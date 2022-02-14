Нацполиция переведена на усиленный режим несения службы
С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что усиленный режим предполагает:
- увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах
- развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране
- взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
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+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий14.02.2022 17:46
+7 Іван Іванов #501170
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+5 Борменталь Незабаром
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я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
Неподобається зарплатня та графік?
А ти спитай у того хто зараз на владі,у того,за кого ТИ голосував....-))))))
а красти я боюся
поїду я у Київ
в поліцію наймуся.....
Це ще з 70років,але актуально і на сьогодні