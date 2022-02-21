США хотят запретить обработку трансакций крупных российских банков, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
США подготовили первый пакет санкций против России, включающий запрет на обработку трансакций крупных российских банков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Санкции, предусмотренные на случай российского вторжения в Украину, будут направлены на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не до конца. В то же время агентство отмечает, что с большой вероятностью ограничения коснутся ВТБ, Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка.
Кроме того, США в случае вторжения РФ в Украину введут санкции против российских физических и юридических лиц, которые предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.
Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предложил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.
Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.
Потом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций. По ее словам, в случае нового вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков. Также она не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.
Пожалуйста, подождите...
Відкрий рот ширше, пуцкін!
https://thehill.com/opinion/national-security/592272-to-prevent-an-invasion-of-ukraine-threaten-to-sanction-russias
не банков США а банков работающих в США,
те же швейцарские и немецкие банки имеющие свои отделения в США должны выполнять санкции США или прекратить свою деятельность в США
Написано правильно.
Для проведення SWIFT платежів в американськиій валюті іноземні банки викокристовуються так звані банки-кореспонденти США.
Наприклад, наш Приватбанк в якості банка-кореспондента використовує американський JP Morgan.
и санкции должны выполнять все банки Мира которые работают в США
" Министерство юстиции США наложило штраф в 536 миллионов долларов на швейцарский банк Credit Suisse. Причиной стала работа финансовой организации со странами, на которые наложены американские экономические санкции"
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Це пипка...
Понаоткрывают финансовых конторок, фирмочек и "карманных" фондов, и будут юзать дальше...
Как пример - финансирование африканских узурпаторов времён совка, которым бабки передавались через "красный крест" и "дип-корпус" сысысыры...
А не всех банков запоребья.
Улавливаешь разницу?
Даже мелкий банк может проводить многомиллиардные операции, просто нужно иметь соответствующие сертификации, которые, как не прискорбно - просто покупаются...
За небольшей процент, по старой коммунистической дружбе.
"Век живи -- век учись"
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
https://www.profinance.ru/news/2022/02/21/c539-rossiya-khorosho-zarabotala-na-geopoliticheskoj-napryazhennosti.html
Хоча, можуть, взагалі нічого не робити, так що дякуємо наперед, але без зайвого захоплення та дифірамбів
Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов.
Клиент-отправитель обращается к брокеру одной из сетей, работающих по системе хавала, и передает ему наличные деньги. Брокер затем отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой и т. п.). Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (набор слов или цифр, например серию и номер какой-либо купюры). Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру той же сети и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Обычно они функционируют на крупных базарах.
Я до чого, пора самим вирішувати свої проблеми, ні США, ні Англія, про українців думати не будуть