УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13809 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
589 1
війна (56174) посольство (875) Швеція (648) дипломати (530)

Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні

Швеція скоротить число співробітників свого посольства у Києві на тлі безпекової ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-повідомлення міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Уряд дуже уважно стежить за подіями в Україні. У зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ вирішило скоротити кількість співробітників, направлених до посольства Швеції в Києві. Супроводжуючі родини вже вирушили додому на запит МЗС", - написала вона в Twitter.

Читайте також: "Нам наср#ти на західні санкції", - посол Росії в Швеції Татаринцев
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тікайте. З вашою країною такого ніколи-ніколи не станеться
показати весь коментар
21.02.2022 16:30 Відповісти
 
 