Великобритания выводит военных инструкторов из Украины
Британских военных инструкторов, обучавших украинских военнослужащих, выведут "из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России".
Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, будет выведено небольшое количество британских военнослужащих, обучавших украинских коллег обращению с противотанковыми ракетами, а также около 100 человек, участвовавших в более широкой подготовке войск в рамках операции "Орбиталь".
Отмечается, что Великобритания, как и все страны НАТО, декларирует, что военные не будут участвовать в случае нападения России.
"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт, – сказал Гиппи. – Они уедут в течение выходных".
Такое решение обусловлено недавним выступлением Белого дома с официальным заявлением о возможности вторжения РФ в Украину в ближайшие дни, на фоне которого ряд стран, в том числе Великобритания, посоветовали своим гражданам покинуть Украину.
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От тільки якої країни, бот Подоляка?
Этот подонок, китайский агент, Премьер штата Виктория, Эндрюс, ввел в штате Виктория медицинский апартеид.
Лично я, как невакцинированный недочеловек, даже в парикмахерскую не могу пойти постричься, я не могу выпить кофе в кафе, но согласно вашей логике я могу (и должна) умереть за интересы этой шайки, стоящей за Премьером Эндрюсом?
А если я должна умереть за Австралию, то за какую Австралию, мне умирать если мне, как невакцинированному недочеловеку, запрещено посещать другие австралийские штаты?
Пусть лохторат Эндрюса за его интересы воюет.
А я воевать буду за ту территорию, которой лично я владею.
В противном случае мои условия таковы: сначала Эндрюса с его шайкой выметают из здания Парламента на Спринг Стрит, а только потом я за Австралию воюю.
Потому что всегда сначала разбираются со своими гнидами, а только потом с интервентскими вшами.
Вот на кого кого, а на англо-саксов точно можно рассчитывать...
паРаша как и хеРмания будет нападать без предупреждения ?
Как это очевидно !
Козломордые всегда из подтишка любители нагадить , сделать какую-нибудь пакость, спровоцировать , оболгать , а потом на весь мир орать , что резаные о русофобии .
Мрази.
Вот в чем вопрос!
спасибо !
У мене складається враження, що росіяни даремно взялися тягатися із американцями та британцями у царині спецоперацій, зокрема інформаційних. Бо там, де Росія прогулювала пари, США викладали, а Великобританія кафедрою завідувала. От зараз росіяни явно вже в цугцвангу…
Рабссияне вывели ядерное оружие из Украины, как страна-подписант Будапешта. Таперича сами оккупировали украинскую землю и убивают украинцев.
Как интересно.
Может, на своих гнид сначала оборотитесь?
ЧТО не так сейчас? Рашка что, настолько прокачала армию? Или от нас что-то скрывают, и украинские силовики стали качественно хуэе, чем весной-летом 14-го?
Операция "прикрытие" это называется.
Не о ковидле же только лохторату западному в СМИ писать, и не о инфляции, размеры которой больше скрывать нельзя и которая зашкаливает (например, цены на препараты железа, безрецептурные, применяемые при лечении железо-дефицитной анемии, в австралиийских аптеках за 10 лет ыросли в 5(!) раз. Это железо, это не платина).
Рушиться система, которую строили с 1913 года (с момента создания ФРС).
Вы всё ещё ненавидите Трампа? Или вас действительно всех так заклинило что уже ничем не помочь?
Пусть не участвуют, но их жизнь будет зависеть от качества обучения.