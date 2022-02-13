Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает "вторжение" России в Украину вероятным сценарием, однако в то же время не исключил и движения в сторону деэскалации.
Об этом пишет The Times в субботу, 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В статье газеты отмечается, что, по мнению министра, такое "вторжение очень вероятно". Также Уоллес повторил сделанную ранее США оценку, согласно которой у РФ достаточно сил вблизи Украины, чтобы при желании "в любой момент начать наступление".
В то же время, министр подчеркнул, что "вполне может случиться, что Россия просто "отключит" свои танки, и мы все сможем расслабиться". Тем не менее, Уоллес отметил, что в ряде западных стран настроены тревожно.
Кроме того, Уоллес вслед за аналогичными заявлениями администрации США сказал, что, по мнению Лондона, "Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, однако ситуация выглядит не лучшим образом".
Министр обороны Великобритании подчеркнул, что, по его мнению, России в данном случае не стоит надеяться на поддержку Китая, поскольку "война в Европе не будет в пользу Пекина".
Ранее ряд стран распространили рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из соображений безопасности.
Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия, "если одобрит такое решение, имеет возможность напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине. При этом Салливан в своем заявлении среди прочего утверждал, что, по мнению Вашингтона, в России "не было принято решение о том, как поступить с Украиной". "Я не утверждаю, что окончательное решение принято", – сказал он.
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Это главный минус нашей армии..
Але й тоді не факт що для 130 тис їхніх військ , потім настане тихе життя . Територіальну оборону ( партизанський опір ) неможливо знищити , ні авіацією , ні ракетами . Ну хіба що ядерними .
Смотря какие цели ставит. Если захватить Киев - то да, этого не будет.
А вот попытка захватить полностью Луганскую и Донецкую области - вполне реальна.
Коли в тебе в сусідах орда повна орків - ти повинен бути завжди напоготові.