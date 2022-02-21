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Совет ЕС одобрил предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Совет ЕС одобрил предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте институции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Совет ЕС принял это решение только 21 день спустя после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

"ЕС быстро и решительно действовал, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена ​​Украине", - заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

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Как отмечается в пресс-релизе, ЕС ускорил процесс утверждения экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность негативно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. В частности, постоянные угрозы безопасности вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию.

Автор: Анастасія Потіха
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маловато. Игорь Валеричу на два дня
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21.02.2022 12:27 Ответить
з цього ж ще треба на ***** виділити
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21.02.2022 12:31 Ответить
До сраки ці вливання, поки не проведені економічні реформи.
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21.02.2022 12:37 Ответить
Це, наприклад, по 200 тис грн премії кожному з 180 тис військових в українській армії. Але премії отримають чиновники, відкати з отримають слуги , продажі бітуму Коломойський і Лукашенко і т.д.
Чергові млрд $ заходу розсосуться як і не було
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21.02.2022 12:37 Ответить
https://t.me/Sofiya_Fedyna/1364 -

"Погоджено порядок денний цього тижня. В час, коли щомиті може розпочатися повномасштабне вторгнення московської федерації ...

Зі 108 пунтків - лише 4 законопроєкти, які прямо чи опосередковано стосуються сфери безпеки і оборони......................

Все решта - цілі пачки законопроєктів захист честі і гідності представників НацПоліції, видалення зелених насаджень; зниження податків на гральний бізнес; День борщу; пенсійне забезпечення для пенсіонерів дбр та посилення повноважень дбр(явно для політичних переслідувань) і.т.д.
"табачка", "рієлторка", "ігорка", пенсії ДБР..
Там НЕМАЄ законопроєкту Європейської солідарності N6542, що передбачає спрямування на потреби українського війська 50 млрд. грн. з чітким визначенням джерел коштів.

Немає законопроекту з виділення 2.7 млрд грн на територіальну оборону. "
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21.02.2022 12:44 Ответить
Вот это дааа)) Макрофинансовую помощь. Кстати, никому не нужно помочь макрофинансово? Могу дать деньги под проценты.
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21.02.2022 13:16 Ответить
На вопрос эстонской делегации о возможности начала обсуждения экстренного приема Украины в члены Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил : «Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину... €17 млрд - это очень много... Мы поддерживаем ее с 2014 года. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ».

A МВФ с 1994 по 2021 год выдал Украине более 37 млрд долларов кредитов. Из которых 18,7 млрд - начиная с 2014 года.
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21.02.2022 13:17 Ответить
 
 