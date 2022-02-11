Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс
Кремль может устроить провокацию и инсценировать нападение на свою территорию. Чтобы не предоставлять России лишних поводов для обвинения Украины в агрессивных действиях, для Великобритании важно поставлять Киеву именно вооружение, которое используется для обороны.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает Цензор.НЕТ.
Новейшие противотанковые комплексы NLAW – основа военной помощи Великобритании Киеву. В настоящее время Вооруженные силы Украины отрабатывают использование гранатометов на учениях.
Запрос именно на такое оружие поступил от украинских военных, отметила Мелинда Симмонс.
"Мы регулярно общаемся с Министерством обороны Украины и то, что мы предоставляем, отвечает их запросам. В определенных случаях им уже не нужно какое-либо оборудование, а в других вопрос заключается в том, где его разместить с географической точки зрения. Мы передали системы NLAW, потому что они - оборонное оборудование, это противотанковая система малой дальности", - рассказала посол.
По словам Мелинды Симмонс, ракетные комплексы NLAW созданы для защиты при наступлении вражеской бронетехники на территорию страны.
"Они не могут считаться Россией как оружие, с которым ее можно атаковать", - отметила Мелинда Симмонс.
Она добавила: "Очень важно, учитывая то, что в последние несколько недель мы говорим, что существует достаточно реалистичная возможность, что Россия может инсценировать операцию "под чужим флагом", заявить, что Украина ведет себя агрессивно, и зайти под предлогом защиты. Поэтому то, что мы предоставляем системы NLAW, поможет Украине лучше себя защитить и не быть вовлеченной в центр этого нарратива".
Также Великобритания направила военную помощь для отрядов территориальной обороны.
Напомним, 8-9 февраля в Украину прибыли британские самолеты с военным снаряжением – бронежилетами и шлемами.
В Минобороны говорят, что "эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях"
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Поскольку применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, мы также утверждаем, что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
На здоровье, еврейское или какое там уж есть)
"что ядерное оружие - пока оно продолжает существовать, - должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны." Как бы очень сильно от "является оборонительным оружием" - не находите? Там говориться, что не стоит его использовать иначе как для обороны. Не более. Там не дается ему определение как оборонительное оружие. Мало прочитать термин - нужно понимать и смысл сказанного в доктрине.
Это совместное утверждение и определение ЯО 5 стран от 2022 года - не находите, что это очень актуальный ответ на ваши вопросы.
Больше на вас время не трачу - это бессмысленно.