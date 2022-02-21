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Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п’ятницю на Годині запитань до уряду Верховна Рада заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і міністра оборони Олексія Резнікова.
Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, ухвалили на засіданні Погоджувальної Ради у понеділок.
Заслуховування проходитиме дві години, як минулої п’ятниці.
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зебуины, да здесь нужно ежечасно ...
ну началось - паралич центральной власти.
В пятницу...............