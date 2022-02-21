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Рада розгляне законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розгляне законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України, - Стефанчук

Верховна Рада має розробити законопроєкт щодо гідного соціального забезпечення захисників і захисниць України.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді у понеділок заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він розповів, що минулого тижня разом зі своїми заступниками та деякими керівниками комітетів зустрівся із родинами загиблих військовослужбовців і родинами Героїв Небесної Сотні.

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"Ми домовилися внести на розгляд парламенту законопроєкти про визначення статусу захисника і захисниці України і питання пов’язані зі статусом Героїв Небесної Сотні. А також домовилися розпочати роботу над розробкою гідного соціального забезпечення згаданої категорії громадян", - зауважив спікер.
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21.02.2022 11:55 Відповісти
Подозреваю, что все "депутаты" вчера попавшие под обстрел, уже сегодня подали документы свои, помощников, секретарш, мам-пап-детей для оформления "Участника Боевых Действий".
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21.02.2022 11:58 Відповісти
яка там повістка - дороги смартфони та велике святківництво. Не хоче зе зробити офіційним святом масляну? Чи ще якусь хйню утнути?
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21.02.2022 12:02 Відповісти
Ці зелені підараси таки продовжують працювати на підвищення власного рейтингу, а не на зміцнення обороноспроможності та рятування Краіни від окупанта. Цікаво, а пан сівохо теж учасник бойових дій (проти украінського народу)?
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21.02.2022 12:05 Відповісти
а про медиків і медиківниць, підар..в і під...ниць, депутатів і депутатн..ць не розглянуть???? Це що ж таке буде у інших жінок "прохфесійного" свята і не буде???? А де ж іхній коханий гендер???? Бидло , блін, піаристе...
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21.02.2022 12:26 Відповісти
Згадується, як колись з"явилось дуже, ну, дуже багато громадян зі статусом чернобильців.
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21.02.2022 13:00 Відповісти
 
 