Нацполіцію переведено на посилений режим несення служби

З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що посилений режим передбачає:

- збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

- розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

- взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також читайте: Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Як зазначив голова Національної поліції Ігор Клименко, ціллю посиленого режиму є більш оперативне реагування на будь-які загрози безпеці громадян.

"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!", - підкреслив Клименко.