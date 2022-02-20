Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Примусово вивезених із ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, губернатор Мурманської області РФ Андрій Чибіс повідомив про готовність регіону прийняти вивезених людей із так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як пише "Нова газета", про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область та Якутія. Але журналісти звернули увагу на те, що минула спроба поселити в Заполяр'ї жителів Донбасу обернулася для Росії фіаско.

"У 2014 році людей теж везли на північ, і багато хто з них нічого не знав ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто не попереджав", — зазначається у статті.

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"Нова газета" зазначає, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі, хто прибув, хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

"Причому половина зарплати — це "полярки", які треба заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками", — зазначають журналісти.

Тому рівно половина тих, хто приїхав до Мурманська, повернулися назад в Україну, але вже власним коштом.

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