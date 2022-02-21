Саміт Байдена та Путіна поки не планується, - Пєсков

Саміт президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена поки що не планується.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, конкретних планів щодо цього Кремль поки що не має. Наразі лише плануються перемовини глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Раніше повідомлялося, що вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.

"Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова із американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції", - сказав Пєсков.

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