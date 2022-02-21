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Россия сообщает о якобы "уничтожении украинской ДРГ" в Ростовской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия сообщает о якобы

Южный военный округ РФ сообщил об убийстве "украинских диверсантов" в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ.

По данным оккупантов, "диверсионная группа" якобы была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел "пограничного пункта", больше похожего на сарай, невозможен

"Во время боевого столкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу из Российской Федерации вошли две боевые машины пехоты ВСУ. Оперативно прибыв к месту боевого столкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены", - сообщили российские военные.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
5 мальчиков в трусиках с лазерными бластерами наперевес.
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21.02.2022 15:13
+60
Я более не вижу готовности со стороны польского правительства вести с нами серьёзные переговоры. Предложения по посредничеству потерпели неудачу, потому что за ними последовала всеобщая польская мобилизация, сопровождавшаяся новыми зверствами со стороны поляков. Этой ночью произошёл 21 инцидент, прошлой ночью - 14, из которых три были очень серьёзными. Поэтому я решил говорить с Польшей на том же языке, на каком Польша разговаривала с нами в последние месяцы. Сегодня ночью регулярные польские войска впервые обстреляли нашу территорию. С 5:45 утра мы отвечали на их огонь… Я буду продолжать эту борьбу, неважно против кого, до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность Третьего Рейха и его права
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21.02.2022 15:24
+54
Прикордонний пункт фсб рф до бомбардування
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21.02.2022 15:32
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"Во время боевого столкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу из Российской Федерации вошли две боевые машины пехоты ВСУ Источник: https://censor.net/ru/n3317660" - в смысле 2 БМП ЗСУ с разбегу проскочили дыру и очутились аж в россии?! Или по тихому где-по под Харьковом просочились в россию, а потом вошли в дыру со стороны опять же россии?
Как понять этот набор слов, скажите кто-нибудь... И вот в таком случае - хрен бы их кто наглушняк мочил. Брали бы исключительно живыми и чтоб БМП минимально закоптить.
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21.02.2022 15:36 Ответить
С кем они там воюют ? И чем этот грустный цирк завершится ?
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21.02.2022 15:42 Ответить
Со своими мозгами)))
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21.02.2022 15:51 Ответить
знакомый только что написал. возле МКАДа только что укр танк подбили
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21.02.2022 15:44 Ответить
это еще что скоро подводная лодка правого сектора всплывет возле Кремля!
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21.02.2022 15:46 Ответить
Так вот для чего кацапы везут ржавую технику на границу. И худых росиянских солдатиков. Будут убивать и поджигать. Потом обвиняют агрессивных укров в вероломном вторжении на территорию Ростовской и воронежской области. И массовое убийство мирных путинских зольдатиков!
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21.02.2022 15:49 Ответить
Началось?! Россия со своей территории обстреляла Украину
21 февраля, 2022Без рубрикиКомментарии: 0



Якобы в ходе боя российские войска уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек.


Российская армия обстреляла украинскую землю с территории РФ(страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Об этом только что сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Россия заявила о «прорыве» украинских военных в Ростовскую область и поражении двух украинских БМП .

В 13.22 с территории РФ российская армия осуществила обстрел украинской земли.

Украинскими военными зафиксировано попадания 24 мин 120 мм минометов, 125 выстрелов автоматического гранатомета, 27 выстрелов гранатомета СПГ.

Южный военный округ ВС РФ заявил, что российские войска якобы отражали «прорыв» украинских войск через границу с РФ в районе населенного пункта Митякинское Ростовской области, это под Луганском.

Якобы в ходе боя российские войска уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек.

Однако украинские военные какие-либо потери, а также, разумеется, «прорыв» в Ростовскую область отрицают.
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21.02.2022 15:51 Ответить
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21.02.2022 15:51 Ответить
И У КАЖДОГО В КАРМАНЕ БЫЛО 10000 РУБЛЕЙ !)
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21.02.2022 15:53 Ответить
..не знаю чому, але я спокійний за наших, українців, з "української ДРГ", яких знищили рукожопи-пропагандони з ПівденнийвійськовийокругРФ..
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21.02.2022 15:54 Ответить
ИЛИ ЭТО ТЕ ЧТО ПОТЕРЯЛИСЬ В 2014 ГОДУ !?)
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21.02.2022 15:56 Ответить
Касьянов: застрелится ли вся эта Зе-банда, когда случится война?21 февраля, 2022Без рубрикиКомментарии: 0



Вчера написал матерный пост про Резникова, который не видит угрозы вторжения со стороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Ночью удалил. Показалось мало и слишком упрощённо.
В этом признался сегодня в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Ведь Резников не виноват; он часть системы, правящей верхушки, которая практически ничего не делает для подготовки страны к большой войне, которая вот-вот может стать свершившимся фактом.
- Министр обороны Резников врет - Бутусов

Давайте отставим в сторону дипломатические усилия, поблагодарим союзников за военно-техническую помощь, и посмотрим, что сделали и делаем мы:
1. Не проведена мобилизация. Даже резерва 1-й очереди. Бригады развёрнуты по штатам мирного времени, а с учетом хронического некомплекта имеют от 40 до 70 процентов личного состава.
2. Не развёрнуты подразделения терробороны. Их просто нет. Это бумажные солдаты. А все эти игры на публику с вооруженными бабушками и деревянными автоматами положительно влияют на настроение обывателей, но абсолютно бесполезны на войне.
На терроборону не выделяются деньги, и по словам Залужного, плановое обучение ТРО будет в марте. Занавес.
3. Не рассредоточен боекомплект. Склады с боеприпасами станут мишенями в первые же минуты войны, и на них сгорят не только дефицитные снаряды для советских ещё пушек и автоматы для терробороны, но и многие новейшие виды вооружений, которые нам присылает сердобольный Запад.
4. Не создаются инженерные заграждения на пути колонн вторжения, не производится минирование танкоопасных направлений.
Пример: в Чернобыльской зоне на белорусской стороне враг создал два лагеря на расстоянии 3 и 20 км от границы, навёл понтонную переправу.
От переправы через зону ведут две неплохие дороги на Киев - 120-140 км. Эти дороги охраняются двумя блок-постами, не заминированы, и даже не перерыты.
И так везде, на всех участках границы - дороги не минируются, противотанковые заграждения не создаются.
А ведь это очень важно - это даст нам лишние 60-120 минут на развертывание наземных войск.
5. Не проведена эвакуация населения. Многие благоразумно вывозят детей, стариков сами. Многие отмахиваются - куда я поеду и за чей счёт?.. Понятно, что жить в эвакуации где-нибудь в селе тоже не мёд, но сама жизнь стоит дороже.
А государство не просто самоустранилось - уже бы сказали честно: мы не можем помочь с эвакуацией; а наоборот - убаюкивают домохозяек популистскими прогнозами.
6. Не развернуты полевые госпитали. У нас и сейчас на фронте ситуация с медициной оставляет желать лучшего, а в тылу и подавно.
Госпитали разворачивали во время пика эпидемии ковида, а угрозы войны министры не видят. Между тем, противник это делает. Что мешает нам сделать тоже самое, хотя бы в виде учений?..
7. Не мобилизованы все ресурсы государства на противодействие агрессии. По-прежнему воруются деньги на дорогах, и осуществляются другие дорогостоящие проекты, которые и в мирное время не особенно актуальны без привязки к чиновничьим карманам.
В то же время, не закупается дополнительная автотехника для войск, позарез нужны грузовики, пикапы, нужны палатки, печки-буржуйки, радиостанции для терробороны, коптеры для всех (обычные мавики подойдут или аналогичные), и многое другое.
..Это малый список, далеко не полный. Читатели добавят.
Время на подготовку упущено, развязка наступит в ближайшие дни, и только одно интересно: застрелится ли вся эта банда, когда случится война (если случится война), или сформирует правительство в изгнании где-нибудь в Польше?..
Вопрос риторический.
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21.02.2022 15:57 Ответить
Это же надо "показать доказательства" после таких заявлений . . .
Стало быть, вальнули 5 лугандонцев (у них же украинские паспорта есть), если наши скажут, что таких вояк нет в списках личного состава, то русские скажуть - так у вас же батальйоны Яроша, которые по спискам не проходят. Ну а БМП в ОРДиЛО - хоть пруд пруди. Какую-то старую машину, которую отжали в военной части в Донецкой области и спалить гранатомётом не жалко. Номер агрегата будет "не ихний".

Хотя, зная криворуких русских, с имитацией где-то всё равно налажают. Ну и, конечно, международных экспертов не допустят к месту событий, чтобы те могли или подтвердить, или опровергнуть.

Короче, ищут повод, а в конце скажут - не нравится, нам пофиг, какой уже слепили, такой есть, как в басне у Крылова "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Ну-ну, Нюрнберг-2 разберётся. Только потом не ссылайтесь, что "я выполнял приказ". Отвечать будет не только фюрер и свита - все, аж до лейтенантов ответите перед трибуналами, уроды.
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21.02.2022 15:57 Ответить
Могли пленных казнить....
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21.02.2022 16:12 Ответить
Могли, согласен - но это паливно, потому что пленных, как правило, знают пофамильно наши, как знают и период попадания в плен. Когда люди пропадали, в плен попадали, то командиры, родственники, знакомые поднимают же вопрос сразу - человек не просто куда-то пропал и никто не замечает, мы же не россия, у нас не пофиг всем. Так что такой подход (казнить пленных) будет сразу понятен, что липа.

Тёмные времена настали, конечно . . . И главное, вот спросить путина в прямом эфире, мол, если забыть о реинкарнации СССР и "собирании земель", мол придурок - зачем всё это ? У тебя 17 млн. квадратных километров по уши в дерьме, зачем тебе ещё территория, если ты на своей не способен порядок навести ? Какой смысл в увеличении ?
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21.02.2022 16:39 Ответить
В действиях рф логики не наблюдается, все єто кино для внутреннего потребления в рф, а там логики уже давно нет, со времен ссср.
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21.02.2022 16:57 Ответить
Он и сам не знает. Никто не знает. Денег- полно! Дворцы, яхты, любовницы. Что ещё надо то? Это как Шура Балаганов, получил деньги от Бендера, но по старой привычке попытался сумочку у дамочки в автобусе украсть. Привычка.
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21.02.2022 22:28 Ответить
это из тех, что из ордло вывезли вчера?
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21.02.2022 15:57 Ответить
Тенденция понятна...Всё будет Гляйвиц и Майнила... К оружию, граждане!
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21.02.2022 15:57 Ответить
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21.02.2022 15:58 Ответить
Неужели там пол росии умерло от коронавируса
Теперь росию заселяют из донецка
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21.02.2022 16:38 Ответить
ще ні, але процес триває
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21.02.2022 17:43 Ответить
походит на Глайвицкую провокацию, у фашистов одинаковые методы, сумасшедший карлик надеется что в век информационных технологий в эту ложь кто-нибудь поверит
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21.02.2022 16:04 Ответить
Внутренний осел, коих 100 миллионов, поверит
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21.02.2022 19:45 Ответить
Невже Чивокуня з Азіровим хотіли підірвати бімбою вагіни з рюцкими ванюшками і пушками по дорозі на війну?
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21.02.2022 16:06 Ответить
От шо бояра с мозгами ватными делает ,Белка самая настоящая , хорошо хоть без чертей обошлось ...
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21.02.2022 16:11 Ответить
и шашель с младенца.и это влазит?язык без костей.умом Россию не понять.сплошное безумие.
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21.02.2022 16:16 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/2/21/455527/
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21.02.2022 16:22 Ответить
Офіційно від МЗС

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:

❌Не нападала на Донецьк, Луганськ
❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
❌Не вчиняла диверсій

Не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
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21.02.2022 16:31 Ответить
Ну нефигасебе 2 бмп хотели захватить Ростов
А потом наварное Москву и всю росию
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21.02.2022 16:35 Ответить
Ток что заявили что даже пленного одного из этой группы взяли, чепушилина наверное
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21.02.2022 16:36 Ответить
В разведку на чужую территорию на БМП ???
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21.02.2022 17:04 Ответить
Для опознания предъявить, конечно же, нечего. Блеф, как он есть.
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21.02.2022 17:11 Ответить
Не пойму,это что заградотряды не дают сбежать лугандонам на парашу?
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21.02.2022 17:35 Ответить
Опять таксистам досталось
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21.02.2022 17:58 Ответить
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21.02.2022 19:34 Ответить
Інтерфакс повідомляє про одного полоненого.
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21.02.2022 20:22 Ответить
Смерть путину и его прихвостням. Эта тварь хуже сталина и гитлера вместе взятых
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21.02.2022 21:01 Ответить
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