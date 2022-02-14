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Підстав для запровадження в Україні воєнного стану немає, - Резніков. ВIДЕО

Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що підстав для запровадження режиму особливого правового режиму на сьогодні абсолютно немає. Лише заради того, щоб врегулювати чи привести в норму медійний простір – у жодному разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити й такі випробування", – заявив Резніков, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати на рішення влади щодо запровадження в Україні режиму воєнного стану та відповідного регулювання функціонування інформаційного простору.

За словами міністра оборони, він переконаний, що "українці спокійно переживуть і цю кризу".

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"Вона, насамперед, дійсно носить інформаційний характер, і ми вийдемо з неї ще сильнішими. Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав чиновник.

Автор: 

воєнний стан (574) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+8
еще одно Зебло
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14.02.2022 22:27
+7
дибіл
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14.02.2022 22:31
+7
Звісно, навіщо воєнний стан? Посольство евакуюють, іноземців вивозять, літаки не літають, з моря блокада ... а нам усе Божа роса.
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
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14.02.2022 22:43
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14.02.2022 22:27 Відповісти
...Г.Тука в своєму влозі на ютубі таак чесноти різні отого "посадовця(високо)" розхвалював та нахвалював, що стало мені бридко і я відписався.
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14.02.2022 23:04 Відповісти
Звісно... Кляті "біндери" вже самі озброїлились і чекають.
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14.02.2022 22:28 Відповісти
дибіл
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14.02.2022 22:31 Відповісти
Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав чиновник. Джерело:

ідіот☝

U.S. Embassy Kyiv@USEmbassyKyiv·25 минWe are in the process of temporarily relocating Embassy operations from Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of Russian forces. The Embassy will remain engaged with the Ukrainian govt, coordinating diplomatic engagement in Ukraine.
Мы находимся в процессе временного переноса операций посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине.

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14.02.2022 22:32 Відповісти
Премьеры кино. На экраны выходят шесть комедий и два триллера, снятые в Украине (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=JwgGzmDA4eo
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14.02.2022 22:36 Відповісти
Норм сказав - і натякнув на інфовійну, але не до всіх тупорогих це доходить.
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14.02.2022 22:36 Відповісти
Казали Подоляк втік…
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14.02.2022 22:53 Відповісти
Штопанный со всем выводком сдрыстнул
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15.02.2022 00:54 Відповісти
Звісно, навіщо воєнний стан? Посольство евакуюють, іноземців вивозять, літаки не літають, з моря блокада ... а нам усе Божа роса.
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
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14.02.2022 22:43 Відповісти
С каждым днем население все больше самоорганизуется и все меньше обращает внимания на заявления властей.
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14.02.2022 22:46 Відповісти
Все дружат с Электроникой и по этому не нужно вводить военный Стан , а нам необходимо Высокоточное оружие , - А с трема кнопками и кнопкой пуск мы как То разберемся.
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14.02.2022 22:51 Відповісти
Згадайте як верещала опозиція, коли Порошенко ввів військовий стан.
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14.02.2022 22:52 Відповісти
Только у него не хватило мужества его не отменять
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14.02.2022 22:59 Відповісти
Не той товариш, хто медом маже, а той, хто правду каже.
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14.02.2022 22:56 Відповісти
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков! Не отключайтесь!
Регулярно делайте свежее обновления безопасности! 😀
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14.02.2022 22:57 Відповісти
Профессиональный юрист знает, что говорит. Министр обороны? Да ну нах😲
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14.02.2022 23:03 Відповісти
Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News
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14.02.2022 23:14 Відповісти
Гнида завжди залишається гнидою!
Ну що ж... Це їхній вибір!
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14.02.2022 23:35 Відповісти
Если рашка решится на нападение, то ЗЕшобла и словом не обмолвится об этом.
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14.02.2022 23:49 Відповісти
 
 