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Рада підтримає законопроєкт про збільшення фінансування оборони, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримає законопроєкт про збільшення фінансування оборони, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт №7012-2 про внесення змін до Держбюджету-2022, який передбачає виділення додаткових коштів на оборону, має всі перспективи бути підтриманим в сесійній залі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що будь-який законопроєкт, пов'язаний із забезпеченням обороноздатності України повинен бути виваженим, обґрунтованим, але не популістичним.

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"Я глибоко переконаний, що законопроєкт №7012-2, який погоджений з Міністерством оборони, зі Збройними силами, Міністерством фінансів може найбільш повно забезпечити усі необхідні видатки української армії на цей період", - наголосив Стефанчук.
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Топ коментарі
+9
Не спешите, дороги надо сделать
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21.02.2022 14:11
+6
весна на носі - мільярд дерев самі себе не посадять
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21.02.2022 14:13
+4
Тобто, якщо найкращий закон, але від ЄС, то це по зеленій логиці 100% популістський закон.
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21.02.2022 14:11
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Не спешите, дороги надо сделать
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21.02.2022 14:11 Відповісти
весна на носі - мільярд дерев самі себе не посадять
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21.02.2022 14:13 Відповісти
Якби нардепи мали совість - вони б відмінили закон Про державне фінансування парлментьських партій. І держбюджет зекономив би щорічно один мільярд гривень. Та фракції єдині -виборці , не діждетесь.
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21.02.2022 14:32 Відповісти
Тобто, якщо найкращий закон, але від ЄС, то це по зеленій логиці 100% популістський закон.
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21.02.2022 14:11 Відповісти
Порох та "ЄС", давіть цю ЗЕлену наволоч, щоб вони таки прийняли закон про збільшення фінансування ЗСУ, а всіх, хто буде проти цього, беремо на "олівець"!
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21.02.2022 14:13 Відповісти
Каанєшна. Сам найвеличніший зуб давав.
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21.02.2022 14:25 Відповісти
Як каже найвеличніший: "Дякую, дуже дякую, що можливо підтримаєте".
Які патріоти!!!, Не пройшло і три роки, а вони вже зглянулись над проблемами ВСУ.
Дякуємо, дуже дякуємо.
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21.02.2022 14:40 Відповісти
Яка оборона? А дороги за що будувати?!!
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21.02.2022 14:44 Відповісти
Зеж2 отримає дороги безкоштовно в пекло.
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21.02.2022 21:22 Відповісти
А як де дороги?
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21.02.2022 15:22 Відповісти
Проснулись.....
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21.02.2022 16:06 Відповісти
Три роки крали на "великому крадівництві доріг", навіть бітум аж з россії для цього завозили , щоб і росіяни заробили, а тепер згадали про Армію??? Так може зелені більшовички дороги для російських танків робили? Бо для нормальних держав на перших місцях Армія та Віра!
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21.02.2022 16:12 Відповісти
 
 