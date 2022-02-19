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США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово, - Байден

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово, - Байден

Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових до України, проте надають фінансову допомогу, заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми не надсилатимемо військових в Україну для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну. $460 млн допомоги: це від Джавеллінів до боєприпасів. Також $100 млн – це гуманітарна та економічна підтримка України", - заявив Байден під час прес- конференції з Білого Дому, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що раніше США на тиждень раніше оголосили про гарантії на 100 млн. длр.

"Таким чином США нададуть допомогу українському народу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Автор: 

Байден (2883) допомога (8280)


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Топ коментарі
+27
Всі ми розуміли що війна з Московією рано чи пізно буде. Можливо, вже й настав час.
Паніки давно вже нема. Є усвідомлення що потрібно захищати свій дім, свою країну. Хто як вміє і хто як може. Іншої землі у нас нема.
Загарбники повинні бути знищені любими способами.
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19.02.2022 01:01
+27
Может для начала нужно было не выбирать идиота в президенты во время войны? Никто ничего не должен населению, которое само не хочет. Население выбрало позор, получило и войну и позор.
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19.02.2022 01:03
+23
Т.е. это США заставили наше население выбрать это президентом. Или послы G7, США в том числе, не предупреждали в 2019 и не говорили что Зеля "не ноль, а жирный минус"?
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19.02.2022 01:05
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Дерущимся между собою детям гор в Афганистане, абсолютно далёким от Западной цивилизации 21го века - выдадим: о#улион денег, кучу техники от разных родов войск с личным составом и прос#рём всё это там.

Украине - крупной европейской стране, с многовековыми традициями демократии, понадеевшейся на гарантии безопасности за отказ от ЯО и в итоге получившей внешнюю агрессию и окупацию территорий - из-под ногтя кредиты! и некоторые виды вооружений, а так, воюйте сами против врага, который в несколько раз больше.

Все вірно, я нічого не пропустив?..
Маневр у нас прямо скажемо невеликий.
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19.02.2022 01:14 Відповісти
Вообще-то Афганистан для США начался после 11/09/2001. Никто просто так афганцам не выдавал ни охулион денег, ни кучу техники.
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19.02.2022 01:21 Відповісти
Авганістан мав національний інтерес США, корисні копалини і головне один з найбільших в світі запасів дефіцитного літію https://www.bbc.com/ukrainian/features-58355001
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19.02.2022 01:35 Відповісти
наркоти там найбільше
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19.02.2022 01:39 Відповісти
ты мудак ватный сначала перестань голосовать за каломойш бандюков и ЗЕленых мервертчуков а потом что-то требуй у Америки
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19.02.2022 02:57 Відповісти
токо сто лямов гуманитарки бубе не давайте...всё пустит на деревянные автоматы,заморытэсь утилизировать потом.
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19.02.2022 01:17 Відповісти
Байден ещё тот троляка) Заплатят деньгами операторам Байрактаров в Турции или бойцам частной военной компанииBlackwater и на том спасибо)
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19.02.2022 01:24 Відповісти
Все равно им придется решать "русский вопрос" (элиминация рашки как государства) сколько бы они его не избегали.История уже показала это на примере неудачных отмазок войны с Гитлером.
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19.02.2022 01:31 Відповісти
Да що вципились до тієї ядерної зброї?
Як би вона, допомогла запобігти війні?
Щоб ви з нею робили з тією зброєю? Планету Земля зруйнували б?
Все правильно зробив Кравчук. Нам ядерна зброя була не потрібна. В Україні зразка 1994 року не було можливості залишити ядерну зброю, та обслуговувати її. Ні фінансово, ні технічно, ні дипломатично. Єдина помилка, що Україна, повинна була вимагати інших гарантій, а не меморандум, де-юре нічого не гарантуючий.
Але тут також нюанс. Які ці гарантії могли бути?
Розміщення військових баз РФ в Україні? Так була така база в Криму! Одного з гарантів Будапешського меморандуму.
Розміщення військової бази США? Так 90% українців в 1994 році були проти. Подивіться соцопитування КМІС/Рейтинг. Навіть зараз 30% проти розміщення військових баз НАТО на территорії України, в на сході таких більше 50%.
Які ще могли бути гарантії? Прийняття України в НАТО? Так 90-95% в 1994 році були проти НАТО. Хто б нас туди прийняв? Да і давайте будемо чесними самі перед собою. Хтось правда вірив в 1993 році, що Росія нападе на Україну та буде з нами воювати? Скільки таких людей було? 1-2%?
Проблема у нас самих. У тому як ми обираємо собі владу, та кого ми обираємо.
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19.02.2022 01:49 Відповісти
Можно було б при нападі РФ просто нанести їй ракетно-яедрний удар.
Землю локальная ядерна війна не знищить, а країну-агресора - назавжди.
Потроливши РФ про те, що в разі нападу - в рай підемо ми, а вони просто здохнуть.

Але Х..йло (див. його "заходи проти ковід") просто ссикун. І тому не напав би. Так, як не нападають на навіть не визнані офіційно у такому статусі ядерні країни, від демократичного Ізраїлю до тоталітарної КНДР.
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19.02.2022 02:29 Відповісти
Твою б ядерну ракету, збили ще на підльоті, а у відповідь нанесли удар по Україні в 10-кратному розмірі. А в України, на відміну від Росії не має можливості збити ядерну ракету.
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19.02.2022 02:34 Відповісти
$100 мілліноів як не ******* - це 100+ танків
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19.02.2022 01:35 Відповісти
100+ танків це Київ не під кацапнею.
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19.02.2022 01:37 Відповісти
життя танка - 10 хв у бою. Треба масово пво з персоналом
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19.02.2022 01:40 Відповісти
давайте не будем будувати танки на 10 хвилин , я вас правильно зрозумів?
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19.02.2022 01:43 Відповісти
У ******** війні, танки не в пріорітеті.
Особливо, якщо ви обороняєтесь, а не наступаєте.
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19.02.2022 01:53 Відповісти
тому і дають Польші як Україні не треба...
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19.02.2022 01:59 Відповісти
1. Польщі, не дають танки, а продають;
2. Польща один із основних союзників США, та член НАТО, довіри до них на порядок більше ніж до України;
3. Польська армія забезпечена у повній мірі: ПТРК, ПЗРК, системами ПВО, винищувачами, а Україна НІ. Тому в першу чергу нам потрібні ПЗРК у достатній кількості, потім ПВО, далі протикарабельні комплекси, і тільки десь тут танки.
4. Наші ОПЛОТИ, не набагато гірші американських. Було б дивно, закуповувати їх в США, коли наш завод простоює;
5. Польща закуповує зброю в США, причому без кредитів, а Україна отримує безкоштовно;
6. Маючи маленький військовий бюджет, Україні потрібно витрачати його в першу чергу на пріоритетну зброю.
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19.02.2022 02:10 Відповісти
я б купив...
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19.02.2022 02:12 Відповісти
При зе скоріше 50км доріг до ордло
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19.02.2022 01:40 Відповісти
ну как-то мало вообще-то, хотя хоть шерсти клок
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19.02.2022 01:42 Відповісти
робить не пробували? - було б більше....
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19.02.2022 01:53 Відповісти
вам кацапам на гробы хватит
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19.02.2022 03:02 Відповісти
3-5млн один танк,1 млн-бтр
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19.02.2022 02:12 Відповісти
До росії відправте
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19.02.2022 01:40 Відповісти
Це приклад іншим країнам, що довіряти США, неможливо. І головне, вважати США, надійним партнером, не можливо.
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19.02.2022 01:46 Відповісти
да не, тут сейчас будут петь бровады США, как о супер союзнике итд итп, а по факту они нам бросают мелочь под ноги и свою поддержку "на плечи"... даже смешно читать о таких суммах, это не помощь.
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19.02.2022 02:13 Відповісти
кочерга, я тебя позову, когда потребуется мнение инфузории
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19.02.2022 07:07 Відповісти
т.е. нате вам, абы с голоду не подохли и на сдачу купите себе патронов и воюйте за наши интересы на своей территории... так получается? Многие не понимают, ВВХ требует от США и НАТО не просто Украину убрать с планов по НАТО а и Грузию и уже существующих членов - Болгарию итд т.е. - вернуться на пол века назад! Здесь не только в нас вопрос! Мне вот интересно, что бы байда запел, если бы мы заявили о возобновлении разработок по ЯО и ракетам большой дальности?Здесь не вопрос подачек или наших просьб, ВЫ ОБЯЗАНЫ, подчеркиваю - ОБЯЗАНЫ обеспечивать нашу безопасность и целостность любыми методами, дабы выполнить ВЗЯТЫЕ на себя обязательства, как гаранта. Это не туалетный минск ничего не значущий с юридической точки зрения, это международный договор ("будапешт") и документ подписанный всеми сторонами на офф.уровне! Выполняйте взятые на себя обязательства или возвращайте статус "кво". Эти жалкие подачки просто смешны, это сумма которую они тратили в Афганистане ежедневно...
Нам нужна техника, гаубицы, авиация, нам нужно ПВО\ПРО или моджахедам подарить - да, а нам отдать - не стоит? У меня горит...
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19.02.2022 02:12 Відповісти
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19.02.2022 02:20 Відповісти
И в чем же он не прав?
Да возможно только в том, что Будапешт такая же бумажка сходить в туалет как и Минск и остальное.(что в некотором случае даже хорошо) И единственная скщественная гарантия безопасности в этих условиях, это обоснованное и официальное возвращение к разработке ЯО и носителей к нему. Тогда кстати и НАТО отпадает как таковое - за ненадобностью, и типа даже формально выполнены Российские требования, (с оговоркой на то что вместо НАТО как оборонного и коллективного бюроератически и политически разрываемого союза на границе, они станут перед фактом прямо ядерной державы с единым центром принятия решений).
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19.02.2022 10:30 Відповісти
нет уж, Буд.меморандум это не "бумажка", то что ВВХ подтерся ею - не делает её бумажкой, они на все договора плюют. РАДА приняла ЗАКОН о присоединении к договору о нераспространении ЯО, это межгосударственный договор который и сейчас действителен. А плох он только тем, что не прописаны санкции в случае отказа от предоставления безопасности, в этом и был главный косяк о чем позже ноднократно говорилось и даже были попытки пересмотра.
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19.02.2022 10:46 Відповісти
Правильно Рада проголосовала за присоединение к договору о не распространению ЯО, но это не сам меморандум. сам Будапешт это декларация о намерениях (типа бла бла бла но не более) он даже саиой Украиной не ратифицирован не говоря уже о так званых "гарантах".
Но самое интересное что я хочу донести - Это то что эту ситуацию с этим меморандумом и таким положением дел вокруг него, можно при умном подходе использовать как серьезный козырь.
Ибо нет гарантий, нет безядерного статуса, документ - мало того что почти ни о чем... так еще и важен, только условно. Правительство и Парламент с яйцами при правильном обосновании на международной и внутренней арене могли бы выйти из договора о не распространении ЯО и начать строить центрифуги и как итог создавать боеголовки. И ни кто не пикнет, и ни каких санкций не введет. И сравнивать как многие недопонимающие мягко говоря это делают, с Ираном или свКореей здесь абсолютно неуместно.
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19.02.2022 11:35 Відповісти
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19.02.2022 10:46 Відповісти
вали пельмени лепить кочерга
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19.02.2022 06:42 Відповісти
Andrey Levenov, лапоть, похмелись..или сдохни на Донбассе( уверен из двух вариантов ты выберешь похмелиться).Опция!!! Похмелиться и сдохнуть на Донбассе!! Торопитесь, предложение ограничено)))
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19.02.2022 07:49 Відповісти
шо это ты бот так тупо палишься, аккаунты перепутал? Кочерга, перелогинься)))
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19.02.2022 10:00 Відповісти
"воюйте за наши интересы"

Козлорылый детектед. Смело идешь <*******.
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19.02.2022 10:17 Відповісти
лох печальный, если у тебя нет мозга понять написанное, то чем я могу тебе ещё помочь? Мне жаль, что среди нас ходят одноклеточные, которые искренне верят в том, что сейчас прям борьба за нас идет, тельники и сраки прям трещап по швам. Не хочу тебя расстраивать, но мы лишь один из пунктов ВВХ о чем прямо было сказано, но что я тебе пытаюсь объяснить, ты и первый раз не понял...
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19.02.2022 10:49 Відповісти
я напомню, что Израиль получает толи 5 толи 7 лярдов (не помню) баксов В ГОД, каждый ГОД от США чисто на оборонку, именно потому они такие "молодци" и так хорошо воюют на все фронты, очень сложно имея такие бабки обосра**ся. Сравните суммы и потом население\площать Израиля. Понятно, что там союзники вне блока, но ёмаё, вы в Афганистане в день больше тратили и отдали сколько оружия и техники обезъянам и террористам а нам крохи со стола. Я благодарен и за это, но этого откровенно МАЛО, мы отдали больше!
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19.02.2022 10:56 Відповісти
нет кацап дед не шарит - украинцы твоих ублюдков будут бесплатно мочить
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19.02.2022 03:08 Відповісти
Знаете что я подумал, помните пару дней назад была новость что колона ментов ехала к границам Украины, вон они наверное ехали что бы контролировать выведенных людей с ЛДНР в Ростовскую обл.
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
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19.02.2022 03:17 Відповісти
Да та аналитик уровня- Бог)))
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19.02.2022 07:03 Відповісти
Мордор повинен бути знищений.
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19.02.2022 04:19 Відповісти
В України не має чим себе захистити, бо одне чучело зелене закатав все в дороги і тепер верещить, що дороги важливіше
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19.02.2022 05:39 Відповісти
Не верещи...сглотни и успокойся..достаточно у нас средств, что бы успокоить дебилов, полезших на наши позиции.
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19.02.2022 07:00 Відповісти
Так прикольно коли ви розказуєте на цензорі про ІПСО і нагнітання істерії а самі вже в сотий раз розказуєте про те що штати не збираються відправляти військових до України от навіщо ?
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19.02.2022 05:50 Відповісти
В Криму були "іхтамнєти", на Донбасі "шахтьори" викопували Гради та танки з шахт, в Казахстані 20 тисяч "екстремістів" та "терористів", трупи яких викрали з усіх моргів.
Штати, звісно, як держава, не будуть офіційно вступати в конфлікт. Вони ОФІЦІЙНО цього не можуть зробити. Просто трохи поповниться склад тероборони, трохи "неопізнана третя сила", яка і так вже є. Американські, британські, канадійські "відпускники".
"Шашечки" чи "єхать"? Чи брити під барабанний дріб, вишикувавшись, з прапорами повинні йти у психологічну атаку?
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19.02.2022 16:28 Відповісти
І кому потрібні ті гроші після нападу шо ще хтось залишиться бавилися з ****** і ось до чого це все підійшло
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19.02.2022 07:16 Відповісти
на основi Будапештського меморандуму нехай поверне Украiнi ядерну зброю.
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19.02.2022 07:46 Відповісти
Які гроші??? Нам потрібна зброя - ППО, ПРО, літаки!
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19.02.2022 07:58 Відповісти
финансы на помощь кому давать будете? кварталу?
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19.02.2022 08:25 Відповісти
Отправлять различные ЧВК воевать с кацапней США никто не запрещает. А дед Джо об этом и не скажет. Потому что,типа не знает. Ихтамнет.
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19.02.2022 10:13 Відповісти
Только не говорите, что в случае чего, американскую помощь зебилы потратят на строительство дорог
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19.02.2022 10:14 Відповісти
За американские гроши российские прапорщики продадут свои танки на корню, ещё до вторжения. Самим перегонять придётся
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19.02.2022 10:17 Відповісти
"Мы не будем отправлять военных в Украину для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину" - а як же Будапешський меморандум? Нафіга ми тоді знищували свої атомні боєголовки? Називається кинули нині нам зброї і будуть дивитись хто кому горлянку перегрезе? Щось нагадує війну 1941-1945 - також до 1944 чекали хто кому гроб викопає.
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19.02.2022 10:24 Відповісти
Чого не ввести війська ООН? Кричать багато про загрозу нападу на Україну, а війська ООН не вводять? ЧОГО?!!!! Може так задумано, щоб українці з росіянами зцепилися?
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19.02.2022 10:26 Відповісти
если бы скинулись наши алигурхи то мы могли бы сами америке помочь
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19.02.2022 10:27 Відповісти
вони скинуться......догонять і ще раз скинуться....уже свої родини мабуть давно за бугор випхали.
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19.02.2022 10:30 Відповісти
а сколько стоит ядерное оружие от которого Украина отказалась?
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19.02.2022 14:06 Відповісти
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