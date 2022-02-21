Щастя закрили на в'їзд та виїзд, обстріли тривають, - голова обладміністрації Гайдай

Енергопостачання Луганщини здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська"

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйске, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)", - зазначив він.

За його інформацією, огляд ПЛ виявив пошкодження проводів (перебиті внаслідок обстрілів).

Наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

"ВСУ "закрило" місто Щастя на в'їзд та виїзд. Режим тиші не спостерігається. Обстріли продовжуються", - йдеться у повідомленні.