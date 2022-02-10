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Новости Санкции против России
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Киев приветствует новые санкции Великобритании против России, - посольство

Киев приветствует новые санкции Великобритании против России, - посольство

Украина приветствует решение Великобритании о санкциях против Российской Федерации и надеется, что другие страны последуют этому примеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства украинского государства в Великобритании.

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании по усилению режима санкций против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия всех западных стран.

Читайте также: МИД Великобритании отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита Трасс в Москву, - The Guardian

"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.

Автор: 

Великобритания (4912) посольство Украины (332) санкции (11247)


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Топ комментарии
+15
Б.Джонсон отменил телефонный разговор с Куйлом ..
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
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11.02.2022 00:12
+13
він морально розлагає кацапів своїми сортирними серіальчиками
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10.02.2022 23:48
+13
Борис Джонсон: "Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать ее собственную судьбу и стремиться в выбранные ею альянсы как и любое другое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы и мы не дрогнем сейчас". Сильно сказано. Браво!
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11.02.2022 00:27
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А ЩО ЩО зробив Зеленько щоб дати по рогам Путлеру ??????????????????????????????
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10.02.2022 23:13 Ответить
він морально розлагає кацапів своїми сортирними серіальчиками
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10.02.2022 23:48 Ответить
Он расхлёбывает петины
минские соглашения!
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11.02.2022 06:55 Ответить
Бриты- красавцы..большая игра идет...в футбол бриттов обыграли..это на Ширлане было полгодика назад
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10.02.2022 23:14 Ответить
Кацапи, тримайте і не кажіть що мало

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10.02.2022 23:21 Ответить
Це врєдітєльство давно почалося, ще за часів Обами
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11.02.2022 02:19 Ответить
а почему зелох ещё не выступил что запрещает санкции, чтобы не екскалировать глаз куйла
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11.02.2022 00:08 Ответить
Б.Джонсон отменил телефонный разговор с Куйлом ..
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
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11.02.2022 00:12 Ответить
Борис Джонсон: "Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать ее собственную судьбу и стремиться в выбранные ею альянсы как и любое другое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы и мы не дрогнем сейчас". Сильно сказано. Браво!
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11.02.2022 00:27 Ответить
новий Черчіль
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11.02.2022 00:36 Ответить
скорее всего .. очень хочется верить..
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11.02.2022 00:38 Ответить
К сожалению это всё "В рази нападу"...а напад вже стався, так что пока ни о чем.
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11.02.2022 00:31 Ответить
Вся надежда на Англию и США. Не дадут зелёной плесени продать Украину
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11.02.2022 00:33 Ответить
Не тільки Київ, а й Закарпаття!
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11.02.2022 00:35 Ответить
Лех Валенса скромно предложил НАТО епануть по москве ракетами, в случае агрессии в Украине ! .....Нобелевский лауреат мира муйню не предложит. Поддерживаю полностью !!!
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11.02.2022 00:51 Ответить
Дніпро приєднується!
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11.02.2022 01:48 Ответить
В Европе яйца только у Джонсона и поляков !!!
"Кризис в Украине: поляки в одиночку окажут военную поддержку в случае вторжения россии. Почти две трети поляков (65 %) готовы к тому, чтобы их страна защитила Украину от российского вторжения" .. ("Санди Таймс")
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11.02.2022 00:47 Ответить
Шёл ты в жопу! Латвии, Литве и Эстонии забрать всё обратно или будешь фильтровать свои выперды?!
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11.02.2022 01:43 Ответить
Дякуємо всім хто нам допомогає! Балтійським країнам особлива подяка!
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11.02.2022 02:02 Ответить
Помощь прибалтийских стран несоизмерима с Бритами, США, Польшей.. И Мы их благодарим!!!
А тебе чепушило я бы советовал действительно следить за выхлопом !!!
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11.02.2022 14:11 Ответить
Чому тільки Київ? Дніпро теж вітає! Добра справа!
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11.02.2022 01:48 Ответить
Может и Киеву нчто то надо сделать. Импорт электроэнергии, товарооборот, только консульств вроде пять, или визовый режим ввести??
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11.02.2022 04:20 Ответить
На жаль, не з нинішнім ************ і його камарільєю. Тут хоча б не прокохати те, що наразі маємо... :с
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11.02.2022 06:52 Ответить
Люблю Днепр, но люди там странные , при совке считали себя чуть ли не второй Москвой, щас чуть ли не главным городом Украины. Это классно амбициозно, но немного смешно и провинциально)
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11.02.2022 07:10 Ответить
при совке считали себя чуть ли не второй Москвой
...
І для того були об'єктивні підстави, у брежнєвські часи дніпровські рулили та педаліли совком. Навіть жарт був про "Русь допетровскую, петровскую и днепропетровскую" )))
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12.02.2022 16:43 Ответить
а б Єня вірішоло дати воду в крим аааааааа ,може й передати весь лендліз кремлівській мафії....ну ми ж нейтральна країна???А що б ,неДАЙБОЖЕ,не програти наступні вибори-по смартфону з "ДІЄЮ".....ото розумник по намахуванню українців ,Штатів,Заходу......хто ж з нами після цього буде спілкуватись,взагалі?????
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11.02.2022 08:33 Ответить
А де санкції зеленомордої України проти кацапії?
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11.02.2022 11:39 Ответить
 
 