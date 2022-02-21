Совет ЕС одобрил предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте институции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Совет ЕС принял это решение только 21 день спустя после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

"ЕС быстро и решительно действовал, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена ​​Украине", - заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

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Как отмечается в пресс-релизе, ЕС ускорил процесс утверждения экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность негативно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. В частности, постоянные угрозы безопасности вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию.