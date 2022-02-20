Функціонування КПВВ "Щастя" призупинено через регулярні обстріли військ РФ

Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування.

Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19 лютого, війська РФ тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ.

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Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "Щастя", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - йдеться у повідомленні.