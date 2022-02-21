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У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них - неврологічні та психічні ускладнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу", - наголосили у МОЗ.

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Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02втома або ж біль у м’язах;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02головний біль;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02головний біль разом із запамороченням;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02проблеми зі сном;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02тривога і депресія;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02труднощі під час ходьби;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02зміна нюху чи смаку;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02сплутаність свідомості;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02нервове збудження.

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"Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19", - підкреслили в МОЗ.
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Психические осложнения это именно то, что мы наблюдаем с вами, друзья, у Зеленского и разного рода опзЖопистых слуг народа.
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21.02.2022 15:02 Відповісти
Вот оно что у путена...
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21.02.2022 15:05 Відповісти
присутнє все вищевказане в тій чи іншій мірі) чи можна не ходити на роботу?
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21.02.2022 15:06 Відповісти
"Неврологічні та психічні наслідки" після такої масованої атаки на свідомість можуть бути навіть у тих, хто взагалі не хворів на модний вірус...
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Люди всю херню яку не лікували роками списали на корону
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21.02.2022 15:08 Відповісти
Ідіоти ніяк не вгамуються.
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21.02.2022 15:27 Відповісти
Не дивно після двох років заборон на нормальне життя та постійних криків "ми всі помремо". У однієї дамочки в нашому селі дах з'їхав ще влітку 2020го - таранила тачкою незнайомого на виході з супермаркета з криками "я учитель і в мене ковід"!
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21.02.2022 15:59 Відповісти
Ускладнення є, наслідки є, а компенсація за все це чомусь не передбачена... А хочеш колоти вакцину чи ні, то ніхто й питати не буде, адже до роботи допуску не буде без вакцини... Ось така рівність прав та свобод. Що вже говорити про верховенство права, коли за гроші можна отримати камеру з комфортними умовами... + За наші податки ще й злочинців годують у камерах!!! За наші гроші, за наші податки.
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19.03.2022 15:44 Відповісти
А у школі 8 (Київ)...то це взагалі весела історія... Директор наголошувала на тому, що якщо вчителі не вакцинуються, то будуть працювати онлайн + безкоштовно... Мабуть це нормальне явище сьогодення або директор за свою сраку переживає та за можливі догани від РАЄНО. Цікаво, а куди підуть ті гроші, що вчителі буцімто не заробили? Директору у кишеню? Бідолашні вчителі і мусять вакцинуватися аби хоч трохи заробити. Шкода, що немає аудіозапису... За наявності можна було би подати заяву до прокуратури за шантаж + нехай би перевірили директора на предмет вимагання хабарів (на штори, на дошку і т.д.).
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19.03.2022 15:55 Відповісти
 
 