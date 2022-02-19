США не будут отправлять военных в Украину, но помогут финансово, - Байден

Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь, заявил президент США Джозеф Байден.

"Мы не будем отправлять военных в Украину для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину. $460 млн помощи: это от "Джавелинов" до боеприпасов. Также $100 млн – это гуманитарная и экономическая поддержка Украины", - заявил Байден во время пресс-конференции из Белого Дома, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что неделей ранее США объявили о гарантиях на 100 млн. длр.

"Таким образом США окажут помощь украинскому народу", - сказал он.

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