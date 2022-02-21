1 435 7
Рада розгляне законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада має розробити законопроєкт щодо гідного соціального забезпечення захисників і захисниць України.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді у понеділок заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.
Він розповів, що минулого тижня разом зі своїми заступниками та деякими керівниками комітетів зустрівся із родинами загиблих військовослужбовців і родинами Героїв Небесної Сотні.
"Ми домовилися внести на розгляд парламенту законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України і питання пов’язані зі статусом Героїв Небесної Сотні. А також домовилися розпочати роботу над розробкою гідного соціального забезпечення згаданої категорії громадян", - зауважив спікер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПП Уксусов
показати весь коментар21.02.2022 11:55 Відповісти Мені подобається 0
Small Jerboa
показати весь коментар21.02.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 4
✘
Хитрый_план
показати весь коментар21.02.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 1
Степан Лукашёв
показати весь коментар21.02.2022 12:05 Відповісти Мені подобається 1
Valeriy Shchegel
показати весь коментар21.02.2022 12:26 Відповісти Мені подобається 0
Федір Пузій
показати весь коментар21.02.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...