Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова

У п’ятницю на Годині запитань до уряду Верховна Рада заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і міністра оборони Олексія Резнікова.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, ухвалили на засіданні Погоджувальної Ради у понеділок.

Заслуховування проходитиме дві години, як минулої п’ятниці.

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