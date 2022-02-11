Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс
Кремль може влаштувати провокацію та інсценувати напад на свою територію. Щоб не надавати Росії зайвих приводів для звинувачення України в агресивних діях, для Великої Британії важливо постачати Києву саме те озброєння, яке використовується для оборони.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Новітні протитанкові комплекси NLAW – основа військової допомоги Великої Британії Києву. Зараз Збройні сили України відпрацьовують використання гранатометів на навчаннях.
Запит саме на таку зброю надійшов від українських військових, зазначила Мелінда Сіммонс.
"Ми регулярно комунікуємо з Міністерством оборони України і те, що ми надаємо, відповідає їх запитам. У певних випадках їм вже не потрібне якесь обладнання, а в інших – питання полягає в тому, де його розмістити з географічної точки зору. Ми передали системи NLAW, тому що вони є оборонним обладнанням, це протитанкова система малої дальності", – розповіла посол.
За словами Мелінди Сіммонс, ракетні комплекси NLAW створені для захисту в разі наступу ворожої бронетехніки на територію країни.
"Вони не можуть вважатися Росією як зброя, з якою її можна атакувати", – зазначила Мелінда Сіммонс.
Вона додала: "Дуже важливо, враховуючи те, що протягом останніх кількох тижнів ми говоримо, що існує досить реалістична можливість, що Росія може інсценувати операцію "під чужим прапором", заявити, що Україна поводиться агресивно, і зайти під приводом захисту. Тому те, що ми надаємо системи NLAW, допоможе Україні краще себе захистити і не бути втягнутою в центр цього наративу".
Також Велика Британія відправила військову допомогу для загонів територіальної оборони.
Нагадаємо, 8-9 лютого в Україну прибули британські літаки з військовим спорядженням – бронежилетами і шоломами.
У Міноборони кажуть, що "ця допомога буде використана виключно з оборонною метою"
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Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
На здоровье, еврейское или какое там уж есть)
"что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны." Как бы очень сильно от "является оборонительным оружием" - не находите? Там говориться, что не стоит его использовать иначе как для обороны. Не более. Там не дается ему определение как оборонительное оружие. Мало прочитать термин - нужно понимать и смысл сказанного в доктрине.
Это совместное утверждение и определение ЯО 5 стран от 2022 года - не находите, что это очень актуальный ответ на ваши вопросы.
Больше на вас время не трачу - это бессмысленно.