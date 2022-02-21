Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області
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Південний військовий округ РФ повідомив про вбивство "українських диверсантів" у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"В результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено. Серед військовослужбовців Збройних сил РФ та прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За даними окупантів, "диверсійну групу" нібито було виявлено прикордонним нарядом ФСБ у понеділок, 21 лютого, близько 06:00 за московським часом у районі населеного пункту Мітякінська (Ростовська область) на ділянці державного кордону РФ з Україною.
"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Оперативно прибувши до місця бойової зіткнення підрозділом російських збройних сил вогнем з протитанкових засобів обидві бойові машини піхоти ЗСУ було знищено", - повідомили російські військові.
Будь ласка, зачекайте...
Как понять этот набор слов, скажите кто-нибудь... И вот в таком случае - хрен бы их кто наглушняк мочил. Брали бы исключительно живыми и чтоб БМП минимально закоптить.
21 февраля, 2022Без рубрикиКомментарии: 0
Якобы в ходе боя российские войска уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек.
Российская армия обстреляла украинскую землю с территории РФ(страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Об этом только что сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Россия заявила о «прорыве» украинских военных в Ростовскую область и поражении двух украинских БМП .
В 13.22 с территории РФ российская армия осуществила обстрел украинской земли.
Украинскими военными зафиксировано попадания 24 мин 120 мм минометов, 125 выстрелов автоматического гранатомета, 27 выстрелов гранатомета СПГ.
Южный военный округ ВС РФ заявил, что российские войска якобы отражали «прорыв» украинских войск через границу с РФ в районе населенного пункта Митякинское Ростовской области, это под Луганском.
Якобы в ходе боя российские войска уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек.
Однако украинские военные какие-либо потери, а также, разумеется, «прорыв» в Ростовскую область отрицают.
Вчера написал матерный пост про Резникова, который не видит угрозы вторжения со стороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Ночью удалил. Показалось мало и слишком упрощённо.
В этом признался сегодня в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Ведь Резников не виноват; он часть системы, правящей верхушки, которая практически ничего не делает для подготовки страны к большой войне, которая вот-вот может стать свершившимся фактом.
- Министр обороны Резников врет - Бутусов
Давайте отставим в сторону дипломатические усилия, поблагодарим союзников за военно-техническую помощь, и посмотрим, что сделали и делаем мы:
1. Не проведена мобилизация. Даже резерва 1-й очереди. Бригады развёрнуты по штатам мирного времени, а с учетом хронического некомплекта имеют от 40 до 70 процентов личного состава.
2. Не развёрнуты подразделения терробороны. Их просто нет. Это бумажные солдаты. А все эти игры на публику с вооруженными бабушками и деревянными автоматами положительно влияют на настроение обывателей, но абсолютно бесполезны на войне.
На терроборону не выделяются деньги, и по словам Залужного, плановое обучение ТРО будет в марте. Занавес.
3. Не рассредоточен боекомплект. Склады с боеприпасами станут мишенями в первые же минуты войны, и на них сгорят не только дефицитные снаряды для советских ещё пушек и автоматы для терробороны, но и многие новейшие виды вооружений, которые нам присылает сердобольный Запад.
4. Не создаются инженерные заграждения на пути колонн вторжения, не производится минирование танкоопасных направлений.
Пример: в Чернобыльской зоне на белорусской стороне враг создал два лагеря на расстоянии 3 и 20 км от границы, навёл понтонную переправу.
От переправы через зону ведут две неплохие дороги на Киев - 120-140 км. Эти дороги охраняются двумя блок-постами, не заминированы, и даже не перерыты.
И так везде, на всех участках границы - дороги не минируются, противотанковые заграждения не создаются.
А ведь это очень важно - это даст нам лишние 60-120 минут на развертывание наземных войск.
5. Не проведена эвакуация населения. Многие благоразумно вывозят детей, стариков сами. Многие отмахиваются - куда я поеду и за чей счёт?.. Понятно, что жить в эвакуации где-нибудь в селе тоже не мёд, но сама жизнь стоит дороже.
А государство не просто самоустранилось - уже бы сказали честно: мы не можем помочь с эвакуацией; а наоборот - убаюкивают домохозяек популистскими прогнозами.
6. Не развернуты полевые госпитали. У нас и сейчас на фронте ситуация с медициной оставляет желать лучшего, а в тылу и подавно.
Госпитали разворачивали во время пика эпидемии ковида, а угрозы войны министры не видят. Между тем, противник это делает. Что мешает нам сделать тоже самое, хотя бы в виде учений?..
7. Не мобилизованы все ресурсы государства на противодействие агрессии. По-прежнему воруются деньги на дорогах, и осуществляются другие дорогостоящие проекты, которые и в мирное время не особенно актуальны без привязки к чиновничьим карманам.
В то же время, не закупается дополнительная автотехника для войск, позарез нужны грузовики, пикапы, нужны палатки, печки-буржуйки, радиостанции для терробороны, коптеры для всех (обычные мавики подойдут или аналогичные), и многое другое.
..Это малый список, далеко не полный. Читатели добавят.
Время на подготовку упущено, развязка наступит в ближайшие дни, и только одно интересно: застрелится ли вся эта банда, когда случится война (если случится война), или сформирует правительство в изгнании где-нибудь в Польше?..
Вопрос риторический.
Стало быть, вальнули 5 лугандонцев (у них же украинские паспорта есть), если наши скажут, что таких вояк нет в списках личного состава, то русские скажуть - так у вас же батальйоны Яроша, которые по спискам не проходят. Ну а БМП в ОРДиЛО - хоть пруд пруди. Какую-то старую машину, которую отжали в военной части в Донецкой области и спалить гранатомётом не жалко. Номер агрегата будет "не ихний".
Хотя, зная криворуких русских, с имитацией где-то всё равно налажают. Ну и, конечно, международных экспертов не допустят к месту событий, чтобы те могли или подтвердить, или опровергнуть.
Короче, ищут повод, а в конце скажут - не нравится, нам пофиг, какой уже слепили, такой есть, как в басне у Крылова "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Ну-ну, Нюрнберг-2 разберётся. Только потом не ссылайтесь, что "я выполнял приказ". Отвечать будет не только фюрер и свита - все, аж до лейтенантов ответите перед трибуналами, уроды.
Тёмные времена настали, конечно . . . И главное, вот спросить путина в прямом эфире, мол, если забыть о реинкарнации СССР и "собирании земель", мол придурок - зачем всё это ? У тебя 17 млн. квадратных километров по уши в дерьме, зачем тебе ещё территория, если ты на своей не способен порядок навести ? Какой смысл в увеличении ?
Теперь росию заселяют из донецка
Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:
❌Не нападала на Донецьк, Луганськ
❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
❌Не вчиняла диверсій
Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
А потом наварное Москву и всю росию