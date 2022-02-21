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ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЕС завершил работу над санкциями против России. Мы готовы, - Боррель

В Евросоюзе завершили работу над санкциями против России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно санкций… По сути, работа завершена. Мы готовы… Я созову внеочередное заседание Совета министров иностранных дел и представлю санкции в соответствующий момент. Когда наступит момент, я созову экстренное заседание, поскольку санкции – это компетенция Совета ЕС", – сказал Боррель в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы такой момент не наступил.

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Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает любые дипломатические инструменты и меры в любом формате, чтобы сесть за стол переговоров и пытаться избежать войны.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Все готово на 22.2.22
И вторжение и санкции.
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21.02.2022 11:49
+6
Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
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21.02.2022 11:56
+6
Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
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21.02.2022 12:06
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Все готово на 22.2.22
И вторжение и санкции.
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21.02.2022 11:49 Ответить
Время "Ч" уже на бреющем...
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21.02.2022 11:52 Ответить
Время Z - 22/2/22
Хто не зрозумів.
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21.02.2022 11:55 Ответить
Вот вот, и жирик чокнутый ещё год назад проговорился прям с трибуны их госдумы, что 22 февраля 22 года расея снова станет великой. Чёта вспомнился Гитлер, тот тоже верил в числа и всякие забобоны типа богов войны и прочее...
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21.02.2022 12:16 Ответить
Двадцать второго февруля ровно в четыре часа с полки ****** каструля и приепашит *****.
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21.02.2022 12:22 Ответить
Aга 22/2/22 ровно в 22:22:22
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21.02.2022 13:25 Ответить
Памперс зміни, а тор вже обхезався
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21.02.2022 13:48 Ответить
Ну о#@еть теперь. А когда на нас бомбы посыпятся, это как то поможет? раненых излечит? погибших воскресит? здания отстроит?
Как минимум хочу слышать что в случае вторжения будет гарантированное отключение россии от свифта и блокировки счетов приближенных к фюреру олигархов. Все остальное комариные укусы для российского фюрера.
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21.02.2022 11:56 Ответить
Без свіфта і повного ембарго на торгівлю всім (в першу чергу енергоресурсами) це будуть не санкції , а чергове бла-бла-бла. Якщо Путіну і далі будуть йти гроші на війну від Європи і Китаю, то з нашої сторони це буде беззмістовна боротьба з гідрою. В даний момент ми більше під санкціями ніж РФ - від нас виводять кошти, у нас відміняють авіарейси і відрізають від коммунікацій. Європа повинна зрозуміти ,якщо вони здадуть нас знову ,як вже здали в 2014, як здали Чечню в 1999 році то всі ,кого вони здали, почнуть працювати вже проти них (про Кадирова вони не в курсі як все було?)
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21.02.2022 12:06 Ответить
З себе треба починати. Ми щороку туди платимо 10 млрд долларів за бензин/дт
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21.02.2022 12:44 Ответить
бензин и нефть нужна так как там дешевле а вот зубные пасты шампумни и остальная шняга нахрен это говно тут нужно
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21.02.2022 15:12 Ответить
Страшні ,пристрашні санкції це вже як? Відстурбовані будуть вкрайнєй стєпєні стурбовані .Баю баюшкі баю уєзжайте із Юкраю.Прійдьот ботоксний волчьок і укусіт за бочьок
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21.02.2022 12:16 Ответить
Чому треба чекати на вторгнення?
Чому повинна статися катастрофа, повинні загинути тисячі перш ніж вони застосують свої санкці?
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21.02.2022 12:30 Ответить
Список санкцій ЄС:
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.

***** трєпєщі!
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21.02.2022 13:03 Ответить
ТОГДА ПОКА САНКЦИИ НЕ ВВЕЛИ ДАВАЙТЕ УКРАИНЕ 1 МИЛЛИАРД $ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !)
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21.02.2022 13:28 Ответить
Але це не врятовує потенційних загиблих, навіщо таке страшне випробування? виходить, що терези не рівноважні, для рівноваги необхідна безпосередня, така сама участь і тих, хто планує ті санкції, бо хіба санкції, будь-які, можуть дорівнювати ЖИТТЮ? як можна ставити нам такі умови??? навіть з урахуванням наших помилок, невже наша загибель компенсує отримання показової ПОСМЕРТНОЇ винагороди? Кого крім ворога, влаштують ВЕЛИЧЕЗНІ втрати рідних, друзів, досягнень менших за ваші, шановне панство, але вони ж, таки, є? Неминуча втрата нашої улюбленої, дарма що понівеченої, УКРАЇНИ, яку ми, як можемо., намагаємося зробити кращою. Ми, панове, не жебраки, та чи порадує вас порожнеча, не вашою участю створена, ба після ваших дій.
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21.02.2022 15:42 Ответить
А ВИ УСІХ УКРАЇНЦІВ ЛЮБИТЕ !?
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21.02.2022 16:14 Ответить
ТО ЧОГО ВАС ВСІ ПОВИННІ ЛЮБИТИ !?
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21.02.2022 16:16 Ответить
Ви, взагалі, розрізняєте "любити" та "співпрацювати", також не лякати ні сусідів, ні перехожих, ні туристів, ні водіїв транспорту, що вас возить, ні інших водіїв, якщо ви сам водій, ні продавців у гастрономі і т.д., і т.п. ...?
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21.02.2022 16:31 Ответить
ТРЕБА ЗАБРАТИ УСЕ У ТИХ ХТО МАВ ВІДНОШЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ И ПОБУДУВАТИ НОВЕ ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ !!!
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21.02.2022 16:18 Ответить
Очередной чёс Европы как покупали газ и нефть у рашки так и будута ей другого и не надо
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21.02.2022 13:39 Ответить
любителям анекдотів нагадую - перші хто обісруця то вже не порохоботи . . . а ті 73 процента хто вірив паРашкі домовитись і морально не готовий
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21.02.2022 15:00 Ответить
Боягузи завичай дуже смішні.
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21.02.2022 14:40 Ответить
Цікава ситуація.Таке враження що Європа і США хотять щоб Путін напав на Україну.На фіга нам тоді їхні санкції,коли за лічені голини поляжуть тисячі наших захисників?Вже тоді полеглим санкції будуть ні до чого.А порушення пермиря,загибель двох хлопців,артобстріл дитсадка і т.д. хіба це не вагомий привід ввести санкції зараз?Щось тут не так...
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21.02.2022 15:09 Ответить
 
 