Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает "вторжение" России в Украину вероятным сценарием, однако в то же время не исключил и движения в сторону деэскалации.

Об этом пишет The Times в субботу, 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В статье газеты отмечается, что, по мнению министра, такое "вторжение очень вероятно". Также Уоллес повторил сделанную ранее США оценку, согласно которой у РФ достаточно сил вблизи Украины, чтобы при желании "в любой момент начать наступление".

В то же время, министр подчеркнул, что "вполне может случиться, что Россия просто "отключит" свои танки, и мы все сможем расслабиться". Тем не менее, Уоллес отметил, что в ряде западных стран настроены тревожно.

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Кроме того, Уоллес вслед за аналогичными заявлениями администрации США сказал, что, по мнению Лондона, "Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, однако ситуация выглядит не лучшим образом".

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что, по его мнению, России в данном случае не стоит надеяться на поддержку Китая, поскольку "война в Европе не будет в пользу Пекина".

Ранее ряд стран распространили рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из соображений безопасности.

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Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия, "если одобрит такое решение, имеет возможность напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине. При этом Салливан в своем заявлении среди прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не было принято решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", – сказал он.