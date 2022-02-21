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Новини Політика України
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Рада 22 лютого розгляне надання каналу "Дом" статусу загальнонаціонального

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада 22 лютого розгляне надання каналу

Верховна Рада планує на засіданні 22 лютого розглянути у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№ 4487).

Про це йдеться в розкладі засідань парламенту на 22-25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Детектор медіа повідомляє, що якщо Рада підтримає зміни, зазначені в законопроєкті, канал зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить Суспільне та телеканал "Рада".

"Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто набуде загальнонаціонального масштабу і зможе конкурувати з приватними телеканалами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Завтра всі телеканали України покажуть телемарафон на тему єднання, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Більше завдань на сьогодення нема?
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21.02.2022 15:04
+9
Як ці зелені совки і колаборанти замахали... Так і тягнуть російську на державне фінансування всупереч законам! Тепер вирішили вєщати нею на всю Україну.
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21.02.2022 15:06
+7
За кошти платників податків створили канал якмй нікому не потрібний де демонструются російський і російськомовний продукт порушуючи закон про мову,ніби це на окуповані територіі ,а для чого ви кодували супутникові теле . канали?
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21.02.2022 15:18
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Більше завдань на сьогодення нема?
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21.02.2022 15:04 Відповісти
это самое важное сейчас
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21.02.2022 15:15 Відповісти
Что зеленым оборона и армия? МЗЧ хочет себе еще один канал для восхваления себя "величайшего".
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21.02.2022 15:05 Відповісти
Это пропаганда. Типа Раши Тудей. Зачем оно на всю Украину?
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Как и обновленная "Рада" - хвалить "великое" МЗЧ и поливать дерьмом оппозицию.
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21.02.2022 15:52 Відповісти
волк поднатужился и дунул
похолодело всё внутри
но эти свиньи переходят
в дом три
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21.02.2022 15:05 Відповісти
Як ці зелені совки і колаборанти замахали... Так і тягнуть російську на державне фінансування всупереч законам! Тепер вирішили вєщати нею на всю Україну.
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21.02.2022 15:06 Відповісти
Поливание "божьей росой" даже "на общенациональном уровне" не сможет удержать рейтинг Нарика.
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21.02.2022 15:06 Відповісти
И он не подчиняется украинским законам и вообще государственный канал пропаганды. Что это такое вообще?
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21.02.2022 15:06 Відповісти
от и весь патриотизм зеленых
уговорили зеленого всем миром поднять расходы на армию и трындец
галочку поставили и пошли дальше пиаром заниматься бо кому то через 2 года снова на выборы
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Важнейшие вопросы рассматривают, как ни пчел, так дом2 обсуждают, не работа а сказка, и это все на фоне орков на границе.
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21.02.2022 15:10 Відповісти
А больше там нечем заняться?
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21.02.2022 15:10 Відповісти
яка елегантна ХУЦПА від блаЗЄнських...
Їжте, xxLи.
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21.02.2022 15:14 Відповісти
За кошти платників податків створили канал якмй нікому не потрібний де демонструются російський і російськомовний продукт порушуючи закон про мову,ніби це на окуповані територіі ,а для чого ви кодували супутникові теле . канали?
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21.02.2022 15:18 Відповісти
Вони й за це теж заплатять!
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21.02.2022 15:41 Відповісти
Видать,робити вже зовсім нех...
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21.02.2022 15:29 Відповісти
Відтепер будемо загальнонаціонально мовою окупанта розмовляти?
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21.02.2022 15:40 Відповісти
Русскій Домъ.
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21.02.2022 15:41 Відповісти
рускій дом сєлєнга
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21.02.2022 15:47 Відповісти
Після перевірки на подвійне громадянство і б/я голосування виключно в стінах вр.
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21.02.2022 15:44 Відповісти
ваш ДОМ - тюрма, зебіли..(
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Теперь Пальчевскому от Медведчука будет где развернутся.
ЗЕтвари.
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Наволочі русскоязикі!
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21.02.2022 16:06 Відповісти
І будуть нести ахінею українцям за наші ж гроші! А головне, будуть "возвЄлІчІвать" до нЄбЄс найвеличнішого кандидата у Президенти України Вол. Ол. Шмарклю і всіляко обсирать у першу чергу Порошенка та інших кандидатів. Хай би сам і спонсорував свій піар!
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21.02.2022 16:28 Відповісти
А я как налогоплательщик требую закрыть эту ватную гадюшню, нарушающую закон о запрете пропаганды коммунизма и закон о украинском языке.
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21.02.2022 17:06 Відповісти
 
 