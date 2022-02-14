Нацполиция переведена на усиленный режим несения службы

С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что усиленный режим предполагает:

- увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

- развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

- взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко