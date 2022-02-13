"Нам наср#ть на западные санкции", - посол России в Швеции Татаринцев

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью, в котором заявил, что России "наср#ть на западные санкции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал изданию Aftonbladet.

Цитата дипломата газета вынесла в заголовок.

Интервью чиновника было посвящено вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение альянса станет опасностью для России.

Также он высказался по поводу санкций. "Извините за выражение, но нам наср#ть на западные санкции", - цитирует газета Татаринцева.

Виктор Татаринцев занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Швеции с мая 2014 года.

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