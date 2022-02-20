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Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ

Принудительно вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис сообщил о готовности региона принять вывезенных людей из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как пишет "Новая газета", о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия. Но журналисты обратили внимание на то, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для России фиаско.

"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто "не предупреждал", - говорится в статье.

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"Новая газета" отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.

"Причем половина зарплаты - это "полярки", которые нужно зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", - отмечают журналисты.

Поэтому ровно половина тех, кто приехал в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.

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Топ комментарии
+66
Я на севере была. Золото копала. Если б не моя .... С голоду пропала.
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20.02.2022 20:10
+58
у виправну колонію їх за зраду України
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20.02.2022 20:09
+52
прекрасно . смотрим сериал "Вата на Крайнем Севере"
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20.02.2022 20:10
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мне смешно, когда слышу что за Уралом ничего нет.
так и Гитлер считал
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20.02.2022 23:29 Ответить
от навіть від "бесплатного билета в радную говень" відмовились
повзуть ***** назад в Україну рачки. а як кричали, як кричали: в рассею, в рассею
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20.02.2022 23:21 Ответить
да да ,рюцьке балаешников ,поближе к к белому морю))) там РАСЕЯ!!! там ЛИЛИПУТ!!! Уряяяяяя)))
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20.02.2022 23:46 Ответить
пусть сдохнут там!!!ТВАРИ!!!
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20.02.2022 23:47 Ответить
Идеально. Хотел на раиссю, наконец-то смог поехать.
Только вопрос почему не сделать это было в 2014м. Чемодан ,вокзал, север
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21.02.2022 01:53 Ответить
нехотели в нэни сисю то сосите в рашке писю (с) народный фольклор
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21.02.2022 08:22 Ответить
Мечты сбываются))
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21.02.2022 10:24 Ответить
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