООС

Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "Щастя", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
20.02.2022 08:32
+5
Захід вже сказав свою думку про фашистську пропаганду: Не віримо жодному слову із болот.
показати весь коментар
20.02.2022 08:35
+4
Бо вони Тварини, набагато гірші від фашистів.
показати весь коментар
20.02.2022 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да плевать вообще то, хай хоть сдохнут все на той стороне !
показати весь коментар
20.02.2022 08:31 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 08:32 Відповісти
Захід вже сказав свою думку про фашистську пропаганду: Не віримо жодному слову із болот.
показати весь коментар
20.02.2022 08:35 Відповісти
на своїх
показати весь коментар
20.02.2022 09:07 Відповісти
Ну що тут можна сказати, тільки - кацапи,сер!
показати весь коментар
20.02.2022 11:08 Відповісти
Чому російські окупаційні війська? Просто ФАШИСТИ. Хто стріляє по дитсадках?
показати весь коментар
20.02.2022 08:33 Відповісти
Бо вони Тварини, набагато гірші від фашистів.
показати весь коментар
20.02.2022 09:38 Відповісти
Гірший від фашистів тільки москаль. Тварини такими не бувають.
показати весь коментар
20.02.2022 09:44 Відповісти
Бувають,вбивсто чужого потомства доволі поширена річ у дикій природі
показати весь коментар
20.02.2022 10:34 Відповісти
И будет, нам щастя,
показати весь коментар
20.02.2022 09:21 Відповісти
Знакомая ,звонила из Лугандона ,радовалась , получают по две пенсии , так шо у них все норму , сыграла в мешок со щастем
показати весь коментар
20.02.2022 09:27 Відповісти
Перехватчик , во-первых , ешкин кот, во -вторых просто крош , ну и в -третих ,а шо вы от русни хотите, если население поголовно Дебилы , раз терпят геноцид от ***** , а воброжают ,что он собератель руских змель . Только не понятно для кого ,если , русня вымерает
показати весь коментар
20.02.2022 09:57 Відповісти
Нічого, жовтолиці брати поповнять генофонд, та і інші во ім*я Аллаха постараються.
показати весь коментар
20.02.2022 11:10 Відповісти
 
 