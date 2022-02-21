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Саміт Байдена та Путіна поки не планується, - Пєсков
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Саміт президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена поки що не планується.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За його словами, конкретних планів щодо цього Кремль поки що не має. Наразі лише плануються перемовини глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Раніше повідомлялося, що вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.
"Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова із американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції", - сказав Пєсков.
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Як бурі подих, - рідна мова,
Вишневих ніжних пелюстків,
Сурма походу світанкова,
Неволі стогін, волі спів,
Життя духовного основа.
Цареві блазні і кати,
Раби на розум і на вдачу,
В ярмо хотіли запрягти
Її, як дух степів гарячу
осліпити, й повести,
На чорні торжища, незрячу.
Хотіли вирвати язик,
Хотіли ноги поламати,
Топтали, під шалений крик,
В`язнили, кидали за грати,
Зробить калікою з калік
Тебе хотіли, рідна мати.
Ти вся порубана була,
Як Федір у степу безрідний,
І волочила два крила
Під царських маршів тупіт грізний,
- Але свій дух велично грізний
Як житнє зерно берегла.
Мужай, прекрасна наша мово,
Серед прекрасних братніх мов,
Живи, народу вільне слово
Над прахом царських корогов,
Цвіти над нами веселкова,
- Як мир, як щастя, як любов!
М. Рильський