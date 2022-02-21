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Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наприкінці 2023 року в Києві відкриє двері Музей Революції Гідності, який створюють в центрі столиці. Тендер на розробку проєктної документації вже відбувся, а саме будівництво почнеться восени.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі строки визначив президент України Володимир Зеленський", – сказав він.

За словами Тимошенка, всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Роботи проходять в рамках програми "Велике будівництво".

"До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені", - додав Тимошенко, який координує інфраструктурну програму.

Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП 01
Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП 02

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Майбутній Музей об’єднає одразу декілька експозицій. Зокрема, "Штурм пагорбу" – проєкт, що має незвичне архітектурне вирішення. Зигзагоподібний підйом, що веде від Меморіалу Небесної Сотні, продовжиться до вершини Музею. Ця дорога вгору огортатиме споруду ззовні, стане частиною її стін.

"Дім Свободи" розташують в лівому крилі Музею, з окремим входом і ліфтами. Тут передбачено відкритий простір для зустрічей та заходів, навчальні класи, творчі майстерні, тренінгові зали, студію звукозапису, обладнано місця для комфортної роботи дослідників з архівами Музею Майдану.

Серед об’єктів Музею і "Йолка" заввишки 5 метрів. ЇЇ розмістять всередині будівлі. Музей також включатиме фондосховище, атріум, оглядовий майданчик, дитячий музей та інші локації.

Раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що протягом 2021 року в Україні було оновлено 7 будинків культури, 10 пам’яток культури, 5 парків, 2 філармонії, а також відкрито понад сотню закладів освіти.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
****, "вовремя"...
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21.02.2022 09:29
+5
Да уж, это именно та новость, которую хотят услышать от власти люди накануне возможной широкомасштабной агрессии Раши. Не как власть собирается защищать страну, а как она будет ускоренными темпами снова пилить бабло.
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21.02.2022 09:35
+4
Не забыть раздел с эбонитовыми палками и шерстяными свитерами. Это ведь тоже часть всего этого, как высмеивали погибших людей.
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21.02.2022 09:31
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****, "вовремя"...
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21.02.2022 09:29 Відповісти
Да уж, это именно та новость, которую хотят услышать от власти люди накануне возможной широкомасштабной агрессии Раши. Не как власть собирается защищать страну, а как она будет ускоренными темпами снова пилить бабло.
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21.02.2022 09:35 Відповісти
Клоуна выбрали - Страна живёт в режиме "Шоу маст го он"...
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21.02.2022 09:40 Відповісти
Именно.В то время когда НИКТО реально,не сел...Следствие 8 лет-окуеть,будто убийство Столыпина или Распутина-расследуют...
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21.02.2022 09:44 Відповісти
Насправді найкращим музеєм - увічнення пам'яті для загиблих на Майдані за Свободу і Незалежність є не стіни, не експонати, а збереження Свободи і Незалежності, за які вони боролися і віддали власні життя. Гріш ціна тому музею, якщо виявиться, що ідеали знищено.
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21.02.2022 09:58 Відповісти
Голова х@йла на колу стала бы лучшим экспонатом этого музея...
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21.02.2022 10:04 Відповісти
Так, у цьому випадку і підійшла б черга музею.
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21.02.2022 10:06 Відповісти
За словами Тимошенка, всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Роботи проходять в рамках програми "Велике будівництво", схема стара как мир, если прискорено это украдут еще больше, потому что вылезут дополнительные работы.
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21.02.2022 09:30 Відповісти
Не забыть раздел с эбонитовыми палками и шерстяными свитерами. Это ведь тоже часть всего этого, как высмеивали погибших людей.
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21.02.2022 09:31 Відповісти
Какие грандиозные планы по распилу в условиях кацапской агрессии. Вот уроды зелёные. За такое раньше расстреливали.
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21.02.2022 09:42 Відповісти
А будет там отдельная экспозиция с СУДЕБНЫМИ ПРИГОВОРАМИ виновникам убийств?!
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21.02.2022 09:43 Відповісти
Будет....обещано,в очередной раз.
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Центральной (и очень даже главной), эспозицией там будут люди, которые были на сцене и подло использовали вышедший на майдан народ.

Этот музей, наверняка, для своего прославления они и строят.
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21.02.2022 11:04 Відповісти
Дорогой коммунистов идете-побольше и повыше монументов,когда никто,не сел...Штепа-на свободе.
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21.02.2022 09:47 Відповісти
чуют свой конец скоро... надо торопиться жечь бабло в топке стройки
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21.02.2022 09:53 Відповісти
Такі строки визначив Зеленський? І немає ні в кого сорому? А чому в адміністрації президента Зеленського працює Татаров, той, який клепав кримінальні справи проти майданівців і по телевізору говорив, що майданівці злочинці? А чий "квартал" висміював вбивства майданівців: "дати "беркуту" замість резинових кийків ********* палиці і вони будуть добувати електроенергію"? А хто всіх вбивць майданівців "беркута" віддав Росії? То навіщо після цього цей цирк?
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21.02.2022 10:12 Відповісти
"То навіщо після цього цей цирк?" - чтобы над быдлом в виде "мудрого нариду" поржать от души...
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21.02.2022 10:18 Відповісти
мабуть це невчасно, скоро треба буде будувати щось нове із врахуванням ситуації на тепер, або вобще нічого.
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21.02.2022 10:23 Відповісти
Напрашиваются параллели.

Надо понимать, что наши политики корнями из комуняцкой номенклатуры СССР. При СССР они, ради своей власти, нас заставляли молиться на революцию 1917 года. Для этого были музеи.

И сейчас им таких музеев не хватает. Вот они и строят.
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21.02.2022 10:52 Відповісти
А куда спешить ?
Алё, вы у людей спросили - это наши деньги !
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21.02.2022 11:17 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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21.02.2022 11:52 Відповісти
 
 