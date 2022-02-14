Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра
Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на журналістів "Української правди" 13 лютого в аеропорту Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.
"Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання "Українська правда".
За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).
Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, нападники - охоронці відомого у місті Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).
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ти на работе, камера работает.
камера выключена, ти никто.
и боевой ствол.
препятствуеш менту или журналисту.
получи пулю в ногу или в яйца и распишись.
а то в школу интернат горсовет и все гос здания и предприятия хрен попадеш
через каких то гопников.