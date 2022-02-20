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Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Примусово вивезених із ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, губернатор Мурманської області РФ Андрій Чибіс повідомив про готовність регіону прийняти вивезених людей із так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як пише "Нова газета", про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область та Якутія. Але журналісти звернули увагу на те, що минула спроба поселити в Заполяр'ї жителів Донбасу обернулася для Росії фіаско.

"У 2014 році людей теж везли на північ, і багато хто з них нічого не знав ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто не попереджав", — зазначається у статті.

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"Нова газета" зазначає, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі, хто прибув, хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

"Причому половина зарплати — це "полярки", які треба заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками", — зазначають журналісти.

Тому рівно половина тих, хто приїхав до Мурманська, повернулися назад в Україну, але вже власним коштом.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+66
Я на севере была. Золото копала. Если б не моя .... С голоду пропала.
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20.02.2022 20:10
+58
у виправну колонію їх за зраду України
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20.02.2022 20:09
+52
прекрасно . смотрим сериал "Вата на Крайнем Севере"
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20.02.2022 20:10
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мне смешно, когда слышу что за Уралом ничего нет.
так и Гитлер считал
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20.02.2022 23:29 Відповісти
от навіть від "бесплатного билета в радную говень" відмовились
повзуть ***** назад в Україну рачки. а як кричали, як кричали: в рассею, в рассею
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20.02.2022 23:21 Відповісти
да да ,рюцьке балаешников ,поближе к к белому морю))) там РАСЕЯ!!! там ЛИЛИПУТ!!! Уряяяяяя)))
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20.02.2022 23:46 Відповісти
пусть сдохнут там!!!ТВАРИ!!!
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20.02.2022 23:47 Відповісти
Идеально. Хотел на раиссю, наконец-то смог поехать.
Только вопрос почему не сделать это было в 2014м. Чемодан ,вокзал, север
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21.02.2022 01:53 Відповісти
нехотели в нэни сисю то сосите в рашке писю (с) народный фольклор
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21.02.2022 08:22 Відповісти
Мечты сбываются))
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21.02.2022 10:24 Відповісти
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