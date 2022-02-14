РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11650 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
5 243 21

Оснований для введения в Украине военного положения нет, - Резников. ВИДЕО

Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что оснований для введения режима особого правового режима на сегодняшний день абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания"", – заявил Резников, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.

По словам министра обороны, он убежден, что "украинцы спокойно переживут и этот кризис".

Читайте также: В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов

"Он, прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо", - сказал чиновник.

Автор: 

военное положение (512) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
еще одно Зебло
показать весь комментарий
14.02.2022 22:27
+7
дибіл
показать весь комментарий
14.02.2022 22:31
+7
Звісно, навіщо воєнний стан? Посольство евакуюють, іноземців вивозять, літаки не літають, з моря блокада ... а нам усе Божа роса.
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
показать весь комментарий
14.02.2022 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
еще одно Зебло
показать весь комментарий
14.02.2022 22:27 Ответить
...Г.Тука в своєму влозі на ютубі таак чесноти різні отого "посадовця(високо)" розхвалював та нахвалював, що стало мені бридко і я відписався.
показать весь комментарий
14.02.2022 23:04 Ответить
Звісно... Кляті "біндери" вже самі озброїлились і чекають.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:28 Ответить
дибіл
показать весь комментарий
14.02.2022 22:31 Ответить
Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав чиновник. Джерело:

ідіот☝

U.S. Embassy Kyiv@USEmbassyKyiv·25 минWe are in the process of temporarily relocating Embassy operations from Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of Russian forces. The Embassy will remain engaged with the Ukrainian govt, coordinating diplomatic engagement in Ukraine.
Мы находимся в процессе временного переноса операций посольства из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине.

показать весь комментарий
14.02.2022 22:32 Ответить
Премьеры кино. На экраны выходят шесть комедий и два триллера, снятые в Украине (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=JwgGzmDA4eo
показать весь комментарий
14.02.2022 22:36 Ответить
Норм сказав - і натякнув на інфовійну, але не до всіх тупорогих це доходить.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:36 Ответить
Казали Подоляк втік…
показать весь комментарий
14.02.2022 22:53 Ответить
Штопанный со всем выводком сдрыстнул
показать весь комментарий
15.02.2022 00:54 Ответить
Звісно, навіщо воєнний стан? Посольство евакуюють, іноземців вивозять, літаки не літають, з моря блокада ... а нам усе Божа роса.
Нєльзя трєвожіть Владіміра Владіміровіча.
Іще свято якесь придумали на день ймовірного удару росіян
показать весь комментарий
14.02.2022 22:43 Ответить
С каждым днем население все больше самоорганизуется и все меньше обращает внимания на заявления властей.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:46 Ответить
Все дружат с Электроникой и по этому не нужно вводить военный Стан , а нам необходимо Высокоточное оружие , - А с трема кнопками и кнопкой пуск мы как То разберемся.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:51 Ответить
Згадайте як верещала опозиція, коли Порошенко ввів військовий стан.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:52 Ответить
Только у него не хватило мужества его не отменять
показать весь комментарий
14.02.2022 22:59 Ответить
Не той товариш, хто медом маже, а той, хто правду каже.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:56 Ответить
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков! Не отключайтесь!
Регулярно делайте свежее обновления безопасности! 😀
показать весь комментарий
14.02.2022 22:57 Ответить
Профессиональный юрист знает, что говорит. Министр обороны? Да ну нах😲
показать весь комментарий
14.02.2022 23:03 Ответить
Російські військові почали висування на позиції для атаки, - CBS News
показать весь комментарий
14.02.2022 23:14 Ответить
Гнида завжди залишається гнидою!
Ну що ж... Це їхній вибір!
показать весь комментарий
14.02.2022 23:35 Ответить
Если рашка решится на нападение, то ЗЕшобла и словом не обмолвится об этом.
показать весь комментарий
14.02.2022 23:49 Ответить
 
 