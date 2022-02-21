Євросоюз розширив санкції за російські "вибори" в окупованому Криму, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення "виборів" у Держдуму РФ у тимчасово окупованому Криму. До переліку додали ще 5 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню "виборів" до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - написав журналіст.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
oleg1966
показати весь коментар21.02.2022 13:09 Відповісти Мені подобається 0
Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар21.02.2022 13:10 Відповісти Мені подобається 2
✘
Andy Jumeirach
показати весь коментар21.02.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...