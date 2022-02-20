Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ
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Принудительно вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис сообщил о готовности региона принять вывезенных людей из так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Как пишет "Новая газета", о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия. Но журналисты обратили внимание на то, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для России фиаско.
"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто "не предупреждал", - говорится в статье.
"Новая газета" отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.
"Причем половина зарплаты - это "полярки", которые нужно зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", - отмечают журналисты.
Поэтому ровно половина тех, кто приехал в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.
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так и Гитлер считал
повзуть ***** назад в Україну рачки. а як кричали, як кричали: в рассею, в рассею
Только вопрос почему не сделать это было в 2014м. Чемодан ,вокзал, север