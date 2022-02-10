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Киев приветствует новые санкции Великобритании против России, - посольство
Украина приветствует решение Великобритании о санкциях против Российской Федерации и надеется, что другие страны последуют этому примеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства украинского государства в Великобритании.
"Мы приветствуем решение правительства Великобритании по усилению режима санкций против России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия всех западных стран.
"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.
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минские соглашения!
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
"Кризис в Украине: поляки в одиночку окажут военную поддержку в случае вторжения россии. Почти две трети поляков (65 %) готовы к тому, чтобы их страна защитила Украину от российского вторжения" .. ("Санди Таймс")
А тебе чепушило я бы советовал действительно следить за выхлопом !!!
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І для того були об'єктивні підстави, у брежнєвські часи дніпровські рулили та педаліли совком. Навіть жарт був про "Русь допетровскую, петровскую и днепропетровскую" )))