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У МЗС Польщі не виключають збільшення військового контингенту США в країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У МЗС Польщі не виключають збільшення військового контингенту США в країні

У Польщі не виключають, що американську військову присутність у країні може бути збільшено.

Про це повідомив у понеділок в ефірі Польського радіо заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми ведемо переговори зі США не лише про те, як посилити обороноздатність Польщі, а й інших країн на східному фланзі НАТО. Цілком можливо, що на територію Польщі прибудуть чергові підрозділи армії США, хоча б на тимчасовій основі", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Раніше повідомлялося про перекидання до Польщі додаткового американського контингенту в рамках заходів щодо посилення східного флангу НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден доручив розмістити ще 3000 американських військовослужбовців у Польщі

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Дебіл! Який стосунок має Польща до "будапештских соглашений"? Ти хоч статтюпрочитай - там поляки кажуть про збільшення контингенту США в "КРАЇНІ" (тобто в Польщі) а не в Україні!!!
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21.02.2022 11:12
+4
Так ти мені вкажеш - де саме оте зобов"язання"? Адже ти на початку нашої суперечки "з штанів вискакував" чому американці в Польщі а не в Україні
Щодо твоїх "прикладів" - юридичний документ (якщо він не відсилає у мотивувальній частині до інших нормативних актів) вважається "закінченим документом" і не потребує ніяких тлумачень з відсилкою до юридичних паралелей Ти бачиш в Меморандумі якісь посилання на Статут ООН чи НАТО? Я - не бачу
Бачу я лише одне - ти тлумачиш юридичні документи на рівні "госпожі Простакової" з "Недоросля" Фон Візіна "Как это господин не имеет права бить слугу? А зачем нам тогда дарован Указ "О вольности дворянской"?!" (тобі - "юридично продвинутому" пояснюю це Указ імператриці що звільняв дворян від обов"язкової державної служби (військової чи цивільної) яку запровадив Петро І
Щодо "малолітнього" - ти мабуть тоді - "старезний маразматик" - бо у мене старший внук вчиться вже у 8 класі
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21.02.2022 15:09
+3
Судя по твоим высерам, Будапештский меморандум ты не читал.
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21.02.2022 11:41
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контингенты США и НАТО в случае угрозы убегают первыми.
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21.02.2022 11:02 Відповісти
Це хто тобі таке сказав?
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21.02.2022 11:04 Відповісти
это я прочитал в будапештских соглашениях.
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21.02.2022 11:06 Відповісти
Там написано, що НАТО і США втікають першими?
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21.02.2022 11:11 Відповісти
да, там так и написано, что они бесполезные и убегают первыми при угрозе.
почитай сам внимательно.
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21.02.2022 11:14 Відповісти
Що? Не розумію свинопсячої мови.
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21.02.2022 11:17 Відповісти
я не про мову говорю, а про суть домовленостей.
почитай будапештський договір і роби висновки.
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21.02.2022 11:25 Відповісти
Русня Victor Bilousenko давай розказуй, що там?
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21.02.2022 11:27 Відповісти
свинопес Victor Bilousenko чому ти не говориш українською мовою?
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21.02.2022 11:29 Відповісти
це ти більше схожий на кацапського козла.
я тобі ще раз пояснюю, я говорю зараз не про мову, а про будапештський договір.
чому американці зараз в Польщі, а не в Україні?
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21.02.2022 11:37 Відповісти
Дебіл! Який стосунок має Польща до "будапештских соглашений"? Ти хоч статтюпрочитай - там поляки кажуть про збільшення контингенту США в "КРАЇНІ" (тобто в Польщі) а не в Україні!!!
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21.02.2022 11:12 Відповісти
придурок, почитай будапештские соглашения.
почему они в Польше, а не в Украине?
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21.02.2022 11:17 Відповісти
Судя по твоим высерам, Будапештский меморандум ты не читал.
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21.02.2022 11:41 Відповісти
"Придурка" шукай у дзеркалі! Так зручніше Я будапештський меморандум і супутні документи вичитав краще за тебе (мене ВЧИЛИ читать юридичні документи) - там не обумовлені конкретні кроки військового характеру у випадку агресії проти України
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21.02.2022 11:44 Відповісти
неадекват, не рассказывай мне свои бредни.
"не так все оформлено" это глупые отговорки.
а в реальности происходит "предательство и бегство трусливых гарантов".
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21.02.2022 12:08 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Ты ему ссы в глаза а он всё - "божья роса!" Ти хоч той меморандум читав? Чи "Чув дзвін та не знєш де він"?
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21.02.2022 12:15 Відповісти
юридические отговорки можно всегда найти, если не хочешь выполнять обязательства.
эти предатели и по натовскому договору также будут искать отговорки.
там также не предусмотрено обязательной военной помощи либо обязательного военного участия. не указано количество помощи и количество участия в обороне других стран.

"осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым"

Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
Ти мені що цитуєш ідіот?!!! На - читай "Будапештські домовленості"!
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
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21.02.2022 12:53 Відповісти
Он тебе цитирует 5-ю статью устава НАТО по всей видимости. Только вот зачем, я так и не понял .
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21.02.2022 13:13 Відповісти
Та я знаю! От тільки чи він сам про це знає? Якщо знає - то це "класична "підміна понять" - у надії що ніхто перевірять не буде Але не на того напав - ти ж мою "в"їдливість" знаєш! А якщо не знає, то він саме той, чим я його і охарактеризував - ДЕБІЛ!
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21.02.2022 13:24 Відповісти
чмошник, ты по сути темы говори, а не переходи на личные оскорбления.
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21.02.2022 13:31 Відповісти
Дебіле! Якраз я "по суті" і пишу! Я тобі привів повний текст "Будапештського меморандуму" Вкажи мені пункт в якому хтось з підписантів бере на себе зобов"язання у випадку військової агресії проти України надать допомогу військовою силою!
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21.02.2022 14:04 Відповісти
придурок малолетний, если обманули одних, значит обманут и других.
я тебе привел текст обязательств при нападении на страны НАТО.
и там тоже нет никакой обязательной военной помощи в случае агрессии против любой из стран НАТО. формулировки также очень расплывчатые и их также можно понимать двузначно.
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21.02.2022 14:35 Відповісти
Так ти мені вкажеш - де саме оте зобов"язання"? Адже ти на початку нашої суперечки "з штанів вискакував" чому американці в Польщі а не в Україні
Щодо твоїх "прикладів" - юридичний документ (якщо він не відсилає у мотивувальній частині до інших нормативних актів) вважається "закінченим документом" і не потребує ніяких тлумачень з відсилкою до юридичних паралелей Ти бачиш в Меморандумі якісь посилання на Статут ООН чи НАТО? Я - не бачу
Бачу я лише одне - ти тлумачиш юридичні документи на рівні "госпожі Простакової" з "Недоросля" Фон Візіна "Как это господин не имеет права бить слугу? А зачем нам тогда дарован Указ "О вольности дворянской"?!" (тобі - "юридично продвинутому" пояснюю це Указ імператриці що звільняв дворян від обов"язкової державної служби (військової чи цивільної) яку запровадив Петро І
Щодо "малолітнього" - ти мабуть тоді - "старезний маразматик" - бо у мене старший внук вчиться вже у 8 класі
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21.02.2022 15:09 Відповісти
я тебе привел пример, что натовский договор тоже прописан с "неправильным оформлением" и юридически также ни к чему не обязывает.

ты, как наивный дурачок, можешь подписывать любые договоры с мошенниками, предателями и кидальщиками но тебя все равно кинут (когда подрастёшь, то поймешь почему).
скажут "тут не так все оформлено и мы тебе ничего не должны".
во взрослом мире есть еще такое важное понятие, как репутация. если до тебя всех обманывали, то тебя также обманут, как бы ты не прописывал все возможные и невозможные варианты в договоре.
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21.02.2022 13:30 Відповісти
Який стосунок до Статуту НАТО має Україна? Чи "навалю чого попало" - може "слововиверженням" закидаю?
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21.02.2022 14:07 Відповісти
бовдуре, ось на це зверни увагу, більше нічого ж і не потрібно: Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.
Кучмо- має висіти, підвішеним за ко-ко на каштані за це... Навіть Бродська лярва, вірно про це писав у своєму "обосревателе", тільки, мабуть видалив...
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21.02.2022 13:42 Відповісти
да, точно, как я сразу это не заметил.
теперь вот эти обязательства уже не нужно выполнять, потому что написано МЕМОРАНДУМ, а те другие обязательства пока нужно выполнять.
ну пока нет реальной угрозы.
а потом можно сказать, что тоже что-то не так записано-прописано и прочий бред.
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21.02.2022 13:59 Відповісти
повір, я достатньо прочитав твоїх розумових потуг, щоб усвідомити марність намагання... Але, форум переглядають і інші та не настільки вишукані бовдури із розумовим каліцтвом як ти.
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21.02.2022 14:09 Відповісти
ты, как типичная малолетка ничего не способен сказать по теме разговора и переходишь на оскорбления.
мне надоело твое словоблудство и твои безмозгие высеры.
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21.02.2022 14:56 Відповісти
та не ображайся- це ж не я дражнив тебе "молочним коктейлем" на губах чи пустотою у макітрі, чого ж істериш?
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21.02.2022 15:09 Відповісти
Типовий "батрак"! Скоріш за все - студент-недоучка" Про це говорить завищена самооцінка і "максималізм" у спілкуванні Мало досвіду в полемізуванні - звик все ділить на "чорне" і "біле" а при потраплянні "в глухий кут" не пробує "викрутиться" а "пре напролом" Не схильний до компромісів та пошуків альтернативних варіантів (що не притаманне людям зрілим)
От тобі "психологічний портрет" нашого "супротивника"
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21.02.2022 17:29 Відповісти
Яр, та воно мені байдуже як і його таргани, примітивний дурник-попригунчик...
Ось, що реально бісить:21.02.2022 17:38
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21.02.2022 17:45 Відповісти
Доброго дня Україно!
Героям слава!
Ворогам смерть…
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21.02.2022 11:04 Відповісти
Вооружайтесь до зубов,если можете то создавайте яо эти мрази на Украине не остановятся,следующие будут страны прибалтики,там ваты еще больше чем у нас
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21.02.2022 11:08 Відповісти
 
 