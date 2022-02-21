США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters
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США підготували перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на обробку трансакцій великих російських банків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.
Санкції, передбачені на випадок російського вторгнення в Україну, будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Водночас агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.
Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які трансакції. Білий дім та Мінфін США відмовилися від коментарів.
Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.
Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.
Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій. За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.
Будь ласка, зачекайте...
Відкрий рот ширше, пуцкін!
https://thehill.com/opinion/national-security/592272-to-prevent-an-invasion-of-ukraine-threaten-to-sanction-russias
не банков США а банков работающих в США,
те же швейцарские и немецкие банки имеющие свои отделения в США должны выполнять санкции США или прекратить свою деятельность в США
Написано правильно.
Для проведення SWIFT платежів в американськиій валюті іноземні банки викокристовуються так звані банки-кореспонденти США.
Наприклад, наш Приватбанк в якості банка-кореспондента використовує американський JP Morgan.
и санкции должны выполнять все банки Мира которые работают в США
" Министерство юстиции США наложило штраф в 536 миллионов долларов на швейцарский банк Credit Suisse. Причиной стала работа финансовой организации со странами, на которые наложены американские экономические санкции"
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Це пипка...
Понаоткрывают финансовых конторок, фирмочек и "карманных" фондов, и будут юзать дальше...
Как пример - финансирование африканских узурпаторов времён совка, которым бабки передавались через "красный крест" и "дип-корпус" сысысыры...
А не всех банков запоребья.
Улавливаешь разницу?
Даже мелкий банк может проводить многомиллиардные операции, просто нужно иметь соответствующие сертификации, которые, как не прискорбно - просто покупаются...
За небольшей процент, по старой коммунистической дружбе.
"Век живи -- век учись"
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
https://www.profinance.ru/news/2022/02/21/c539-rossiya-khorosho-zarabotala-na-geopoliticheskoj-napryazhennosti.html
Хоча, можуть, взагалі нічого не робити, так що дякуємо наперед, але без зайвого захоплення та дифірамбів
Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов.
Клиент-отправитель обращается к брокеру одной из сетей, работающих по системе хавала, и передает ему наличные деньги. Брокер затем отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой и т. п.). Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (набор слов или цифр, например серию и номер какой-либо купюры). Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру той же сети и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Обычно они функционируют на крупных базарах.
Я до чого, пора самим вирішувати свої проблеми, ні США, ні Англія, про українців думати не будуть