Оснований для введения в Украине военного положения нет, - Резников. ВИДЕО

Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что оснований для введения режима особого правового режима на сегодняшний день абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания"", – заявил Резников, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.

По словам министра обороны, он убежден, что "украинцы спокойно переживут и этот кризис".

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"Он, прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо", - сказал чиновник.