Велика Британія виводить військових інструкторів з України

Британських військових інструкторів, які допомагають з навчанням в Україні, виведуть "через побоювання щодо нападу без попередження з боку Росії".

Про це заявив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, буде виведено невелику кількість британських військовослужбовців, які навчали українських колег поводженню з протитанковими ракетами, а також близько 100 осіб, які брали участь у ширшій підготовці військ у рамках операції "Орбіталь".

Зазначається, що Велика Британія, як і всі країни НАТО, декларує, що її військові не прийматимуть участь у разі нападу Росії.

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"В Україні не буде британських військ, якщо там буде конфлікт, - сказав Гіппі. - Вони виїдуть протягом вихідних".

Таке рішення зумовлене нещодавнім виступом Білого дому з офіційною заявою про можливість вторгнення РФ в Україну найближчими днями, на тлі якого низка країн, серед яких і Велика Британія, порадили своїм громадянам залишити Україну.