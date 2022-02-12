Великобритания выводит военных инструкторов из Украины

Британских военных инструкторов, обучавших украинских военнослужащих, выведут "из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России".

Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, будет выведено небольшое количество британских военнослужащих, обучавших украинских коллег обращению с противотанковыми ракетами, а также около 100 человек, участвовавших в более широкой подготовке войск в рамках операции "Орбиталь".

Отмечается, что Великобритания, как и все страны НАТО, декларирует, что военные не будут участвовать в случае нападения России.

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"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт, – сказал Гиппи. – Они уедут в течение выходных".

Такое решение обусловлено недавним выступлением Белого дома с официальным заявлением о возможности вторжения РФ в Украину в ближайшие дни, на фоне которого ряд стран, в том числе Великобритания, посоветовали своим гражданам покинуть Украину.