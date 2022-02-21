У МЗС Польщі не виключають збільшення військового контингенту США в країні
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У Польщі не виключають, що американську військову присутність у країні може бути збільшено.
Про це повідомив у понеділок в ефірі Польського радіо заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми ведемо переговори зі США не лише про те, як посилити обороноздатність Польщі, а й інших країн на східному фланзі НАТО. Цілком можливо, що на територію Польщі прибудуть чергові підрозділи армії США, хоча б на тимчасовій основі", - сказав він, не вдаючись у подробиці.
Раніше повідомлялося про перекидання до Польщі додаткового американського контингенту в рамках заходів щодо посилення східного флангу НАТО.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар21.02.2022 11:12
+4 Яр Холодний
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+3 Толья
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Будь ласка, зачекайте...
почитай сам внимательно.
почитай будапештський договір і роби висновки.
я тобі ще раз пояснюю, я говорю зараз не про мову, а про будапештський договір.
чому американці зараз в Польщі, а не в Україні?
почему они в Польше, а не в Украине?
"не так все оформлено" это глупые отговорки.
а в реальности происходит "предательство и бегство трусливых гарантов".
эти предатели и по натовскому договору также будут искать отговорки.
там также не предусмотрено обязательной военной помощи либо обязательного военного участия. не указано количество помощи и количество участия в обороне других стран.
"осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым"
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
я тебе привел текст обязательств при нападении на страны НАТО.
и там тоже нет никакой обязательной военной помощи в случае агрессии против любой из стран НАТО. формулировки также очень расплывчатые и их также можно понимать двузначно.
Щодо твоїх "прикладів" - юридичний документ (якщо він не відсилає у мотивувальній частині до інших нормативних актів) вважається "закінченим документом" і не потребує ніяких тлумачень з відсилкою до юридичних паралелей Ти бачиш в Меморандумі якісь посилання на Статут ООН чи НАТО? Я - не бачу
Бачу я лише одне - ти тлумачиш юридичні документи на рівні "госпожі Простакової" з "Недоросля" Фон Візіна "Как это господин не имеет права бить слугу? А зачем нам тогда дарован Указ "О вольности дворянской"?!" (тобі - "юридично продвинутому" пояснюю це Указ імператриці що звільняв дворян від обов"язкової державної служби (військової чи цивільної) яку запровадив Петро І
Щодо "малолітнього" - ти мабуть тоді - "старезний маразматик" - бо у мене старший внук вчиться вже у 8 класі
ты, как наивный дурачок, можешь подписывать любые договоры с мошенниками, предателями и кидальщиками но тебя все равно кинут (когда подрастёшь, то поймешь почему).
скажут "тут не так все оформлено и мы тебе ничего не должны".
во взрослом мире есть еще такое важное понятие, как репутация. если до тебя всех обманывали, то тебя также обманут, как бы ты не прописывал все возможные и невозможные варианты в договоре.
Кучмо- має висіти, підвішеним за ко-ко на каштані за це... Навіть Бродська лярва, вірно про це писав у своєму "обосревателе", тільки, мабуть видалив...
теперь вот эти обязательства уже не нужно выполнять, потому что написано МЕМОРАНДУМ, а те другие обязательства пока нужно выполнять.
ну пока нет реальной угрозы.
а потом можно сказать, что тоже что-то не так записано-прописано и прочий бред.
мне надоело твое словоблудство и твои безмозгие высеры.
От тобі "психологічний портрет" нашого "супротивника"
Ось, що реально бісить:21.02.2022 17:38
Героям слава!
Ворогам смерть…