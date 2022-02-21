ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель

В Евросоюзе завершили работу над санкциями против России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно санкций… По сути, работа завершена. Мы готовы… Я созову внеочередное заседание Совета министров иностранных дел и представлю санкции в соответствующий момент. Когда наступит момент, я созову экстренное заседание, поскольку санкции – это компетенция Совета ЕС", – сказал Боррель в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы такой момент не наступил.

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Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает любые дипломатические инструменты и меры в любом формате, чтобы сесть за стол переговоров и пытаться избежать войны.