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Щастя закрили на в'їзд та виїзд, обстріли тривають, - голова обладміністрації Гайдай

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Щастя закрили на в'їзд та виїзд, обстріли тривають, - голова обладміністрації Гайдай

Енергопостачання Луганщини здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська"

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйске, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)", - зазначив він.

За його інформацією, огляд ПЛ виявив пошкодження проводів (перебиті внаслідок обстрілів).

Наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

"ВСУ "закрило" місто Щастя на в'їзд та виїзд. Режим тиші не спостерігається. Обстріли продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Щастя закрили на вїзд та виїзд, обстріли тривають, - голова обладміністрації Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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Пенсию в луганск еще привезите
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21.02.2022 16:41 Відповісти
ЗСУ по українській, зебіл.
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21.02.2022 16:48 Відповісти
Ще яких доказів початку нової хвилі московитское агресії чекаємо?!
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21.02.2022 16:51 Відповісти
 
 