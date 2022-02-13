"Нам наср#ти на західні санкції", - посол Росії в Швеції Татаринцев

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев дав інтерв'ю, в якому заявив, що Росії "наср#ти на західні санкції".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив виданню Aftonbladet.

Цитату дипломата газета винесла у заголовок.

Інтерв'ю чиновника було присвячено вступу Швеції до НАТО. На його думку, розширення альянсу стане загрозою для Росії.

Також він висловився щодо санкцій. "Вибачте за вираз, але нам наср#ти на західні санкції", - цитує газета Татаринцева.

Віктор Татаринцев обіймає посаду надзвичайного та повноважного посла РФ у Швеції з травня 2014 року.

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