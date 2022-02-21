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Дуже сподіваюся, до запровадження спеціальних станів ми не дійдемо, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дуже сподіваюся, до запровадження спеціальних станів ми не дійдемо, - Стефанчук

Спікер ВР Руслан Стефанчук сподівається, що в Україні не доведеться запроваджувати спеціальні стани.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій, у тому числі й до питань, пов’язаних із запровадженням спеціальних станів в Україні. Процедура цих спеціальних станів чітко прописана в законодавстві України. Цьому повинен передувати Указ президента, який буде розглянутий і затверджений у Верховній Раді. Але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо", - наголосив спікер.

Стефанчук зазначив, що Україна ніколи не була прихильником вирішувати питання військовим шляхом, а виступає виключно за політико-дипломатичний.

Також читайте: Підстав для запровадження в Україні воєнного стану немає, - Резніков. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Та понятно в Багдаде все спокойно, если бы на границе было хотя бы 50 миллионов орков, тогда бы был повод для незначительного беспокойства.
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21.02.2022 13:27 Відповісти
Это тоже страшно, вот если они сформируют мифическое ударное угрупування, тогда да.
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21.02.2022 16:19 Відповісти
Спеціальний стан клоун запровадить в 24 році щоб відмінити вибори.
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21.02.2022 13:28 Відповісти
"...в Україні не доведеться запроваджувати спеціальні стани." Хватит и специальных стульев:
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21.02.2022 13:28 Відповісти
 
 