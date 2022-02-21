Совет ЕС одобрил предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
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ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте институции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Совет ЕС принял это решение только 21 день спустя после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.
"ЕС быстро и решительно действовал, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена Украине", - заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
Как отмечается в пресс-релизе, ЕС ускорил процесс утверждения экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность негативно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. В частности, постоянные угрозы безопасности вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию.
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"табачка", "рієлторка", "ігорка", пенсії ДБР..
Там НЕМАЄ законопроєкту Європейської солідарності N6542, що передбачає спрямування на потреби українського війська 50 млрд. грн. з чітким визначенням джерел коштів.
Немає законопроекту з виділення 2.7 млрд грн на територіальну оборону. "
A МВФ с 1994 по 2021 год выдал Украине более 37 млрд долларов кредитов. Из которых 18,7 млрд - начиная с 2014 года.