Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Кремль може влаштувати провокацію та інсценувати напад на свою територію. Щоб не надавати Росії зайвих приводів для звинувачення України в агресивних діях, для Великої Британії важливо постачати Києву саме те озброєння, яке використовується для оборони.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Новітні протитанкові комплекси NLAW – основа військової допомоги Великої Британії Києву. Зараз Збройні сили України відпрацьовують використання гранатометів на навчаннях.

Запит саме на таку зброю надійшов від українських військових, зазначила Мелінда Сіммонс.

"Ми регулярно комунікуємо з Міністерством оборони України і те, що ми надаємо, відповідає їх запитам. У певних випадках їм вже не потрібне якесь обладнання, а в інших – питання полягає в тому, де його розмістити з географічної точки зору. Ми передали системи NLAW, тому що вони є оборонним обладнанням, це протитанкова система малої дальності", – розповіла посол.

Читайте: Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО

За словами Мелінди Сіммонс, ракетні комплекси NLAW створені для захисту в разі наступу ворожої бронетехніки на територію країни.

"Вони не можуть вважатися Росією як зброя, з якою її можна атакувати", – зазначила Мелінда Сіммонс.

Вона додала: "Дуже важливо, враховуючи те, що протягом останніх кількох тижнів ми говоримо, що існує досить реалістична можливість, що Росія може інсценувати операцію "під чужим прапором", заявити, що Україна поводиться агресивно, і зайти під приводом захисту. Тому те, що ми надаємо системи NLAW, допоможе Україні краще себе захистити і не бути втягнутою в центр цього наративу".

Також дивіться: Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США. ФОТО

Також Велика Британія відправила військову допомогу для загонів територіальної оборони.

Нагадаємо, 8-9 лютого в Україну прибули британські літаки з військовим спорядженням – бронежилетами і шоломами.

У Міноборони кажуть, що "ця допомога буде використана виключно з оборонною метою"