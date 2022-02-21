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США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters

США підготували перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на обробку трансакцій великих російських банків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Санкції, передбачені на випадок російського вторгнення в Україну, будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Водночас агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.

Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які трансакції. Білий дім та Мінфін США відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заплановані ЄС та США санкції по суті відріжуть Росію від світових ринків, - фон дер Ляєн

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій. За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.
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Топ коментарі
+13
Какая полезная процедура для засРашки
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21.02.2022 09:01
+12
Мєдлєнно но увєрєнно...
Відкрий рот ширше, пуцкін!
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21.02.2022 09:00
+11
Доброго ранку браття і сестри по Пороху!
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21.02.2022 09:01
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Мєдлєнно но увєрєнно...
Відкрий рот ширше, пуцкін!
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21.02.2022 09:00 Відповісти
Це дуже добре але головне, щоб американці влупили ще санкції Центробанку рфії To prevent an invasion of Ukraine, threaten to sanction Russia's central bank
https://thehill.com/opinion/national-security/592272-to-prevent-an-invasion-of-ukraine-threaten-to-sanction-russias
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21.02.2022 12:34 Відповісти
Доброго ранку браття і сестри по Пороху!
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21.02.2022 09:01 Відповісти
Какая полезная процедура для засРашки
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21.02.2022 09:01 Відповісти
а что это за трансакции в заголовке? акции транссексуалов?
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21.02.2022 09:05 Відповісти
деревня гомофобная, погуглил бы элементарщину, чтоб не позориться
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21.02.2022 09:43 Відповісти
вот и погугли, тупень, прежде чем сверкать "интеллектом"
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21.02.2022 10:34 Відповісти
Просто ділова угода. Я володію 7 мовами, але не люблю, коли в українську та російську вставляють англійські слова. Козиряють англійською мовою зазвичай люди, які її не знають.
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21.02.2022 10:51 Відповісти
Включіть будь ласка "Лебедине озеро"!
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21.02.2022 09:05 Відповісти
" будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ"
не банков США а банков работающих в США,
те же швейцарские и немецкие банки имеющие свои отделения в США должны выполнять санкции США или прекратить свою деятельность в США
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Какіє полєзниє для раССії санкції...
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21.02.2022 09:08 Відповісти
"кореспондентських відносин банків США та РФ"
Написано правильно.
Для проведення SWIFT платежів в американськиій валюті іноземні банки викокристовуються так звані банки-кореспонденти США.
Наприклад, наш Приватбанк в якості банка-кореспондента використовує американський JP Morgan.
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21.02.2022 09:25 Відповісти
для работы в США все банки регистрируют в США свои филиалы,
и санкции должны выполнять все банки Мира которые работают в США

" Министерство юстиции США наложило штраф в 536 миллионов долларов на швейцарский банк Credit Suisse. Причиной стала работа финансовой организации со странами, на которые наложены американские экономические санкции"
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21.02.2022 10:03 Відповісти
Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Водночас агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.

______________________
Це пипка...
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21.02.2022 09:11 Відповісти
Заборонит експорт до рахи будь яке обладнання, електроніку, пз, інжинірінгові послуги для електрогенерації, трансформації і передачі струму більше 10А напругою більше 250 в, і до осені раха запровадить віялові відключення
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21.02.2022 09:13 Відповісти
После отключения банков рахи от корсчетов, экспорт туда приедет только тот, за который успеют оплатить до отключения.
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21.02.2022 09:53 Відповісти
Это усложнит, но не парализует их работу...
Понаоткрывают финансовых конторок, фирмочек и "карманных" фондов, и будут юзать дальше...
Как пример - финансирование африканских узурпаторов времён совка, которым бабки передавались через "красный крест" и "дип-корпус" сысысыры...
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21.02.2022 09:17 Відповісти
Я ж кажу полєзниє санкції!
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21.02.2022 09:19 Відповісти
да пусть хоть обмажутся своими фирмочками, толку от них, если они международную оплату не смогут ни принять, ни совершить. На ослах вёдрами налик возить прийдётся от этих фирмочек и фондов)
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21.02.2022 09:51 Відповісти
"Пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на обробку трансакцій ВЕЛИКИХ російських банків"...
А не всех банков запоребья.
Улавливаешь разницу?
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Улавливаю конечно. Во-первых, мелкие трансакции погоды не делают, а во-вторых: список банков еще не закрыт. Так и один самый мелкий может остаться)
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21.02.2022 10:02 Відповісти
Проблема в том, что "мелкий" банк не значит "мелкие транзакции"...
Даже мелкий банк может проводить многомиллиардные операции, просто нужно иметь соответствующие сертификации, которые, как не прискорбно - просто покупаются...
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21.02.2022 10:15 Відповісти
Он просто становится после первой же такой трансакции крупным, попадает на карандаш и в список к остальным.
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21.02.2022 10:23 Відповісти
еще и трансакцию могут откатить
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21.02.2022 10:24 Відповісти
Будь всё так просто - у Хусейна вместо совковых танков и калашей была бы кавалерия с луками и копьями...
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21.02.2022 10:38 Відповісти
Через китайские банки будут проводить транзакции.
За небольшей процент, по старой коммунистической дружбе.
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21.02.2022 10:03 Відповісти
китайские банки лаптей нах пошлют, чтобы самим под санкции не попасть и сохранить торговлю с сша и ес, благодаря которой Китай в принципе существует.
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21.02.2022 10:06 Відповісти
Уже послали
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21.02.2022 10:15 Відповісти
Думаю, ещё не раз пошлют)
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21.02.2022 10:20 Відповісти
Ув. редакция. Действия банков -- транЗакции.
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21.02.2022 09:23 Відповісти
Вы ошибаетесь. Транзакция, это действие в информатике/технической сфере. Трансакция - действие в банковской и экономической сфере.
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21.02.2022 09:45 Відповісти
До речі, я також все життя вживав термін "транЗакція". Тому прийшлось гуглити, це скоріше синонім.
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21.02.2022 09:58 Відповісти
Признаю, ошибочка вышла.
"Век живи -- век учись"
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21.02.2022 15:38 Відповісти
Занимаются хернёй. Доведут до греха.
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21.02.2022 09:36 Відповісти
Инфа для лохов. США хотят запретить..... Я тоже хочу, а вы возьмите и запретите обработку транзакций, без этих тупых пугалок. Или бабло не пахнет?
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21.02.2022 09:40 Відповісти
инфа для тупых кремлядей: если кремлядь дернётся - сша её ****** и высушит. Или так тоже не дошло?
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21.02.2022 09:47 Відповісти
"Умник", что значит "если кремлядь дернётся"? А аннексия Крыма и 8 лет войны на Донбассе - чисто для пошутить?
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Ну я хотя бы "умник", хватает ума отделить санкции за Крым и санкции за дальнейшее продвижение войск сегодня.
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21.02.2022 09:56 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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21.02.2022 09:51 Відповісти
При отключении банков рахи от корсчетов, они могут хоть в жопы себе этой нефтью обзасовываться - техническая возможность перевести им хотя бы цент пропадёт. На ослах будут бабло в ведрах тягать)
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Хитрый Запад найдет способ оплатить за такие нужные ему газ и нефть))
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21.02.2022 09:58 Відповісти
Влажные мечты рашистов, у США нефти на порядки больше)
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Ну так пусть США и ЕС введут эмбарго на ее экспорт с российской *********, ты хоть слово об этом от ЕС и США услышал?
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21.02.2022 10:02 Відповісти
А зачем мелочиться, если можно ввести эмбарго на приём международных оплат за любые товары, а не только одного какого-то?
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21.02.2022 10:04 Відповісти
Если это затронет экспорт газа и нефти в ЕС из россии я очень удивлюсь))
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21.02.2022 10:08 Відповісти
Это в принципе затронет экспорт всего из России, кроме бесплатного фуфла за откаты в страны третьего мира.
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21.02.2022 10:11 Відповісти
банально деньги наликом только прийдется передавать, через систему исламского банкинга "Хавала".
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21.02.2022 10:14 Відповісти
Поки що ніяких змін і падіння експорту енергоносіїв з росії немає тільки зростання
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Ну так и пыня ссытся дальше наступать.
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21.02.2022 10:05 Відповісти
Россия хорошо заработала на геополитической напряженности
https://www.profinance.ru/news/2022/02/21/c539-rossiya-khorosho-zarabotala-na-geopoliticheskoj-napryazhennosti.html
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21.02.2022 12:36 Відповісти
Я прекрасно розумію, що Україна не центр Всесвіту, але чути про те що за вбивства українців будуть вводить санкції до окремих вбивць, не даючи їм змоги легко переводити гроші, то для мене якесь блюзнірство, це як Тищенко привіз лимони постраждалим від вибуху дома.
Хоча, можуть, взагалі нічого не робити, так що дякуємо наперед, але без зайвого захоплення та дифірамбів
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21.02.2022 09:52 Відповісти
Действительно, мелочь такая - просто отключат рашкину экономику и та перейдет на подножный корм.
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21.02.2022 09:58 Відповісти
s ruskix bankov ostanitsia tolko nazvanyje
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21.02.2022 09:52 Відповісти
они будут как в крыму и ордло, чисто по своей территории функционировать
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Подсказка рашистам, как обойти санкции))

Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов.

Клиент-отправитель обращается к брокеру одной из сетей, работающих по системе хавала, и передает ему наличные деньги. Брокер затем отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой и т. п.). Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (набор слов или цифр, например серию и номер какой-либо купюры). Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру той же сети и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Обычно они функционируют на крупных базарах.
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21.02.2022 10:19 Відповісти
Бесконечные слова, слова, слова... Как только террористическая рашка собрала свои войска прямо у границ Украины, опять слова, слова, слова..Обещания, обещания, обещания...И будапештский меморандум - бумажка в туалете, которая ничего не стоит. Умиротворение террориста идет по всей ЕС и США. Все, как было, так и есть... минские, нормадские переговоры и условия со всех страниц любых изданий . Сдохшие минские договоренности, кстати, тоже бумажка, но на нее операется террорист и к нему прислушиваются такие, как Франция и Германия, т.к мы им мешаем добротно и тихо жить.
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21.02.2022 11:00 Відповісти
Треба бути реалістами, санкції вводяться не для допомоги Україні, а щоб гальмувати Рашу. 2/3 американців не знають де знаходиться Україна, тема якоїсь там війни їх не цікавить. Що цікавить? Дуже сильно подорожчав бензин, продукти, інфляція 8,9% за минулий рік, що є рекордом. У мене сестра живе в США, поїхала ще з УРСР, але вся вулиця кличе їх росіянами, і коли сестра пояснює, що вони українці, сусіди не розуміють.
Я до чого, пора самим вирішувати свої проблеми, ні США, ні Англія, про українців думати не будуть
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21.02.2022 12:14 Відповісти
это здорово. ни один долларовый платёж не пройдёт. нужно, чтоб ЕС ещё заблокировал расчёты в евро.
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21.02.2022 20:35 Відповісти
 
 