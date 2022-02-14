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Новини Силовики
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Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на журналістів "Української правди" 13 лютого в аеропорту Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.

"Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання "Українська правда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурорам доручено негайно включитися в роботу щодо нападу на журналістів в аеропорту Дніпра, - Венедіктова

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, нападники - охоронці відомого у місті Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

Автор: 

Дніпро (3254) журналістика (1752) напад (1118) Нацполіція (15136) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+6
Н-да ! Зачем было трогать этих несчастных журналистов ?! Видать было кого скрывать с гостей Коломойского !! Может сам главный цапик прилетал
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14.02.2022 01:41
+6
Хто заспамив гівноїда ? Воно навіть не знає,хто с біля Пороха
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14.02.2022 02:26
+5
Є інсайдерська інфа , що це тітухани Бені каломойші😠
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14.02.2022 01:33
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Є інсайдерська інфа , що це тітухани Бені каломойші😠
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14.02.2022 01:33 Відповісти
Проти Бені вони навряд щось зможуть зробити, а Міша Ткач ще й винним може бути.
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14.02.2022 01:37 Відповісти
Н-да ! Зачем было трогать этих несчастных журналистов ?! Видать было кого скрывать с гостей Коломойского !! Может сам главный цапик прилетал
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14.02.2022 01:41 Відповісти
Бігус, ти наступний. Мовою гИтьмана "слєдующій".
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14.02.2022 01:45 Відповісти
Хто заспамив гівноїда ? Воно навіть не знає,хто с біля Пороха
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14.02.2022 02:26 Відповісти
ухилення головмусора від виконання прямих службових обов'язків? "В отставку нєт, вова мєня любіт"-(с.) моностьір.
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14.02.2022 07:18 Відповісти
Не смешите мои подковы ведь полиция и живет на средства этих уродов.
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14.02.2022 08:43 Відповісти
А де відкриті провадження стосовно поліцейських, які мовчки спостерігали за скоєнням злочину?
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14.02.2022 08:54 Відповісти
А проти поліцейських, які займалися бездіяльністю коли в їх присутності напали на журналістів і ножом погрожували вирізати око поліція не хоче відкрити провадження? Коли пару місяців назад малолітні бандити замочили і побили 2-ох мусорів, то наряд поліції яких приїхав і поїхав вже посадили в тюрму.
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14.02.2022 08:54 Відповісти
у журналистов, как и у полиции, должна быть бодикамера.
ти на работе, камера работает.
камера выключена, ти никто.
и боевой ствол.
препятствуеш менту или журналисту.
получи пулю в ногу или в яйца и распишись.
а то в школу интернат горсовет и все гос здания и предприятия хрен попадеш
через каких то гопников.
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14.02.2022 08:54 Відповісти
Зеленый беспредел!
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14.02.2022 09:29 Відповісти
нє, бородатий.
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14.02.2022 10:39 Відповісти
О какой полиции идет речь??? О полиции соединенных штатов? Или та полиция которая открыто содействовала преступникам?
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14.02.2022 15:51 Відповісти
 
 