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Трамп запустив власну соцмережу Truth Social

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп запустив власну соцмережу Truth Social

20 лютого в Apple App Store з'явився додаток Truth Social - соцмережа, яку запустив експрезидент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що додаток автоматично завантажився на пристрої Apple, власники яких раніше оформили попереднє замовлення на нього.

"Деякі користувачі повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису, або вони були додані до списку очікування з повідомленням: "Через великий попит ми додали вас до нашого списку очікування", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що Трампу було заборонено використовувати Twitter, Facebook та YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після того, як його звинуватили в публікації повідомлення, що спонукають до насильства.

Соцмережу Трампа запускає компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), яку очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс.

Також читайте: РФ може отримати багато хорошого для себе. Якщо вони не нападатимуть на Україну - Байден віддасть їм усе, - Трамп

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
проросіянський - так само в ігнор
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21.02.2022 14:23
+4
думаю взлетит не только в США, ведь Трамп был еще и полупрезидентом паРашы, там его выбирали не менее активно, чем в Штатах.
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21.02.2022 14:27
+3
Браво, Трамп!
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21.02.2022 15:16
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дебил
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21.02.2022 14:19 Відповісти
Чувака забанили из любимого твиттера, где он писал свои мемные посты.
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21.02.2022 14:25 Відповісти
Иван Петров d4225322мені та похрін що аж соромно
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21.02.2022 14:30 Відповісти
Куда йому,міліардеру і екс-президенту,до такого розумника як ти🤣
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21.02.2022 14:43 Відповісти
иди домой водки нет
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21.02.2022 14:58 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал 🤟
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21.02.2022 14:20 Відповісти
блекджек и шлюхи в наличии?
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21.02.2022 14:21 Відповісти
проросіянський - так само в ігнор
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21.02.2022 14:23 Відповісти
я вважаю що кварталовізор мав би 24/7 показувати як уйо...ють опзж чартерами і як поневіряються "евакуйована" з діри вата в-на любімую нарасєю...щоб наша вата хоч трохи опритомніла
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21.02.2022 14:34 Відповісти
Наша беда в большой необразованости,и Я в том числе,у нас мало кто владеет английским языком,и это нас привязывает к русскому контенту.
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21.02.2022 14:43 Відповісти
С блэджэком и шлюхами
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21.02.2022 14:25 Відповісти
думаю взлетит не только в США, ведь Трамп был еще и полупрезидентом паРашы, там его выбирали не менее активно, чем в Штатах.
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21.02.2022 14:27 Відповісти
йомайо, а чого це тут не можна писати "негри"?
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21.02.2022 14:33 Відповісти
тому шо Сорос грошенят не дасть
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21.02.2022 14:36 Відповісти
Щоб пройти реєстрацію треба правильно розставити галочки в таких питаннях "Обама Чмо?", "Байден Чмо?", "Клінтон Чмо?", і "путін великий лідер, якого потрібно почути!"
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21.02.2022 14:41 Відповісти
Соцмережа буде такою ж правдивою, як Північна Корея народно-демократичною.
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21.02.2022 14:45 Відповісти
Надеюсь,Организм не додумался там зарегестрироваться и восхищаться Трампом?
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21.02.2022 14:45 Відповісти
Соцмережами не користуюсь, але якщо там буде реальна свобода слова ,то може й стане популярною, бо ці всі обіженки різнокольрові в ФБ і твітерах дістали своїми банами
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21.02.2022 14:45 Відповісти
це буде як відміна примусрвого носіння масок - невакціновані від брехні помруть а розумні люди будуть вільно спілкуватися
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21.02.2022 14:56 Відповісти
Разделяй и влавствуй.
Сейчас будет Трамп кучковать своих стопонников,а Лаптестан в продвижениии месенжера поможет,ботоферма большая.
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21.02.2022 14:46 Відповісти
рашистский агент трямп запустил рашистскую сетку.. будет мыть мозги америкосам..
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21.02.2022 15:11 Відповісти
Браво, Трамп!
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21.02.2022 15:16 Відповісти
 
 