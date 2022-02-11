УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4855 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 603 31

Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Кремль може влаштувати провокацію та інсценувати напад на свою територію. Щоб не надавати Росії зайвих приводів для звинувачення України в агресивних діях, для Великої Британії важливо постачати Києву саме те озброєння, яке використовується для оборони.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Новітні протитанкові комплекси NLAW – основа військової допомоги Великої Британії Києву. Зараз Збройні сили України відпрацьовують використання гранатометів на навчаннях.

Запит саме на таку зброю надійшов від українських військових, зазначила Мелінда Сіммонс.

"Ми регулярно комунікуємо з Міністерством оборони України і те, що ми надаємо, відповідає їх запитам. У певних випадках їм вже не потрібне якесь обладнання, а в інших – питання полягає в тому, де його розмістити з географічної точки зору. Ми передали системи NLAW, тому що вони є оборонним обладнанням, це протитанкова система малої дальності", – розповіла посол.

Читайте: Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО

За словами Мелінди Сіммонс, ракетні комплекси NLAW створені для захисту в разі наступу ворожої бронетехніки на територію країни.

"Вони не можуть вважатися Росією як зброя, з якою її можна атакувати", – зазначила Мелінда Сіммонс.

Вона додала: "Дуже важливо, враховуючи те, що протягом останніх кількох тижнів ми говоримо, що існує досить реалістична можливість, що Росія може інсценувати операцію "під чужим прапором", заявити, що Україна поводиться агресивно, і зайти під приводом захисту. Тому те, що ми надаємо системи NLAW, допоможе Україні краще себе захистити і не бути втягнутою в центр цього наративу".

Також дивіться: Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США. ФОТО

Також Велика Британія відправила військову допомогу для загонів територіальної оборони.

Нагадаємо, 8-9 лютого в Україну прибули британські літаки з військовим спорядженням – бронежилетами і шоломами.

У Міноборони кажуть, що "ця допомога буде використана виключно з оборонною метою"

Автор: 

Велика Британія (5539) зброя (7433) допомога (8284) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Дякуємо.
показати весь коментар
11.02.2022 17:55
+12
Боженька, бережи Королеву!!! Бережи Великобританію!!!
показати весь коментар
11.02.2022 17:56
+9
Ох уж этот английский юмор)))
показати весь коментар
11.02.2022 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
11.02.2022 17:55 Відповісти
Ох уж этот английский юмор)))
показати весь коментар
11.02.2022 17:55 Відповісти
Звичайно! Та надана зброя, людей вбивати не буде..... Боронь Боже! Тільки нелюдів кацапських тороха, як прийдуть.
показати весь коментар
11.02.2022 18:03 Відповісти
Боженька, бережи Королеву!!! Бережи Великобританію!!!
показати весь коментар
11.02.2022 17:56 Відповісти
Наивные британцы... Та Пуйло что то придумаєт! Сделает пару взрывов жилых домов в Воронеже и Ростове (не впервой же!) и обвинит правосеков , например... А почему бы и нет !
показати весь коментар
11.02.2022 17:57 Відповісти
но зачєм дома взривать, колі єсть Кримскій мост..?

Проводятся тайные подводно-технические работы в запрещенном для плавания районе - https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&t=15s&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
показати весь коментар
11.02.2022 18:00 Відповісти
Ядерное оружие тоже оборонительное оружие. У всех его владельцев это красными буквами прописано в военной доктрине)
показати весь коментар
11.02.2022 18:02 Відповісти
У кацапов - ні. Недавно ввели.
показати весь коментар
11.02.2022 19:25 Відповісти
Ну положим нужно уточнить. Таки не оборонительное и никогда таковым не считалось. Оружие сдерживания или оружие возмездия. Именно с таким определением оно позиционировалось. И это определено его сутью. Это будет последним для нашей цивилизации, что будет применено.
показати весь коментар
11.02.2022 19:36 Відповісти
Ну ка киньте в меня цитаткой из официального документа про оружие возмездие.
показати весь коментар
11.02.2022 19:41 Відповісти
Отвечу по-еврейски - ну ка киньте в меня цитаткой про оборонительное ядерное вооружение. Деление на оборонительное и наступательное вооружение вообще больше понятийное и относительное. Ибо в в зависимости от ситуации почти любое практически вооружение можно считать и оборонительным и наступательным. Посему даже и искать не буду цитат в официальных документах. Но ядерное оружие в прессе всегда считалось оружием сдерживания. Еще его иногда называли оружием возмездия. Кроме того стратегические межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, способные с одного континента доставать до другого, ну никак нельзя считать оборонительным вооружением официально. Даже по сути своей.
показати весь коментар
11.02.2022 19:53 Відповісти
Да пож-та, раз у вас интернета нет,
Франция, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки считают своими первоочередными обязанностями... и
Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
На здоровье, еврейское или какое там уж есть)
показати весь коментар
11.02.2022 20:01 Відповісти
Ну во-первых, когда приводят цитаты как правило дают ссылку на первоисточник. Во-вторых - ну да Бог с ним, но даже в том что Вы в примере привели:
"что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны." Как бы очень сильно от "является оборонительным оружием" - не находите? Там говориться, что не стоит его использовать иначе как для обороны. Не более. Там не дается ему определение как оборонительное оружие. Мало прочитать термин - нужно понимать и смысл сказанного в доктрине.
показати весь коментар
11.02.2022 21:15 Відповісти
))) У вас же есть интернет. Если вы не совсем дятел, то через минуту вы выясните откуда цитата). Это не секрет. От вас ничего не скрывают)))
Это совместное утверждение и определение ЯО 5 стран от 2022 года - не находите, что это очень актуальный ответ на ваши вопросы.
Больше на вас время не трачу - это бессмысленно.
показати весь коментар
11.02.2022 21:33 Відповісти
Там нет определения. Из того что Вы процитировали это никак не вытекает.
показати весь коментар
11.02.2022 21:52 Відповісти
Наивные. В 2014 - ом Украина напала на Россию?
показати весь коментар
11.02.2022 18:08 Відповісти
Росія завжди займалась інсценуаціями. Ті ж НКВДисти перевдягалось в форму УПА і вбивали поляків і євреїв.
показати весь коментар
11.02.2022 18:13 Відповісти
"Росія може інсценувати операцію "під чужим прапором" . Не сложно догадаться под чьим . А по поводу оружия для нападения -жаль . Лучшая защита - нападение .
показати весь коментар
11.02.2022 18:13 Відповісти
Тому потрібно фінансувати армію, а не дороги ! Зеленьком явно керує россійська агентура!! Яка тонка грає на його психічних особливостях... нажаль...
показати весь коментар
11.02.2022 18:22 Відповісти
По поводу дорог . Ещё пару месяцев и от них останется только направление .
показати весь коментар
11.02.2022 18:31 Відповісти
https://pedalpower.de/news/341178
показати весь коментар
11.02.2022 18:35 Відповісти
Уважуха!
показати весь коментар
11.02.2022 18:36 Відповісти
А самурям-харакири! Курилы вам в жопу,сцыкуны...
показати весь коментар
11.02.2022 18:42 Відповісти
Вранье, конечно, но все равно спасибо. И да, это совсем не Будапешт, совсем.
показати весь коментар
11.02.2022 18:44 Відповісти
Та всерівно звинуватять в нападі, он як Пушилін і Лука істерять, не кажучи вже за коняче МЗС, так що давайте всіляку зброю, будемо казати, що з бурштином відкопали.
показати весь коментар
11.02.2022 18:49 Відповісти
_Абсолютно ничтожная агрументация: чтобы агрессор, серийный маньяк-убийца, фашистский режим и гитлер21 не обвинил в чём-то жертву своей агрессии! Да вы там идиоты или прикидываетесь?!
показати весь коментар
11.02.2022 18:50 Відповісти
Непонятно,зачем оправдывается эта леди. И перед кем. Кацапы в любом случае сделают из неё исчадие зла,а мы скажем ""Слава Великобритании!". Вот и всё.
показати весь коментар
11.02.2022 19:08 Відповісти
Оборона Украины- это обязанность и право граждан Украины. Помощь оружием, материалами, боеприпасами, деньгами - это обязанность цивилизованных стран.
показати весь коментар
11.02.2022 22:03 Відповісти
Одна хрен обвинит. Не стоит страться.
показати весь коментар
13.02.2022 15:47 Відповісти
Геніально, десь собі це запишу.
показати весь коментар
18.04.2022 12:52 Відповісти
 
 