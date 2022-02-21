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Рада ЄС схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Рада ЄС схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

ЄС надасть екстрену макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в країні.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті інституції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рада ЄС ухвалила це рішення лише через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію.

"ЄС швидко і рішуче діяв, аби допомогти Україні. Впродовж 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні", - заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

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Як зазначається у пресрелізі, ЄС прискорив процес із затвердження економічної допомоги Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість негативно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Зокрема, постійні загрози безпеці викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію.
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маловато. Игорь Валеричу на два дня
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21.02.2022 12:27 Відповісти
з цього ж ще треба на ***** виділити
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21.02.2022 12:31 Відповісти
До сраки ці вливання, поки не проведені економічні реформи.
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21.02.2022 12:37 Відповісти
Це, наприклад, по 200 тис грн премії кожному з 180 тис військових в українській армії. Але премії отримають чиновники, відкати з отримають слуги , продажі бітуму Коломойський і Лукашенко і т.д.
Чергові млрд $ заходу розсосуться як і не було
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21.02.2022 12:37 Відповісти
https://t.me/Sofiya_Fedyna/1364 -

"Погоджено порядок денний цього тижня. В час, коли щомиті може розпочатися повномасштабне вторгнення московської федерації ...

Зі 108 пунтків - лише 4 законопроєкти, які прямо чи опосередковано стосуються сфери безпеки і оборони......................

Все решта - цілі пачки законопроєктів захист честі і гідності представників НацПоліції, видалення зелених насаджень; зниження податків на гральний бізнес; День борщу; пенсійне забезпечення для пенсіонерів дбр та посилення повноважень дбр(явно для політичних переслідувань) і.т.д.
"табачка", "рієлторка", "ігорка", пенсії ДБР..
Там НЕМАЄ законопроєкту Європейської солідарності N6542, що передбачає спрямування на потреби українського війська 50 млрд. грн. з чітким визначенням джерел коштів.

Немає законопроекту з виділення 2.7 млрд грн на територіальну оборону. "
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21.02.2022 12:44 Відповісти
Вот это дааа)) Макрофинансовую помощь. Кстати, никому не нужно помочь макрофинансово? Могу дать деньги под проценты.
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21.02.2022 13:16 Відповісти
На вопрос эстонской делегации о возможности начала обсуждения экстренного приема Украины в члены Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил : «Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину... €17 млрд - это очень много... Мы поддерживаем ее с 2014 года. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ».

A МВФ с 1994 по 2021 год выдал Украине более 37 млрд долларов кредитов. Из которых 18,7 млрд - начиная с 2014 года.
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21.02.2022 13:17 Відповісти
 
 