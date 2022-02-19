США не будут отправлять военных в Украину, но помогут финансово, - Байден
Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь, заявил президент США Джозеф Байден.
"Мы не будем отправлять военных в Украину для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину. $460 млн помощи: это от "Джавелинов" до боеприпасов. Также $100 млн – это гуманитарная и экономическая поддержка Украины", - заявил Байден во время пресс-конференции из Белого Дома, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что неделей ранее США объявили о гарантиях на 100 млн. длр.
"Таким образом США окажут помощь украинскому народу", - сказал он.
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Украине - крупной европейской стране, с многовековыми традициями демократии, понадеевшейся на гарантии безопасности за отказ от ЯО и в итоге получившей внешнюю агрессию и окупацию территорий - из-под ногтя кредиты! и некоторые виды вооружений, а так, воюйте сами против врага, который в несколько раз больше.
Все вірно, я нічого не пропустив?..
Маневр у нас прямо скажемо невеликий.
Як би вона, допомогла запобігти війні?
Щоб ви з нею робили з тією зброєю? Планету Земля зруйнували б?
Все правильно зробив Кравчук. Нам ядерна зброя була не потрібна. В Україні зразка 1994 року не було можливості залишити ядерну зброю, та обслуговувати її. Ні фінансово, ні технічно, ні дипломатично. Єдина помилка, що Україна, повинна була вимагати інших гарантій, а не меморандум, де-юре нічого не гарантуючий.
Але тут також нюанс. Які ці гарантії могли бути?
Розміщення військових баз РФ в Україні? Так була така база в Криму! Одного з гарантів Будапешського меморандуму.
Розміщення військової бази США? Так 90% українців в 1994 році були проти. Подивіться соцопитування КМІС/Рейтинг. Навіть зараз 30% проти розміщення військових баз НАТО на территорії України, в на сході таких більше 50%.
Які ще могли бути гарантії? Прийняття України в НАТО? Так 90-95% в 1994 році були проти НАТО. Хто б нас туди прийняв? Да і давайте будемо чесними самі перед собою. Хтось правда вірив в 1993 році, що Росія нападе на Україну та буде з нами воювати? Скільки таких людей було? 1-2%?
Проблема у нас самих. У тому як ми обираємо собі владу, та кого ми обираємо.
Землю локальная ядерна війна не знищить, а країну-агресора - назавжди.
Потроливши РФ про те, що в разі нападу - в рай підемо ми, а вони просто здохнуть.
Але Х..йло (див. його "заходи проти ковід") просто ссикун. І тому не напав би. Так, як не нападають на навіть не визнані офіційно у такому статусі ядерні країни, від демократичного Ізраїлю до тоталітарної КНДР.
Особливо, якщо ви обороняєтесь, а не наступаєте.
2. Польща один із основних союзників США, та член НАТО, довіри до них на порядок більше ніж до України;
3. Польська армія забезпечена у повній мірі: ПТРК, ПЗРК, системами ПВО, винищувачами, а Україна НІ. Тому в першу чергу нам потрібні ПЗРК у достатній кількості, потім ПВО, далі протикарабельні комплекси, і тільки десь тут танки.
4. Наші ОПЛОТИ, не набагато гірші американських. Було б дивно, закуповувати їх в США, коли наш завод простоює;
5. Польща закуповує зброю в США, причому без кредитів, а Україна отримує безкоштовно;
6. Маючи маленький військовий бюджет, Україні потрібно витрачати його в першу чергу на пріоритетну зброю.
Нам нужна техника, гаубицы, авиация, нам нужно ПВО\ПРО или моджахедам подарить - да, а нам отдать - не стоит? У меня горит...
Да возможно только в том, что Будапешт такая же бумажка сходить в туалет как и Минск и остальное.(что в некотором случае даже хорошо) И единственная скщественная гарантия безопасности в этих условиях, это обоснованное и официальное возвращение к разработке ЯО и носителей к нему. Тогда кстати и НАТО отпадает как таковое - за ненадобностью, и типа даже формально выполнены Российские требования, (с оговоркой на то что вместо НАТО как оборонного и коллективного бюроератически и политически разрываемого союза на границе, они станут перед фактом прямо ядерной державы с единым центром принятия решений).
Но самое интересное что я хочу донести - Это то что эту ситуацию с этим меморандумом и таким положением дел вокруг него, можно при умном подходе использовать как серьезный козырь.
Ибо нет гарантий, нет безядерного статуса, документ - мало того что почти ни о чем... так еще и важен, только условно. Правительство и Парламент с яйцами при правильном обосновании на международной и внутренней арене могли бы выйти из договора о не распространении ЯО и начать строить центрифуги и как итог создавать боеголовки. И ни кто не пикнет, и ни каких санкций не введет. И сравнивать как многие недопонимающие мягко говоря это делают, с Ираном или свКореей здесь абсолютно неуместно.
Козлорылый детектед. Смело идешь <*******.
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
Штати, звісно, як держава, не будуть офіційно вступати в конфлікт. Вони ОФІЦІЙНО цього не можуть зробити. Просто трохи поповниться склад тероборони, трохи "неопізнана третя сила", яка і так вже є. Американські, британські, канадійські "відпускники".
"Шашечки" чи "єхать"? Чи брити під барабанний дріб, вишикувавшись, з прапорами повинні йти у психологічну атаку?