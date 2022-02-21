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Новости Общество
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Киев (24529) музей (700) Тимошенко_Кирилл (420) Большая стройка (722)

Строительство Музея Революции Достоинства завершат к концу 2023 года, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Общество

В конце 2023 года в Киеве откроет двери Музей Революции Достоинства, который создают в центре столицы. Тендер на разработку проектной документации уже прошел, а само строительство начнется осенью.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский", – сказал он.

По словам Тимошенко, все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Работы проходят в рамках программы "Большая стройка".

"До конца 2023 года все работы должны быть завершены", - добавил Тимошенко, координирующий инфраструктурную программу.

Строительство Музея Революции Достоинства завершат к концу 2023 года, - ОП 01
Строительство Музея Революции Достоинства завершат к концу 2023 года, - ОП 02

Также читайте: В следующем году будет построена вторая очередь Музея Голодомора, - Зеленский

Будущий музей объединит сразу несколько экспозиций. В частности, "Штурм холма" – проект, имеющий необычное архитектурное решение. Зигзагообразный подъем, ведущий от Мемориала Небесной Сотни, продолжится до вершины Музея. Эта дорога будет окутывать сооружение снаружи, станет частью ее стен.

"Дом Свободы" разместят в левом крыле Музея, с отдельным входом и лифтами. Здесь предусмотрено открытое пространство для встреч и мероприятий, учебные классы, творческие мастерские, тренинговые залы, студия звукозаписи, оборудованы места для комфортной работы исследователей с архивами Музея Майдана.

Среди объектов Музея и "Йолка" высотой 5 метров. Ее разместят внутри здания. Музей также будет включать фондохранилище, атриум, смотровую площадку, детский музей и другие локации.

Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в течение 2021 года в Украине было обновлено 7 домов культуры, 10 памятников культуры, 5 парков, 2 филармонии, а также открыто более сотни учебных заведений.

Также читайте: Бывшие сотрудницы Музея Голодомора заявили о фальсификациях со стороны руководства музея

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
****, "вовремя"...
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21.02.2022 09:29
+5
Да уж, это именно та новость, которую хотят услышать от власти люди накануне возможной широкомасштабной агрессии Раши. Не как власть собирается защищать страну, а как она будет ускоренными темпами снова пилить бабло.
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21.02.2022 09:35
+4
Не забыть раздел с эбонитовыми палками и шерстяными свитерами. Это ведь тоже часть всего этого, как высмеивали погибших людей.
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21.02.2022 09:31
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****, "вовремя"...
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21.02.2022 09:29 Ответить
Да уж, это именно та новость, которую хотят услышать от власти люди накануне возможной широкомасштабной агрессии Раши. Не как власть собирается защищать страну, а как она будет ускоренными темпами снова пилить бабло.
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21.02.2022 09:35 Ответить
Клоуна выбрали - Страна живёт в режиме "Шоу маст го он"...
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21.02.2022 09:40 Ответить
Именно.В то время когда НИКТО реально,не сел...Следствие 8 лет-окуеть,будто убийство Столыпина или Распутина-расследуют...
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21.02.2022 09:44 Ответить
Насправді найкращим музеєм - увічнення пам'яті для загиблих на Майдані за Свободу і Незалежність є не стіни, не експонати, а збереження Свободи і Незалежності, за які вони боролися і віддали власні життя. Гріш ціна тому музею, якщо виявиться, що ідеали знищено.
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21.02.2022 09:58 Ответить
Голова х@йла на колу стала бы лучшим экспонатом этого музея...
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21.02.2022 10:04 Ответить
Так, у цьому випадку і підійшла б черга музею.
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21.02.2022 10:06 Ответить
За словами Тимошенка, всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Роботи проходять в рамках програми "Велике будівництво", схема стара как мир, если прискорено это украдут еще больше, потому что вылезут дополнительные работы.
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21.02.2022 09:30 Ответить
Не забыть раздел с эбонитовыми палками и шерстяными свитерами. Это ведь тоже часть всего этого, как высмеивали погибших людей.
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21.02.2022 09:31 Ответить
Какие грандиозные планы по распилу в условиях кацапской агрессии. Вот уроды зелёные. За такое раньше расстреливали.
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21.02.2022 09:42 Ответить
А будет там отдельная экспозиция с СУДЕБНЫМИ ПРИГОВОРАМИ виновникам убийств?!
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21.02.2022 09:43 Ответить
Будет....обещано,в очередной раз.
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21.02.2022 09:48 Ответить
Центральной (и очень даже главной), эспозицией там будут люди, которые были на сцене и подло использовали вышедший на майдан народ.

Этот музей, наверняка, для своего прославления они и строят.
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21.02.2022 11:04 Ответить
Дорогой коммунистов идете-побольше и повыше монументов,когда никто,не сел...Штепа-на свободе.
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21.02.2022 09:47 Ответить
чуют свой конец скоро... надо торопиться жечь бабло в топке стройки
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21.02.2022 09:53 Ответить
Такі строки визначив Зеленський? І немає ні в кого сорому? А чому в адміністрації президента Зеленського працює Татаров, той, який клепав кримінальні справи проти майданівців і по телевізору говорив, що майданівці злочинці? А чий "квартал" висміював вбивства майданівців: "дати "беркуту" замість резинових кийків ********* палиці і вони будуть добувати електроенергію"? А хто всіх вбивць майданівців "беркута" віддав Росії? То навіщо після цього цей цирк?
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21.02.2022 10:12 Ответить
"То навіщо після цього цей цирк?" - чтобы над быдлом в виде "мудрого нариду" поржать от души...
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21.02.2022 10:18 Ответить
мабуть це невчасно, скоро треба буде будувати щось нове із врахуванням ситуації на тепер, або вобще нічого.
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21.02.2022 10:23 Ответить
Напрашиваются параллели.

Надо понимать, что наши политики корнями из комуняцкой номенклатуры СССР. При СССР они, ради своей власти, нас заставляли молиться на революцию 1917 года. Для этого были музеи.

И сейчас им таких музеев не хватает. Вот они и строят.
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21.02.2022 10:52 Ответить
А куда спешить ?
Алё, вы у людей спросили - это наши деньги !
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21.02.2022 11:17 Ответить
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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21.02.2022 11:52 Ответить
 
 