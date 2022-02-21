ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Евросоюзе завершили работу над санкциями против России в случае ее вторжения в Украину.
Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно санкций… По сути, работа завершена. Мы готовы… Я созову внеочередное заседание Совета министров иностранных дел и представлю санкции в соответствующий момент. Когда наступит момент, я созову экстренное заседание, поскольку санкции – это компетенция Совета ЕС", – сказал Боррель в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы такой момент не наступил.
Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает любые дипломатические инструменты и меры в любом формате, чтобы сесть за стол переговоров и пытаться избежать войны.
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И вторжение и санкции.
Хто не зрозумів.
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
Чому повинна статися катастрофа, повинні загинути тисячі перш ніж вони застосують свої санкці?
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.
***** трєпєщі!