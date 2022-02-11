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Новости Война
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Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс

Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс

Кремль может устроить провокацию и инсценировать нападение на свою территорию. Чтобы не предоставлять России лишних поводов для обвинения Украины в агрессивных действиях, для Великобритании важно поставлять Киеву именно вооружение, которое используется для обороны.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает Цензор.НЕТ.

Новейшие противотанковые комплексы NLAW – основа военной помощи Великобритании Киеву. В настоящее время Вооруженные силы Украины отрабатывают использование гранатометов на учениях.

Запрос именно на такое оружие поступил от украинских военных, отметила Мелинда Симмонс.

"Мы регулярно общаемся с Министерством обороны Украины и то, что мы предоставляем, отвечает их запросам. В определенных случаях им уже не нужно какое-либо оборудование, а в других вопрос заключается в том, где его разместить с географической точки зрения. Мы передали системы NLAW, потому что они - оборонное оборудование, это противотанковая система малой дальности", - рассказала посол.

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По словам Мелинды Симмонс, ракетные комплексы NLAW созданы для защиты при наступлении вражеской бронетехники на территорию страны.

"Они не могут считаться Россией как оружие, с которым ее можно атаковать", - отметила Мелинда Симмонс.

Она добавила: "Очень важно, учитывая то, что в последние несколько недель мы говорим, что существует достаточно реалистичная возможность, что Россия может инсценировать операцию "под чужим флагом", заявить, что Украина ведет себя агрессивно, и зайти под предлогом защиты. Поэтому то, что мы предоставляем системы NLAW, поможет Украине лучше себя защитить и не быть вовлеченной в центр этого нарратива".

Также Великобритания направила военную помощь для отрядов территориальной обороны.

Напомним, 8-9 февраля в Украину прибыли британские самолеты с военным снаряжением – бронежилетами и шлемами.

В Минобороны говорят, что "эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях"

Автор: 

Великобритания (4918) оружие (10198) помощь (7754) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо.
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11.02.2022 17:55
+12
Боженька, бережи Королеву!!! Бережи Великобританію!!!
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11.02.2022 17:56
+9
Ох уж этот английский юмор)))
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11.02.2022 17:55
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Дякуємо.
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11.02.2022 17:55 Ответить
Ох уж этот английский юмор)))
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11.02.2022 17:55 Ответить
Звичайно! Та надана зброя, людей вбивати не буде..... Боронь Боже! Тільки нелюдів кацапських тороха, як прийдуть.
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11.02.2022 18:03 Ответить
Боженька, бережи Королеву!!! Бережи Великобританію!!!
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11.02.2022 17:56 Ответить
Наивные британцы... Та Пуйло что то придумаєт! Сделает пару взрывов жилых домов в Воронеже и Ростове (не впервой же!) и обвинит правосеков , например... А почему бы и нет !
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11.02.2022 17:57 Ответить
но зачєм дома взривать, колі єсть Кримскій мост..?

Проводятся тайные подводно-технические работы в запрещенном для плавания районе - https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&t=15s&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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11.02.2022 18:00 Ответить
Ядерное оружие тоже оборонительное оружие. У всех его владельцев это красными буквами прописано в военной доктрине)
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11.02.2022 18:02 Ответить
У кацапов - ні. Недавно ввели.
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11.02.2022 19:25 Ответить
Ну положим нужно уточнить. Таки не оборонительное и никогда таковым не считалось. Оружие сдерживания или оружие возмездия. Именно с таким определением оно позиционировалось. И это определено его сутью. Это будет последним для нашей цивилизации, что будет применено.
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11.02.2022 19:36 Ответить
Ну ка киньте в меня цитаткой из официального документа про оружие возмездие.
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11.02.2022 19:41 Ответить
Отвечу по-еврейски - ну ка киньте в меня цитаткой про оборонительное ядерное вооружение. Деление на оборонительное и наступательное вооружение вообще больше понятийное и относительное. Ибо в в зависимости от ситуации почти любое практически вооружение можно считать и оборонительным и наступательным. Посему даже и искать не буду цитат в официальных документах. Но ядерное оружие в прессе всегда считалось оружием сдерживания. Еще его иногда называли оружием возмездия. Кроме того стратегические межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, способные с одного континента доставать до другого, ну никак нельзя считать оборонительным вооружением официально. Даже по сути своей.
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11.02.2022 19:53 Ответить
Да пож-та, раз у вас интернета нет,
Франция, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки считают своими первоочередными обязанностями... и
Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
На здоровье, еврейское или какое там уж есть)
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11.02.2022 20:01 Ответить
Ну во-первых, когда приводят цитаты как правило дают ссылку на первоисточник. Во-вторых - ну да Бог с ним, но даже в том что Вы в примере привели:
"что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны." Как бы очень сильно от "является оборонительным оружием" - не находите? Там говориться, что не стоит его использовать иначе как для обороны. Не более. Там не дается ему определение как оборонительное оружие. Мало прочитать термин - нужно понимать и смысл сказанного в доктрине.
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11.02.2022 21:15 Ответить
))) У вас же есть интернет. Если вы не совсем дятел, то через минуту вы выясните откуда цитата). Это не секрет. От вас ничего не скрывают)))
Это совместное утверждение и определение ЯО 5 стран от 2022 года - не находите, что это очень актуальный ответ на ваши вопросы.
Больше на вас время не трачу - это бессмысленно.
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11.02.2022 21:33 Ответить
Там нет определения. Из того что Вы процитировали это никак не вытекает.
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11.02.2022 21:52 Ответить
Наивные. В 2014 - ом Украина напала на Россию?
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11.02.2022 18:08 Ответить
Росія завжди займалась інсценуаціями. Ті ж НКВДисти перевдягалось в форму УПА і вбивали поляків і євреїв.
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11.02.2022 18:13 Ответить
"Росія може інсценувати операцію "під чужим прапором" . Не сложно догадаться под чьим . А по поводу оружия для нападения -жаль . Лучшая защита - нападение .
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11.02.2022 18:13 Ответить
Тому потрібно фінансувати армію, а не дороги ! Зеленьком явно керує россійська агентура!! Яка тонка грає на його психічних особливостях... нажаль...
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11.02.2022 18:22 Ответить
По поводу дорог . Ещё пару месяцев и от них останется только направление .
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11.02.2022 18:31 Ответить
https://pedalpower.de/news/341178
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11.02.2022 18:35 Ответить
Уважуха!
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11.02.2022 18:36 Ответить
А самурям-харакири! Курилы вам в жопу,сцыкуны...
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11.02.2022 18:42 Ответить
Вранье, конечно, но все равно спасибо. И да, это совсем не Будапешт, совсем.
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11.02.2022 18:44 Ответить
Та всерівно звинуватять в нападі, он як Пушилін і Лука істерять, не кажучи вже за коняче МЗС, так що давайте всіляку зброю, будемо казати, що з бурштином відкопали.
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11.02.2022 18:49 Ответить
_Абсолютно ничтожная агрументация: чтобы агрессор, серийный маньяк-убийца, фашистский режим и гитлер21 не обвинил в чём-то жертву своей агрессии! Да вы там идиоты или прикидываетесь?!
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11.02.2022 18:50 Ответить
Непонятно,зачем оправдывается эта леди. И перед кем. Кацапы в любом случае сделают из неё исчадие зла,а мы скажем ""Слава Великобритании!". Вот и всё.
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11.02.2022 19:08 Ответить
Оборона Украины- это обязанность и право граждан Украины. Помощь оружием, материалами, боеприпасами, деньгами - это обязанность цивилизованных стран.
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11.02.2022 22:03 Ответить
Одна хрен обвинит. Не стоит страться.
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13.02.2022 15:47 Ответить
Геніально, десь собі це запишу.
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18.04.2022 12:52 Ответить
 
 