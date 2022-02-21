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Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова

У п’ятницю на Годині запитань до уряду Верховна Рада заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і міністра оборони Олексія Резнікова.

Таке рішення, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, ухвалили на засіданні Погоджувальної Ради у понеділок.

Заслуховування проходитиме дві години, як минулої п’ятниці.

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в пятницу ???!!!

зебуины, да здесь нужно ежечасно ...

ну началось - паралич центральной власти.
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21.02.2022 12:19 Відповісти
Очччень оперативненько!
В пятницу...............
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21.02.2022 12:42 Відповісти
 
 