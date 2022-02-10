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Новини Санкції проти Росії
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Київ вітає нові санкції Великої Британії проти Росії, - посольство

Київ вітає нові санкції Великої Британії проти Росії, - посольство

Україна вітає рішення Великобританії про санкції проти Російської Федерації і сподівається, що інші країни наслідують цей приклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства української держави у Великій Британії.

"Ми вітаємо рішення уряду Великобританії щодо посилення режиму санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії всіх західних країн.

"Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великобританії", - підкреслили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія посилила закон про санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну

Автор: 

Велика Британія (5534) посольство України (283) санкції (11744)


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Топ коментарі
+15
Б.Джонсон отменил телефонный разговор с Куйлом ..
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
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11.02.2022 00:12
+13
він морально розлагає кацапів своїми сортирними серіальчиками
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10.02.2022 23:48
+13
Борис Джонсон: "Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать ее собственную судьбу и стремиться в выбранные ею альянсы как и любое другое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы и мы не дрогнем сейчас". Сильно сказано. Браво!
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11.02.2022 00:27
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А ЩО ЩО зробив Зеленько щоб дати по рогам Путлеру ??????????????????????????????
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10.02.2022 23:13 Відповісти
він морально розлагає кацапів своїми сортирними серіальчиками
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10.02.2022 23:48 Відповісти
Он расхлёбывает петины
минские соглашения!
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11.02.2022 06:55 Відповісти
Бриты- красавцы..большая игра идет...в футбол бриттов обыграли..это на Ширлане было полгодика назад
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10.02.2022 23:14 Відповісти
Кацапи, тримайте і не кажіть що мало

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10.02.2022 23:21 Відповісти
Це врєдітєльство давно почалося, ще за часів Обами
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11.02.2022 02:19 Відповісти
а почему зелох ещё не выступил что запрещает санкции, чтобы не екскалировать глаз куйла
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11.02.2022 00:08 Відповісти
Б.Джонсон отменил телефонный разговор с Куйлом ..
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
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11.02.2022 00:12 Відповісти
Борис Джонсон: "Украина не просит ничего, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать ее собственную судьбу и стремиться в выбранные ею альянсы как и любое другое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы и мы не дрогнем сейчас". Сильно сказано. Браво!
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11.02.2022 00:27 Відповісти
новий Черчіль
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11.02.2022 00:36 Відповісти
скорее всего .. очень хочется верить..
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11.02.2022 00:38 Відповісти
К сожалению это всё "В рази нападу"...а напад вже стався, так что пока ни о чем.
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11.02.2022 00:31 Відповісти
Вся надежда на Англию и США. Не дадут зелёной плесени продать Украину
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11.02.2022 00:33 Відповісти
Не тільки Київ, а й Закарпаття!
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11.02.2022 00:35 Відповісти
Лех Валенса скромно предложил НАТО епануть по москве ракетами, в случае агрессии в Украине ! .....Нобелевский лауреат мира муйню не предложит. Поддерживаю полностью !!!
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11.02.2022 00:51 Відповісти
Дніпро приєднується!
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11.02.2022 01:48 Відповісти
В Европе яйца только у Джонсона и поляков !!!
"Кризис в Украине: поляки в одиночку окажут военную поддержку в случае вторжения россии. Почти две трети поляков (65 %) готовы к тому, чтобы их страна защитила Украину от российского вторжения" .. ("Санди Таймс")
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11.02.2022 00:47 Відповісти
Шёл ты в жопу! Латвии, Литве и Эстонии забрать всё обратно или будешь фильтровать свои выперды?!
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11.02.2022 01:43 Відповісти
Дякуємо всім хто нам допомогає! Балтійським країнам особлива подяка!
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11.02.2022 02:02 Відповісти
Помощь прибалтийских стран несоизмерима с Бритами, США, Польшей.. И Мы их благодарим!!!
А тебе чепушило я бы советовал действительно следить за выхлопом !!!
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11.02.2022 14:11 Відповісти
Чому тільки Київ? Дніпро теж вітає! Добра справа!
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11.02.2022 01:48 Відповісти
Может и Киеву нчто то надо сделать. Импорт электроэнергии, товарооборот, только консульств вроде пять, или визовый режим ввести??
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11.02.2022 04:20 Відповісти
На жаль, не з нинішнім ************ і його камарільєю. Тут хоча б не прокохати те, що наразі маємо... :с
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11.02.2022 06:52 Відповісти
Люблю Днепр, но люди там странные , при совке считали себя чуть ли не второй Москвой, щас чуть ли не главным городом Украины. Это классно амбициозно, но немного смешно и провинциально)
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11.02.2022 07:10 Відповісти
при совке считали себя чуть ли не второй Москвой
...
І для того були об'єктивні підстави, у брежнєвські часи дніпровські рулили та педаліли совком. Навіть жарт був про "Русь допетровскую, петровскую и днепропетровскую" )))
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12.02.2022 16:43 Відповісти
а б Єня вірішоло дати воду в крим аааааааа ,може й передати весь лендліз кремлівській мафії....ну ми ж нейтральна країна???А що б ,неДАЙБОЖЕ,не програти наступні вибори-по смартфону з "ДІЄЮ".....ото розумник по намахуванню українців ,Штатів,Заходу......хто ж з нами після цього буде спілкуватись,взагалі?????
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11.02.2022 08:33 Відповісти
А де санкції зеленомордої України проти кацапії?
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11.02.2022 11:39 Відповісти
 
 