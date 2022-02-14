Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на журналістів "Української правди" 13 лютого в аеропорту Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.

"Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання "Українська правда".

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За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, нападники - охоронці відомого у місті Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).