ЄС надасть комплексну допомогу Україні у зміцненні кібербезпеки, - Кулеба

Україна направила до ЄС лист щодо конкретних кроків на зміцнення кібербезпеки нашої держави та отримали позитивне рішення щодо готовності ЄС надати комплексну пропозицію з цього приводу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми домовилися сьогодні, що ЄС зробить нам комплексну пропозицію зі зміцнення нашої кібербезпеки", - заявив Кулеба.

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Міністр підкреслив, що сучасна війна - це не лише танки, артилерія та літаки, але і конкретні дії в кіберпросторі.

"Раніше я надіслав відповідний лист в ЄС. Сьогодні я отримав підтвердження від Євросоюзу, що вони позитивно реагують на мій запит. Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки", - підсумував глава МЗС України.