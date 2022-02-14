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Нацполиция переведена на усиленный режим несения службы

Нацполиция переведена на усиленный режим несения службы

С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что усиленный режим предполагает:

- увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

- развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

- взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко

Автор: 

Нацполиция (16433) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+11
Это сразу после заявления Пристайки про НАТО? Боятся, шо Граждане выйдут на защиту Конституции?
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14.02.2022 17:46
+7
Готуються зачищати можливі протести суспільства проти капітулянтської політики ЗеЗрадника.
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14.02.2022 17:51
+5
кстате, а где херой всех цусимских сражений - палковник грицацуев?
я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
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14.02.2022 17:26
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кстате, а где херой всех цусимских сражений - палковник грицацуев?
я волнуюсь, поведёт ли он в бой хоть кого-то хоть в этот раз?
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14.02.2022 17:26 Ответить
З Муженком чаї ганяє.
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14.02.2022 17:29 Ответить
...это только Игарешка Л знает
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14.02.2022 17:29 Ответить
я так понимаю, ему опять позвонили друганы из рахи и сказали не отсвечивать, бо получит по беззубой усатой морде! а будет послушным - станет гауляйтером какого-нибудь района )))
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14.02.2022 17:32 Ответить
...да сколько там в Одессе районов
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14.02.2022 17:35 Ответить
Вже зараз патрульні за 11 тисяч працюють сутки через двоє. Особливий режим чергувати доба через добу?
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14.02.2022 17:31 Ответить
А що не так???
Неподобається зарплатня та графік?
А ти спитай у того хто зараз на владі,у того,за кого ТИ голосував....-))))))
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14.02.2022 17:39 Ответить
І причому тут Кошулинський до нинішньої ментівської зарплати?
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14.02.2022 17:41 Ответить
Я попал в какой то шифрованный чат?
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14.02.2022 17:38 Ответить
Тут деякі відомі хвамілії бувають під ніками. Але форумчани їх розшифрували і тролять .
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14.02.2022 17:47 Ответить
Вони підуть на фронт? Чи вони так не домовлялись? Тільки цивільних лупашать.
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14.02.2022 17:39 Ответить
Сусід патрульний був мобілізований в один з найелітніших полків Спецназу. Донаеропорт, Славянськ,бої біля Савур могили, Ілловайськ. Був поранений при виході. Два рази на рік лікується.
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14.02.2022 17:44 Ответить
Тут багато хто пише про людей зі статусом УБД з ментів, так от я особисто знаю двох, хто відстоявши місяць на блокпості далеко від лінії фронту отримали УБД і тепер до кінця життя із ваших податків буде отримувати пільги, в тому числі і на оплаті комунальних послуг
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14.02.2022 17:53 Ответить
Я тобів написав , де цей теперішній мєнт воював. Кацапська клікуха - гімниста суть.
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14.02.2022 18:03 Ответить
Я лайкнув, але не зрозумів про клікуху. Поясни ?
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14.02.2022 18:07 Ответить
На жаль, таких героїв мало.
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14.02.2022 18:26 Ответить
робити я не хочу
а красти я боюся
поїду я у Київ

в поліцію наймуся.....
Це ще з 70років,але актуально і на сьогодні
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14.02.2022 17:41 Ответить
Бережіть **********, щоб армію не обезголовили!
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14.02.2022 17:44 Ответить
Это сразу после заявления Пристайки про НАТО? Боятся, шо Граждане выйдут на защиту Конституции?
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14.02.2022 17:46 Ответить
Давайте згадаємо те що першою на бік ворога на Донбасі перейшла саме поліція!!!
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14.02.2022 17:49 Ответить
Трохи не згоден Першими були СБУ,які очолили цей сепаратиський рух,а потім поліція.
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14.02.2022 18:11 Ответить
Готуються зачищати можливі протести суспільства проти капітулянтської політики ЗеЗрадника.
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14.02.2022 17:51 Ответить
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14.02.2022 17:51 Ответить
и что будет отличаться? Ещё больше ничего не делать?
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14.02.2022 17:57 Ответить
Будут противников капитуляции бить?
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14.02.2022 17:58 Ответить
А на Хмельниччині поліція мочить директора оборонного підприємства, мабуть щоб не займався роботою підприємства та виробництвом зброї, а кожен день ходив на допити і до суду! І робить це нишком, щоб без розголосу. Така собі тактика відволікання керівника від прямої роботи.. І чим ці поліцейські відрізняються від ворога з півночі? Вони навіть гірше. Вони блокують можливість збільшення нашої військової могутності.
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14.02.2022 18:11 Ответить
А що небезпека ??? Я що пропустив щось... ?
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14.02.2022 18:17 Ответить
как показвает практика полиция убегает аж пятки сверкают когда начинают стрелять
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14.02.2022 19:10 Ответить
 
 