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Новини Війна
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Велика Британія виводить військових інструкторів з України

Велика Британія виводить військових інструкторів з України

Британських військових інструкторів, які допомагають з навчанням в Україні, виведуть "через побоювання щодо нападу без попередження з боку Росії".

Про це заявив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, буде виведено невелику кількість британських військовослужбовців, які навчали українських колег поводженню з протитанковими ракетами, а також близько 100 осіб, які брали участь у ширшій підготовці військ у рамках операції "Орбіталь".

Зазначається, що Велика Британія, як і всі країни НАТО, декларує, що її військові не прийматимуть участь у разі нападу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

"В Україні не буде британських військ, якщо там буде конфлікт, - сказав Гіппі. - Вони виїдуть протягом вихідних".

Таке рішення зумовлене нещодавнім виступом Білого дому з офіційною заявою про можливість вторгнення РФ в Україну найближчими днями, на тлі якого низка країн, серед яких і Велика Британія, порадили своїм громадянам залишити Україну.

Автор: 

Велика Британія (5544)


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Топ коментарі
+83
Британцям респект, багато допомогли!
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12.02.2022 19:27
+60
А чё им тут сидеть? Научили всему и досвидос . Это не их война, шоб вмешиваться. Спасибо уже за то, шо дали оружие и инструкторов
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12.02.2022 19:31
+50
Дякуємо за підтримку.
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12.02.2022 19:28
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Мокшане небось наивно полагают что так же легко как они отжали Крым и Донбасс, так и в этот раз будет. О нее, если в предыдущих случаях все было сделано руками малоросов, то в этот раз украинцы будут грызть каждый метр земли. Если россияне надеются на свои всесильные ввс то их ждёт горькое разочарование, тут вам не Сирия, а Грузия покажется детским садом. И ракеты страшны,но они конечны. Разрушений бояться не стоит, инвесторы и партнёры помогут отстроить все заново, лучше и красивее, бояться надо только за свои семьи. Отправляйте их подальше от границ в села и деревни, либо за границу. А мужчины займутся привычным делом, защитой отечества. Если ты умеешь стрелять ты уже не бесполезен. Если тебе повезет убить хотя бы 1 кацапа, ты прожил жизнь не зря.
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12.02.2022 19:52 Відповісти
Гадаєш, виборці Зеленського будуть воювати за Україну?-Хіба що радянську.
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12.02.2022 19:54 Відповісти
А можна зараз внутрішню політику не чипати? Чи ніяк без цього? Хто що буде робити покаже час. Прихильники Порошенко не узурпували право на патріотизм і не вони будуть вирішувати хто є патріот, а хто ні.
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12.02.2022 19:58 Відповісти
Ага. Вовік Зеленський- єдиний патріот.
От тільки якої країни, бот Подоляка?
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12.02.2022 20:00 Відповісти
Хто є ким покаже час та дії кожного. В цьому контексті я особисто не розділяю українців. І для мене Порошенко аж ніяк не є синонімом патріот. Ріво як не дорівнює Порошенко це Україна. Для мене що Порошенко, що Зеленский, що будь який інший посадовець не більше ніж менеджер, якого народ винайняв на короткий термін. Не створи собі кумира.
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12.02.2022 20:03 Відповісти
З 73% ВИБОРЦІВ зЄ гарантовано були 54% виборців в 2014 році Пе.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
Тоді лохторат ПР, Тімашєнчихи та КПУ злякався. Сподівалися на мир. На те що Порошенко здасться. Натомість він почав будувати Українську державу.
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12.02.2022 20:07 Відповісти
Все будут воевать. Никто своё пришлым чуркам не отдаст. Не наш метод.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
Сейчас нет избирателей зеленского, Порошенко и тд. Сейчас есть украинцы и кацапы. Спорить чье говно лучше пороха или зе будем после войны. В добробаты шли люди любых политических убеждений и воевали с кацапами. Сейчас главный вопрос который себе надо задать,ты кацап или украинец, а не за кого ты голосовал или не голосовал.
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12.02.2022 20:00 Відповісти
За Зеленського голосували виключно втомлені від війни, шанувальники ;Сватов;. Плюс- електорат Бойка, Симоненка.
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12.02.2022 20:02 Відповісти
Не надо так. Станем все плечи к плечу порохоботы,зеботы,свободовцы,правосеки,не важно ,все украинцы и закопаем это парнокопытное стадо где-то между Черниговом и границей.
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12.02.2022 20:34 Відповісти
Я не в Украине, но защищать лейбористкую власть штата Виктория, Австралия, в случае вторжения в Австралию китайской народно-освободительной армии лично я отказываюсь.
Этот подонок, китайский агент, Премьер штата Виктория, Эндрюс, ввел в штате Виктория медицинский апартеид.
Лично я, как невакцинированный недочеловек, даже в парикмахерскую не могу пойти постричься, я не могу выпить кофе в кафе, но согласно вашей логике я могу (и должна) умереть за интересы этой шайки, стоящей за Премьером Эндрюсом?
А если я должна умереть за Австралию, то за какую Австралию, мне умирать если мне, как невакцинированному недочеловеку, запрещено посещать другие австралийские штаты?

Пусть лохторат Эндрюса за его интересы воюет.
А я воевать буду за ту территорию, которой лично я владею.
В противном случае мои условия таковы: сначала Эндрюса с его шайкой выметают из здания Парламента на Спринг Стрит, а только потом я за Австралию воюю.

Потому что всегда сначала разбираются со своими гнидами, а только потом с интервентскими вшами.
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13.02.2022 04:49 Відповісти
Не называй бешенную кацапню "россиянами"! Они в лучшем случае россиянцы.
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13.02.2022 11:55 Відповісти
Ну що ж - час підходить. Британцям велика подяка за послідовну підтримку. Ну а там як доля карти розкладе. Кому жити - кому померти. У всякому разі треба просто усвідомити що іншого шляху в нас немає - нам Україну захищати.
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12.02.2022 19:55 Відповісти
Підеш воювати, Саша?
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12.02.2022 20:01 Відповісти
Взагалі то мене звуть Ігор. Так, піду не вагаючись хоча мені вже 56-й рік. У нас в родині наші дії на випадок війни вже давно обговорені. А що?
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12.02.2022 20:07 Відповісти
Так, Саша, 55 років. Як там пляжик?
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12.02.2022 20:10 Відповісти
Шо за маячня?
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12.02.2022 20:12 Відповісти
Так Брате, рано чи пізно всі помремо, але доля кожного українця забрати побільше кацапні, чим більше відправимо у пекло русофашистів тим тим більше залишиться живих українців.
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12.02.2022 20:31 Відповісти
Ну взагалі то я так просто задарма вмирати не збираюся. Сподіваюсь, що зможу примружити не одного кацапа перед тим як сам піду, якщо доля така буде.
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Однак розсереджувати війська, що стоять на Сході та Півдні треба. Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
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12.02.2022 20:35 Відповісти
Вважаю що зараз робиться все необхідне що можна робити в даній ситуації. А там час покаже. У всякому випадку від нашого патякання на форумі Цензора мало що залежить. Все склалось як склалось.
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12.02.2022 20:46 Відповісти
Литовцы отправили Украине ПЗРК Stinger.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
ойц...
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12.02.2022 20:04 Відповісти
Дякуєм за допомогу! З вами було спокійніше.
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12.02.2022 19:59 Відповісти
Они уйдут - дабы вернуться.

Вот на кого кого, а на англо-саксов точно можно рассчитывать...
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12.02.2022 20:03 Відповісти
Спасибло, британцы! Не осуждаю, что забираете инструкторов. То, что сделала Британия для Украины, не сделала ни одна европейская держава. Спасибо. Мы с ВАми!!""
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12.02.2022 20:09 Відповісти
«из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России» …
паРаша как и хеРмания будет нападать без предупреждения ?
Как это очевидно !
Козломордые всегда из подтишка любители нагадить , сделать какую-нибудь пакость, спровоцировать , оболгать , а потом на весь мир орать , что резаные о русофобии .
Мрази.
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12.02.2022 20:10 Відповісти
Будет операция про принуждению к русскому миру без предупреждения.
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12.02.2022 20:14 Відповісти
тысячи гробов на соссию полетят,вот и вся "операция"
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12.02.2022 20:18 Відповісти
Не факт могут зелю убрать и поставить ставленника,а это уже будет гражданская война с разделением Украины гебня она **** хитрая и коварная
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12.02.2022 20:23 Відповісти
Каким образом это возможно,что значит "поставить ставленника" и кем он руководить будет?
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12.02.2022 20:32 Відповісти
Так шашлыки или не шашлыки?
Вот в чем вопрос!
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12.02.2022 20:12 Відповісти
у инструкторов задача была научить...
спасибо !
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12.02.2022 20:14 Відповісти
Alex

У мене складається враження, що росіяни даремно взялися тягатися із американцями та британцями у царині спецоперацій, зокрема інформаційних. Бо там, де Росія прогулювала пари, США викладали, а Великобританія кафедрою завідувала. От зараз росіяни явно вже в цугцвангу…
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12.02.2022 20:14 Відповісти
Британцы вывели ядерное оружие из Украины, как страна-подписант Будапешта. Таперича сами выводятся.
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12.02.2022 20:18 Відповісти
Правильно писать вот так;
Рабссияне вывели ядерное оружие из Украины, как страна-подписант Будапешта. Таперича сами оккупировали украинскую землю и убивают украинцев.
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12.02.2022 20:22 Відповісти
И как оно, свинособака, бутылка в жопе не муляет?
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12.02.2022 20:29 Відповісти
А не Чучма вывел, нет?
Как интересно.
Может, на своих гнид сначала оборотитесь?
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13.02.2022 04:52 Відповісти
Зараз все залежить від Планів Кремля і Клоуна. Припускаю що ***** з Шойґу мають на меті зміцнити владу Зеленського і лохонути США та Захід. Якщо не почнеться пряма війна- уважно слідкуйте за діями Слуґ.
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12.02.2022 20:28 Відповісти
Уважно треба слідкувати за діями кума *********, посередника на мінських переговорах між п'ятим та обнуленим....
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13.02.2022 10:33 Відповісти
Мавр сделал свое дело.....
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12.02.2022 20:29 Відповісти
Я вот одного не могу понять. В 14-м армия РФ вторглась в Украину, чтоб захватить как минимум весь юго-восток. Украинская армия была почти на нуле. И даже в самые горячие фазы боев никто не эвакуировался, самолеты летали, посольства работали.
ЧТО не так сейчас? Рашка что, настолько прокачала армию? Или от нас что-то скрывают, и украинские силовики стали качественно хуэе, чем весной-летом 14-го?
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12.02.2022 20:34 Відповісти
Біржові мародери вкупі з панікерами 😎
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Есть мнение,что это такой ход,показать соссию тем,чем она и является и драть санкциями до её полного изнеможения.
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12.02.2022 20:38 Відповісти
Думаю это элементы инф. войны со стороны Штатов. Причем с прицелом на будущее уничтожение раши.
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12.02.2022 21:14 Відповісти
О, Господи.
Операция "прикрытие" это называется.
Не о ковидле же только лохторату западному в СМИ писать, и не о инфляции, размеры которой больше скрывать нельзя и которая зашкаливает (например, цены на препараты железа, безрецептурные, применяемые при лечении железо-дефицитной анемии, в австралиийских аптеках за 10 лет ыросли в 5(!) раз. Это железо, это не платина).
Рушиться система, которую строили с 1913 года (с момента создания ФРС).
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13.02.2022 04:56 Відповісти
Байдуже . На панікерів не орієнтуюсь , а вперто слідкую за діями і заявами посольства Польщі в Україні . Все решта - від лукавого і собі дорожче 🤓👍
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12.02.2022 20:34 Відповісти
все вірно. SAS нема ніде.. ну може хтось на Discovery... нє. нема ніде.
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12.02.2022 20:45 Відповісти
Вагнеровцев с Африки перекинули на Донбасс. Походу раскачивать начнут от туда, двигаясь в сторону Мариуполя к Крыму.
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12.02.2022 22:29 Відповісти
А повод как обычно - обстреляют Донецк, мирняк погибнет, русТВ выдаст картинку о фашистах...
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12.02.2022 22:34 Відповісти
НУ ЗА ЛИШЕНИЯ НАС ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ !!!
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13.02.2022 00:42 Відповісти
Вот и ответ всем байденофилам: разница между словами и делами начинает себя являть во всём своём блеске. Под грозные слова обещаний санкций против паРаши на ДЕЛЕ Запад выводит военных советников, дипломатов и прекращает полёты в Украину. Думаю от пуйла на Запад идёт много благодарственных депеш: под грозные "предостережения" паРаше Запад реально бросает Украину.

Вы всё ещё ненавидите Трампа? Или вас действительно всех так заклинило что уже ничем не помочь?
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13.02.2022 07:29 Відповісти
Не выпускать!
Пусть не участвуют, но их жизнь будет зависеть от качества обучения.
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13.02.2022 07:57 Відповісти
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