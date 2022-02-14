Нацполіцію переведено на посилений режим несення служби
З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Зазначається, що посилений режим передбачає:
- збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях
- розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні
- взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Як зазначив голова Національної поліції Ігор Клименко, ціллю посиленого режиму є більш оперативне реагування на будь-які загрози безпеці громадян.
"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!", - підкреслив Клименко.
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я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
Неподобається зарплатня та графік?
А ти спитай у того хто зараз на владі,у того,за кого ТИ голосував....-))))))
а красти я боюся
поїду я у Київ
в поліцію наймуся.....
Це ще з 70років,але актуально і на сьогодні