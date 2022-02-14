Підстав для запровадження в Україні воєнного стану немає, - Резніков. ВIДЕО

Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що підстав для запровадження режиму особливого правового режиму на сьогодні абсолютно немає. Лише заради того, щоб врегулювати чи привести в норму медійний простір – у жодному разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити й такі випробування", – заявив Резніков, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати на рішення влади щодо запровадження в Україні режиму воєнного стану та відповідного регулювання функціонування інформаційного простору.

За словами міністра оборони, він переконаний, що "українці спокійно переживуть і цю кризу".

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"Вона, насамперед, дійсно носить інформаційний характер, і ми вийдемо з неї ще сильнішими. Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав чиновник.