Посилений режим несення служби Нацполіції продовжено до 26 лютого, - Клименко (оновлено)

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Він наголосив: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".

За словами голови Нацполіції, минулими вихідними поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

"Також близько 2 тисячі поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - наголосив він.

Клименко зазначив: "Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок".

Також він запевнив, що кожен поліцейський розуміє важливість своєї служби та сумлінно виконує обов'язки заради спокою і правопорядку всередині країни. При цьому голова Нацполіції повідомив, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

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