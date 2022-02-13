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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает "вторжение" России в Украину вероятным сценарием, однако в то же время не исключил и движения в сторону деэскалации.

Об этом пишет The Times в субботу, 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В статье газеты отмечается, что, по мнению министра, такое "вторжение очень вероятно". Также Уоллес повторил сделанную ранее США оценку, согласно которой у РФ достаточно сил вблизи Украины, чтобы при желании "в любой момент начать наступление".

В то же время, министр подчеркнул, что "вполне может случиться, что Россия просто "отключит" свои танки, и мы все сможем расслабиться". Тем не менее, Уоллес отметил, что в ряде западных стран настроены тревожно.

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Кроме того, Уоллес вслед за аналогичными заявлениями администрации США сказал, что, по мнению Лондона, "Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, однако ситуация выглядит не лучшим образом".

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что, по его мнению, России в данном случае не стоит надеяться на поддержку Китая, поскольку "война в Европе не будет в пользу Пекина".

Ранее ряд стран распространили рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из соображений безопасности.

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Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия, "если одобрит такое решение, имеет возможность напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине. При этом Салливан в своем заявлении среди прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не было принято решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", – сказал он.

Великобритания (4927) россия (95365) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+29
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13.02.2022 08:49
+24
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13.02.2022 08:56
+15
нічогшо масштабношо не буде...просто амереканці почали працювати з москалями їхніми методами.. дезінформацією на випередження і кацапи в ауті ...шо робити???
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13.02.2022 08:57
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51 дивизион ПВО,это не "джихадмобили" с крупнокалиберными пулемётами,прекращайте бредить,да и закроет небо авиация НАТО,4 АЭС с двумя-тремя ядерными реакторами валить никто не позволит,куда ветер погонит эту дурь-одному Богу известно.
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13.02.2022 10:26 Ответить
Речь о 130тыс групировке.На практике ПВО без авиации не решает ничего.Нужно учесть факт недоукомлектации большинства наших частей.Закроет ли небо НАТО?Может и нет,а может и да,надеятся не стоит,это глупо.
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13.02.2022 10:49 Ответить
Ну какая-никакая авиация у нас всё-таки имеется и такого уж прямо тотального превосходства в воздухе у лаптей не будет,даже ИГИЛ "трубами" их "блохолёты" сбивали.
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13.02.2022 10:55 Ответить
именно тотальное превосходство РФ в воздухе нам и опасно.
Это главный минус нашей армии..
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13.02.2022 13:06 Ответить
Повного превосходства кацапів у повітрі не буде . Повне превосходство , буде тоді коли в України не залишиться жодної ракети для ППО . І коли їхні системи залпового вогню , вже нікому буде подавляти вогнем у відповідь . . Тобто , коли армія України , буде повністю знищена .
Але й тоді не факт що для 130 тис їхніх військ , потім настане тихе життя . Територіальну оборону ( партизанський опір ) неможливо знищити , ні авіацією , ні ракетами . Ну хіба що ядерними .
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13.02.2022 11:02 Ответить
ее и не понадобится уничтожать.
Смотря какие цели ставит. Если захватить Киев - то да, этого не будет.
А вот попытка захватить полностью Луганскую и Донецкую области - вполне реальна.
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13.02.2022 13:07 Ответить
навіщо морочити голову загадками. "ухвалив - не ухвалив".
Коли в тебе в сусідах орда повна орків - ти повинен бути завжди напоготові.
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13.02.2022 11:39 Ответить
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