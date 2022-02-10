Киев приветствует новые санкции Великобритании против России, - посольство

Украина приветствует решение Великобритании о санкциях против Российской Федерации и надеется, что другие страны последуют этому примеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства украинского государства в Великобритании.

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании по усилению режима санкций против России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия всех западных стран.

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"Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.