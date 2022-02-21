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ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС завершив роботу над санкціями проти Росії. Ми готові, - Боррель

У Євросоюзі завершили роботу над санкціями проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Щодо санкцій… По суті, робота завершена. Ми готові… Я скличу позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ і представлю санкції у відповідний момент. Коли настане момент, я скличу екстрене засідання, оскільки санкції – це компетенція Ради ЄС", – сказав Боррель у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

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Він наголосив, що ЄС працює над тим, щоб такий момент не настав.

Боррель заявив, що Євросоюз підтримує будь-які дипломатичні інструменти та заходи у будь-якому форматі, щоб сісти за стіл переговорів і намагатися уникнути війни.

Також читайте: США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters
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Топ коментарі
+7
Все готово на 22.2.22
И вторжение и санкции.
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21.02.2022 11:49
+6
Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
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21.02.2022 11:56
+6
Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
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21.02.2022 12:06
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Все готово на 22.2.22
И вторжение и санкции.
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Время "Ч" уже на бреющем...
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21.02.2022 11:52 Відповісти
Время Z - 22/2/22
Хто не зрозумів.
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21.02.2022 11:55 Відповісти
Вот вот, и жирик чокнутый ещё год назад проговорился прям с трибуны их госдумы, что 22 февраля 22 года расея снова станет великой. Чёта вспомнился Гитлер, тот тоже верил в числа и всякие забобоны типа богов войны и прочее...
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21.02.2022 12:16 Відповісти
Двадцать второго февруля ровно в четыре часа с полки ****** каструля и приепашит *****.
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21.02.2022 12:22 Відповісти
Aга 22/2/22 ровно в 22:22:22
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21.02.2022 13:25 Відповісти
Памперс зміни, а тор вже обхезався
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21.02.2022 13:48 Відповісти
Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
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21.02.2022 11:56 Відповісти
Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
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21.02.2022 12:06 Відповісти
З себе треба починати. Ми щороку туди платимо 10 млрд долларів за бензин/дт
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21.02.2022 12:44 Відповісти
бензин и нефть нужна так как там дешевле а вот зубные пасты шампумни и остальная шняга нахрен это говно тут нужно
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21.02.2022 15:12 Відповісти
Страшні ,пристрашні санкції це вже як? Відстурбовані будуть вкрайнєй стєпєні стурбовані .Баю баюшкі баю уєзжайте із Юкраю.Прійдьот ботоксний волчьок і укусіт за бочьок
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21.02.2022 12:16 Відповісти
Чому треба чекати на вторгнення?
Чому повинна статися катастрофа, повинні загинути тисячі перш ніж вони застосують свої санкці?
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21.02.2022 12:30 Відповісти
Список санкцій ЄС:
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.

***** трєпєщі!
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21.02.2022 13:03 Відповісти
ТОГДА ПОКА САНКЦИИ НЕ ВВЕЛИ ДАВАЙТЕ УКРАИНЕ 1 МИЛЛИАРД $ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !)
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21.02.2022 13:28 Відповісти
Але це не врятовує потенційних загиблих, навіщо таке страшне випробування? виходить, що терези не рівноважні, для рівноваги необхідна безпосередня, така сама участь і тих, хто планує ті санкції, бо хіба санкції, будь-які, можуть дорівнювати ЖИТТЮ? як можна ставити нам такі умови??? навіть з урахуванням наших помилок, невже наша загибель компенсує отримання показової ПОСМЕРТНОЇ винагороди? Кого крім ворога, влаштують ВЕЛИЧЕЗНІ втрати рідних, друзів, досягнень менших за ваші, шановне панство, але вони ж, таки, є? Неминуча втрата нашої улюбленої, дарма що понівеченої, УКРАЇНИ, яку ми, як можемо., намагаємося зробити кращою. Ми, панове, не жебраки, та чи порадує вас порожнеча, не вашою участю створена, ба після ваших дій.
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21.02.2022 15:42 Відповісти
А ВИ УСІХ УКРАЇНЦІВ ЛЮБИТЕ !?
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21.02.2022 16:14 Відповісти
ТО ЧОГО ВАС ВСІ ПОВИННІ ЛЮБИТИ !?
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21.02.2022 16:16 Відповісти
Ви, взагалі, розрізняєте "любити" та "співпрацювати", також не лякати ні сусідів, ні перехожих, ні туристів, ні водіїв транспорту, що вас возить, ні інших водіїв, якщо ви сам водій, ні продавців у гастрономі і т.д., і т.п. ...?
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21.02.2022 16:31 Відповісти
ТРЕБА ЗАБРАТИ УСЕ У ТИХ ХТО МАВ ВІДНОШЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ И ПОБУДУВАТИ НОВЕ ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ !!!
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21.02.2022 16:18 Відповісти
Очередной чёс Европы как покупали газ и нефть у рашки так и будута ей другого и не надо
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21.02.2022 13:39 Відповісти
любителям анекдотів нагадую - перші хто обісруця то вже не порохоботи . . . а ті 73 процента хто вірив паРашкі домовитись і морально не готовий
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21.02.2022 15:00 Відповісти
Боягузи завичай дуже смішні.
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21.02.2022 14:40 Відповісти
Цікава ситуація.Таке враження що Європа і США хотять щоб Путін напав на Україну.На фіга нам тоді їхні санкції,коли за лічені голини поляжуть тисячі наших захисників?Вже тоді полеглим санкції будуть ні до чого.А порушення пермиря,загибель двох хлопців,артобстріл дитсадка і т.д. хіба це не вагомий привід ввести санкції зараз?Щось тут не так...
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21.02.2022 15:09 Відповісти
 
 