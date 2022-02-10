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Київ вітає нові санкції Великої Британії проти Росії, - посольство
Україна вітає рішення Великобританії про санкції проти Російської Федерації і сподівається, що інші країни наслідують цей приклад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства української держави у Великій Британії.
"Ми вітаємо рішення уряду Великобританії щодо посилення режиму санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії всіх західних країн.
"Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великобританії", - підкреслили у відомстві.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія посилила закон про санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну
Топ коментарі
+15 Игорь Монахов
показати весь коментар11.02.2022 00:12
+13 Ла-ла-ла-ла
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+13 Игорь Монахов
показати весь коментар11.02.2022 00:27
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минские соглашения!
Англия первой со стран ЕС послала кремль открытым текстом нах !!!! Респект Бриты !!
"Кризис в Украине: поляки в одиночку окажут военную поддержку в случае вторжения россии. Почти две трети поляков (65 %) готовы к тому, чтобы их страна защитила Украину от российского вторжения" .. ("Санди Таймс")
А тебе чепушило я бы советовал действительно следить за выхлопом !!!
...
І для того були об'єктивні підстави, у брежнєвські часи дніпровські рулили та педаліли совком. Навіть жарт був про "Русь допетровскую, петровскую и днепропетровскую" )))