Київ вітає нові санкції Великої Британії проти Росії, - посольство

Україна вітає рішення Великобританії про санкції проти Російської Федерації і сподівається, що інші країни наслідують цей приклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства української держави у Великій Британії.

"Ми вітаємо рішення уряду Великобританії щодо посилення режиму санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії всіх західних країн.

"Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великобританії", - підкреслили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія посилила закон про санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну