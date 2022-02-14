Підстав для запровадження в Україні воєнного стану немає, - Резніков. ВIДЕО
Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що підстав для запровадження режиму особливого правового режиму на сьогодні абсолютно немає. Лише заради того, щоб врегулювати чи привести в норму медійний простір – у жодному разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити й такі випробування", – заявив Резніков, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати на рішення влади щодо запровадження в Україні режиму воєнного стану та відповідного регулювання функціонування інформаційного простору.
За словами міністра оборони, він переконаний, що "українці спокійно переживуть і цю кризу".
"Вона, насамперед, дійсно носить інформаційний характер, і ми вийдемо з неї ще сильнішими. Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав чиновник.
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ідіот☝
U.S. Embassy Kyiv@USEmbassyKyiv·25 минWe are in the process of temporarily relocating Embassy operations from Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of Russian forces. The Embassy will remain engaged with the Ukrainian govt, coordinating diplomatic engagement in Ukraine.
Мы находимся в процессе временного переноса операций посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=JwgGzmDA4eo
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
Регулярно делайте свежее обновления безопасности! 😀
Ну що ж... Це їхній вибір!