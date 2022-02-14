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Новини
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Нацполіцію переведено на посилений режим несення служби

Нацполіцію переведено на посилений режим несення служби

З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що посилений режим передбачає:

- збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

- розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

- взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також читайте: Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Як зазначив голова Національної поліції Ігор Клименко, ціллю посиленого режиму є більш оперативне реагування на будь-які загрози безпеці громадян.

"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!", - підкреслив Клименко.

Автор: 

Нацполіція (15138) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+11
Это сразу после заявления Пристайки про НАТО? Боятся, шо Граждане выйдут на защиту Конституции?
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14.02.2022 17:46
+7
Готуються зачищати можливі протести суспільства проти капітулянтської політики ЗеЗрадника.
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14.02.2022 17:51
+5
кстате, а где херой всех цусимских сражений - палковник грицацуев?
я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
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14.02.2022 17:26
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кстате, а где херой всех цусимских сражений - палковник грицацуев?
я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
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14.02.2022 17:26 Відповісти
З Муженком чаї ганяє.
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14.02.2022 17:29 Відповісти
...это только Игарешка Л знает
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14.02.2022 17:29 Відповісти
я так понимаю, ему опять позвонили друганы из рахи и сказали не отсвечивать, бо получит по беззубой усатой морде! а будет послушным - станет гауляйтером какого-нибудь района )))
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14.02.2022 17:32 Відповісти
...да сколько там в Одессе районов
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14.02.2022 17:35 Відповісти
Вже зараз патрульні за 11 тисяч працюють сутки через двоє. Особливий режим чергувати доба через добу?
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14.02.2022 17:31 Відповісти
А що не так???
Неподобається зарплатня та графік?
А ти спитай у того хто зараз на владі,у того,за кого ТИ голосував....-))))))
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14.02.2022 17:39 Відповісти
І причому тут Кошулинський до нинішньої ментівської зарплати?
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14.02.2022 17:41 Відповісти
Я попал в какой то шифрованный чат?
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14.02.2022 17:38 Відповісти
Тут деякі відомі хвамілії бувають під ніками. Але форумчани їх розшифрували і тролять .
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Вони підуть на фронт? Чи вони так не домовлялись? Тільки цивільних лупашать.
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14.02.2022 17:39 Відповісти
Сусід патрульний був мобілізований в один з найелітніших полків Спецназу. Донаеропорт, Славянськ,бої біля Савур могили, Ілловайськ. Був поранений при виході. Два рази на рік лікується.
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14.02.2022 17:44 Відповісти
Тут багато хто пише про людей зі статусом УБД з ментів, так от я особисто знаю двох, хто відстоявши місяць на блокпості далеко від лінії фронту отримали УБД і тепер до кінця життя із ваших податків буде отримувати пільги, в тому числі і на оплаті комунальних послуг
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14.02.2022 17:53 Відповісти
Я тобів написав , де цей теперішній мєнт воював. Кацапська клікуха - гімниста суть.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
Я лайкнув, але не зрозумів про клікуху. Поясни ?
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14.02.2022 18:07 Відповісти
На жаль, таких героїв мало.
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14.02.2022 18:26 Відповісти
робити я не хочу
а красти я боюся
поїду я у Київ

в поліцію наймуся.....
Це ще з 70років,але актуально і на сьогодні
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14.02.2022 17:41 Відповісти
Бережіть **********, щоб армію не обезголовили!
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14.02.2022 17:44 Відповісти
Это сразу после заявления Пристайки про НАТО? Боятся, шо Граждане выйдут на защиту Конституции?
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14.02.2022 17:46 Відповісти
Давайте згадаємо те що першою на бік ворога на Донбасі перейшла саме поліція!!!
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14.02.2022 17:49 Відповісти
Трохи не згоден Першими були СБУ,які очолили цей сепаратиський рух,а потім поліція.
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14.02.2022 18:11 Відповісти
Готуються зачищати можливі протести суспільства проти капітулянтської політики ЗеЗрадника.
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14.02.2022 17:51 Відповісти
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14.02.2022 17:51 Відповісти
и что будет отличаться? Ещё больше ничего не делать?
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14.02.2022 17:57 Відповісти
Будут противников капитуляции бить?
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14.02.2022 17:58 Відповісти
А на Хмельниччині поліція мочить директора оборонного підприємства, мабуть щоб не займався роботою підприємства та виробництвом зброї, а кожен день ходив на допити і до суду! І робить це нишком, щоб без розголосу. Така собі тактика відволікання керівника від прямої роботи.. І чим ці поліцейські відрізняються від ворога з півночі? Вони навіть гірше. Вони блокують можливість збільшення нашої військової могутності.
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14.02.2022 18:11 Відповісти
А що небезпека ??? Я що пропустив щось... ?
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14.02.2022 18:17 Відповісти
как показвает практика полиция убегает аж пятки сверкают когда начинают стрелять
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14.02.2022 19:10 Відповісти
 
 