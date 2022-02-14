Оснований для введения в Украине военного положения нет, - Резников. ВИДЕО
Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что оснований для введения режима особого правового режима на сегодняшний день абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания"", – заявил Резников, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.
По словам министра обороны, он убежден, что "украинцы спокойно переживут и этот кризис".
"Он, прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо", - сказал чиновник.
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ідіот☝
U.S. Embassy Kyiv@USEmbassyKyiv·25 минWe are in the process of temporarily relocating Embassy operations from Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of Russian forces. The Embassy will remain engaged with the Ukrainian govt, coordinating diplomatic engagement in Ukraine.
Мы находимся в процессе временного переноса операций посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=JwgGzmDA4eo
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
Регулярно делайте свежее обновления безопасности! 😀
Ну що ж... Це їхній вибір!