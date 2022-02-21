ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель
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У Євросоюзі завершили роботу над санкціями проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо санкцій… По суті, робота завершена. Ми готові… Я скличу позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ і представлю санкції у відповідний момент. Коли настане момент, я скличу екстрене засідання, оскільки санкції – це компетенція Ради ЄС", – сказав Боррель у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Він наголосив, що ЄС працює над тим, щоб такий момент не настав.
Боррель заявив, що Євросоюз підтримує будь-які дипломатичні інструменти та заходи у будь-якому форматі, щоб сісти за стіл переговорів і намагатися уникнути війни.
Будь ласка, зачекайте...
И вторжение и санкции.
Хто не зрозумів.
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
Чому повинна статися катастрофа, повинні загинути тисячі перш ніж вони застосують свої санкці?
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.
***** трєпєщі!