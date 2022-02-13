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"Нам наср#ть на западные санкции", - посол России в Швеции Татаринцев
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью, в котором заявил, что России "наср#ть на западные санкции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал изданию Aftonbladet.
Цитата дипломата газета вынесла в заголовок.
Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет опасностью для России.
Также он высказался по поводу санкций. "Извините за выражение, но нам наср#ть на западные санкции", - цитирует газета Татаринцева.
Виктор Татаринцев занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Швеции с мая 2014 года.
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+91 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.02.2022 10:10
+90 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.02.2022 10:11
+90 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.02.2022 10:13
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Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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- "мотор січ"
- Миколаївський суднобудівний
- Південмаш
- "АвтоКрАЗ"
- Завод Антонова
Я вже не кажу про всяку "дрібницю" типу " Криворізький залізорудний
комбінат"....
Все це здохло, або присмерти, скажеш в чому постраждала Раша? Отримали висококласних спеців з цих підприємств, почали робити свої турбіни для фрегатів, Двигуни до вертольотів.... Нещодавно я слухав Шельца, він прямо сказав, що Німеччина, втрачає від санкцій більше ніж Раша вчора на цензорі новина, що ФРН продали Раше продукції подвійного призначення на 880 млн євро, а не пам'ятаєш "Сіменс"? Все не так просто.
Че молчим, швеция??!
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.